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Ο ποδοσφαιριστής που έγινε viral γιατί έχασε το περουκίνι του: Έσπασα κάποια ταμπού, βίντεο
Ο ποδοσφαιριστής που έγινε viral γιατί έχασε το περουκίνι του: Έσπασα κάποια ταμπού, βίντεο
Ο Εντουάρντο Ρόσα, κουρέας στο επάγγελμα, έχασε το περουκίνι του κατά τη διάρκεια αγώνα στη Βραζιλία και η εικόνα του έκανε το γύρο του κόσμου
Δεν έγινε viral γιατί έβαλε ένα εντυπωσιακό γκολ ή έκανε μία ντρίμπλα που ξεσήκωσε τα πλήθη. Έγινε viral, διότι κατά τη διάρκεια αγώνα έχασε το περουκίνι του! Σε αγώνα τοπικού πρωταθλήματος της Βραζιλίας ο Εντουάρντο Ρόσα προσπάθησε να κάνει μία κεφαλιά, αλλά το περουκίνι του τον… πρόδωσε και βρέθηκε στο έδαφος.
Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Ιμπτιτούμπα εναντίον της Αρόιο. Ο ίδιος χωρίς ταμπού μίλησε για το περιστατικό και εξήγησε τι ακριβώς συνέβη και η εικόνα του έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου.
«Ακούμπησα την μπάλα με το κεφάλι και... τα μαλλιά μου βρέθηκαν ξαφνικά στο έδαφος. Αυτό έκανε τους πάντες να γελάσουν: τόσο εκείνους που γνώριζαν ότι φορούσα περουκίνι, όσο και εκείνους που δεν είχαν ιδέα», είπε αρχικά ο ίδιος για το περιστατικό και συνέχισε εξηγώντας:
«Όλα κυλούσαν φυσιολογικά κατά τη διάρκεια του αγώνα. Όμως, στο 85ο λεπτό, με το σκορ στο 1-1, προσπαθούσα να κάνω τη διαφορά. Μετά από μια μακρινή μπαλιά από έναν αμυντικό της ομάδας μου, άγγιξα την μπάλα με το κεφάλι και... τα μαλλιά μου βρέθηκαν στο έδαφος. Μάζεψα το περουκίνι και συνέχισα να παίζω. Προς το τέλος του αγώνα, τα πράγματα έγιναν λίγο δύσκολα: προσπαθούσα συνεχώς να ξαναβάλω το περουκίνι στο κεφάλι μου, αλλά γλιστρούσε συνέχεια, οπότε κάποιες στιγμές αναγκαζόμουν να το κρατάω στο χέρι μου καθώς έτρεχα».
Στη συνέχεια μιλάει και για την αντίδραση που είχε όταν είδε το περουκίνι του στο έδαφος και εξηγήσει πως πάντα αντιμετωπίζει τις καταστάσεις με χιούμορ. «Επέλεξα να το αντιμετωπίσω με χιούμορ, γιατί έτσι είμαι εγώ. Σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, οτιδήποτε μπορεί να γίνει αφορμή για πειράγματα. Μου φάνηκε αστείο. Το μάζεψα και άρχισα να παίζω με το κοινό, κουνώντας τα μαλλιά μου. Ξέρω ότι σε κάποιους δεν αρέσει να παραδέχονται ότι φορούν κάποιο πρόσθετο, αλλά εγώ ήθελα να το αντιμετωπίσω ανάλαφρα. Προσωπικά, δεν θεωρώ ότι η περούκα μου πρέπει να είναι μυστικό· άλλωστε, μιλάω ανοιχτά γι' αυτό στα αποδυτήρια. Ξέρω ότι πολλοί ντρέπονται να φορέσουν, φοβούμενοι το πώς θα τους κοιτάξουν οι άλλοι. Ωστόσο, το πιο σημαντικό είναι να νιώθεις καλά με τον εαυτό σου, αντί να ανησυχείς για τη γνώμη ανθρώπων που δεν προσφέρουν τίποτα θετικό στη ζωή σου».
Κουρέας στο επάγγελμα
Μιλώντας για το περιστατικό τονίζει ότι το επάγγελμα του είναι κουρέας και επισημαίνει πως το επέλεξε μετά από έναν σοβαρό τραυματισμό που είχε. «Σε νεαρή ηλικία, εντάχθηκα στις ακαδημίες της Αβαΐ,, η οποία αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία. Έπαιζα στην επίθεση, κυρίως στα άκρα. Αργότερα, όμως, υπέστη έναν σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο και, καθώς δεν είχα τους οικονομικούς πόρους για να αφοσιωθώ 100% στο ποδόσφαιρο, αναζήτησα εργασία και έγινα κουρέας. Όσο για το ποδόσφαιρο, συνέχισα στα τοπικά πρωταθλήματα της πόλης μου. Στο επάγγελμά μου, τοποθετώ πολλά πρόσθετα μαλλιών. Εφαρμόζουν στο τριχωτό της κεφαλής και παραμένουν στη θέση τους για αρκετές εβδομάδες. Αυτό χαρίζει ξανά αυτοπεποίθηση σε ανθρώπους που έχουν χάσει τα μαλλιά τους. Ξέρω καλά τι λέω: άρχισα να χάνω τα δικά μου στα 27 μου. Τώρα είμαι 38 και χρησιμοποιώ πρόσθετο εδώ και τρία χρόνια. Με αυτό, μπορείς να ζήσεις μια απολύτως φυσιολογική ζωή: να αθληθείς, να κολυμπήσεις στη θάλασσα, να παίξεις ποδόσφαιρο, ακόμα και να κάνεις ελεύθερη πτώση. Σήμερα, οι άνδρες δίνουν μεγαλύτερη σημασία στην εμφάνισή τους και φροντίζουν περισσότερο την εικόνα τους. Το ίδιο ισχύει και στο ποδόσφαιρο».
Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Ιμπτιτούμπα εναντίον της Αρόιο. Ο ίδιος χωρίς ταμπού μίλησε για το περιστατικό και εξήγησε τι ακριβώς συνέβη και η εικόνα του έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου.
«Ακούμπησα την μπάλα με το κεφάλι και... τα μαλλιά μου βρέθηκαν ξαφνικά στο έδαφος. Αυτό έκανε τους πάντες να γελάσουν: τόσο εκείνους που γνώριζαν ότι φορούσα περουκίνι, όσο και εκείνους που δεν είχαν ιδέα», είπε αρχικά ο ίδιος για το περιστατικό και συνέχισε εξηγώντας:
«Όλα κυλούσαν φυσιολογικά κατά τη διάρκεια του αγώνα. Όμως, στο 85ο λεπτό, με το σκορ στο 1-1, προσπαθούσα να κάνω τη διαφορά. Μετά από μια μακρινή μπαλιά από έναν αμυντικό της ομάδας μου, άγγιξα την μπάλα με το κεφάλι και... τα μαλλιά μου βρέθηκαν στο έδαφος. Μάζεψα το περουκίνι και συνέχισα να παίζω. Προς το τέλος του αγώνα, τα πράγματα έγιναν λίγο δύσκολα: προσπαθούσα συνεχώς να ξαναβάλω το περουκίνι στο κεφάλι μου, αλλά γλιστρούσε συνέχεια, οπότε κάποιες στιγμές αναγκαζόμουν να το κρατάω στο χέρι μου καθώς έτρεχα».
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Στη συνέχεια μιλάει και για την αντίδραση που είχε όταν είδε το περουκίνι του στο έδαφος και εξηγήσει πως πάντα αντιμετωπίζει τις καταστάσεις με χιούμορ. «Επέλεξα να το αντιμετωπίσω με χιούμορ, γιατί έτσι είμαι εγώ. Σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, οτιδήποτε μπορεί να γίνει αφορμή για πειράγματα. Μου φάνηκε αστείο. Το μάζεψα και άρχισα να παίζω με το κοινό, κουνώντας τα μαλλιά μου. Ξέρω ότι σε κάποιους δεν αρέσει να παραδέχονται ότι φορούν κάποιο πρόσθετο, αλλά εγώ ήθελα να το αντιμετωπίσω ανάλαφρα. Προσωπικά, δεν θεωρώ ότι η περούκα μου πρέπει να είναι μυστικό· άλλωστε, μιλάω ανοιχτά γι' αυτό στα αποδυτήρια. Ξέρω ότι πολλοί ντρέπονται να φορέσουν, φοβούμενοι το πώς θα τους κοιτάξουν οι άλλοι. Ωστόσο, το πιο σημαντικό είναι να νιώθεις καλά με τον εαυτό σου, αντί να ανησυχείς για τη γνώμη ανθρώπων που δεν προσφέρουν τίποτα θετικό στη ζωή σου».
Κουρέας στο επάγγελμα
Μιλώντας για το περιστατικό τονίζει ότι το επάγγελμα του είναι κουρέας και επισημαίνει πως το επέλεξε μετά από έναν σοβαρό τραυματισμό που είχε. «Σε νεαρή ηλικία, εντάχθηκα στις ακαδημίες της Αβαΐ,, η οποία αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία. Έπαιζα στην επίθεση, κυρίως στα άκρα. Αργότερα, όμως, υπέστη έναν σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο και, καθώς δεν είχα τους οικονομικούς πόρους για να αφοσιωθώ 100% στο ποδόσφαιρο, αναζήτησα εργασία και έγινα κουρέας. Όσο για το ποδόσφαιρο, συνέχισα στα τοπικά πρωταθλήματα της πόλης μου. Στο επάγγελμά μου, τοποθετώ πολλά πρόσθετα μαλλιών. Εφαρμόζουν στο τριχωτό της κεφαλής και παραμένουν στη θέση τους για αρκετές εβδομάδες. Αυτό χαρίζει ξανά αυτοπεποίθηση σε ανθρώπους που έχουν χάσει τα μαλλιά τους. Ξέρω καλά τι λέω: άρχισα να χάνω τα δικά μου στα 27 μου. Τώρα είμαι 38 και χρησιμοποιώ πρόσθετο εδώ και τρία χρόνια. Με αυτό, μπορείς να ζήσεις μια απολύτως φυσιολογική ζωή: να αθληθείς, να κολυμπήσεις στη θάλασσα, να παίξεις ποδόσφαιρο, ακόμα και να κάνεις ελεύθερη πτώση. Σήμερα, οι άνδρες δίνουν μεγαλύτερη σημασία στην εμφάνισή τους και φροντίζουν περισσότερο την εικόνα τους. Το ίδιο ισχύει και στο ποδόσφαιρο».
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