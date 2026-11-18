Η επιλογή ιδιωτικής ασφάλειας υγείας βασίζεται συνήθως σε τρεις βασικούς παράγοντες: το ύψος της κάλυψης, το ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου στο κόστος νοσηλείας και την κάλυψη σε Ελλάδα ή εξωτερικό.
Ασταμάτητος και στo Euro Cup ο Άρης, 96-86 τη Λε Μαν, βίντεο
Ασταμάτητος και στo Euro Cup ο Άρης, 96-86 τη Λε Μαν, βίντεο
Φοβερή εμφάνιση από τον Μόργκαν - Συνεχίζει στο κυνήγι της 1ης θέσης ο Άρης
Ελέγχοντας το παιχνίδι, στη μεγαλύτερη διάρκειά του, ο Άρης ξεπέρασε απόψε, στο Αλεξάνδρειο, το εμπόδιο της Λε Μαν. Κέρδισε, για την 8η αγωνιστική του EuroCup (πρώτη για τον δεύτερο γύρο), με 96-86. Αποτέλεσμα το οποίο του έδωσε τη 2η συνεχή -7η συνολικά- νίκη του στη διοργάνωση.
Νταμπλ -νταμπλ, με ατομικό ρεκόρ στο EuroCup στις ασίστ, «έγραψε» στην αναμέτρηση για τους «κιτρινόμαυρους» -οι οποίοι είχαν 12/29 τρίποντα- ο Νένο Ντιμίτριεβιτς (11 πόντοι, 13 ασίστ για 4 λάθη, 1 κλέψιμο). Εξαιρετικοί ήταν, επιπλέον, οι Ματ Μόργκαν (23 πόντοι, με 5/7 τρίποντα), Άνταμ Μοκόκα (17 πόντοι, οι 15 από τους οποίους στο δεύτερο ημίχρονο, 5 ριμπάουντ).
Πρώτο σκόρερ τον Μπαστιέν Γκρασχόφ (14 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), είχε η γαλλική ομάδα.
Ο αγώνας
Το εντυπωσιακό ξεκίνημα του Ρόμπινσον Ερλ με 14 πόντους στην πρώτη περίοδο καθοδήγησε τον Άρη (19-12) ο οποίος γενικώς στο πρώτο ημίχρονο πορεύτηκε μέσα από την επιθετική ικανότητά του. Με 17 δημιουργίες, εξαιρετικό ποσοστό από μακρινή απόσταση (57%) αλλά και σαφέστατο πρόβλημα στην άμυνα.
Αυτός ήταν ο λόγος που δεν κατάφερε να μετουσιώσει την επιθετική λειτουργία του. Προηγήθηκε με +9 (35-26) στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου αλλά και στα μισά αυτής (45-36) όπως και με διψήφια διαφορά, αλλά η πικ εν ρολ άμυνα ήταν πρόβλημα για την ελληνική ομάδα. Η Λε Μαν είχε 15/21 σουτ εντός παιδιάς στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου (52-44) κι αυτό ήταν αποτέλεσμα της δημιουργικής ικανότητάς της αλλά και της ευκολίας με την οποία σημείωσε 33 πόντους από το ζωγραφιστό!
Το έμμεσο τρίποντο του Άνταμ Μοκόκα στην πρώτη φάση της 2ης περιόδου επανέφερε τη διαφορά σε διψήφιο νούμερο αλλά η άμυνα παρέμεινε πρόβλημα για την ελληνική ομάδα (60-57, 25:30). Εκεί ο Σπανούλης ρίσκαρε με τη συνύπαρξη των Ερλ-Λιντέλ (αμφότεροι είχαν από τρία φάουλ) αλλά με καθαρό ψηλό δεν έβγαιναν οι άμυνες και ήθελε πιο ευέλικτο σχήμα. Οι φιλοξενούμενοι μάζεψαν τη διαφορά στον πόντο (67-66) και τελικώς ο Άρης μάζεψε τη ζημιά στα τελευταία δύο λεπτά της περιόδου επαναφέροντάς την στο +9 (76-67).
Το ντέρμπι συνεχίστηκε στην τελευταία περίοδο καθώς η Λε Μαν βρήκε πόντους στο ανοιχτό γήπεδο (81-74, 33’). Λόγω των φάουλ των Ρόμπινσον Ερλ, Λιντέλ επιστρατεύτηκε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο ο οποίος έδωσε ενέργεια στην άμυνα (85-77, 35’). Ο Άρης ξέμεινε από τεσσάρια μετά τις διαδοχικές αποβολές των Ερλ, Λιντέλ. Δύο τρίποντα του Μόργκαν έδωσαν αέρα 13 πόντων με διαδοχικά τρίποντα (91-78, 36’) και τελείωσε το παιχνίδι.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… στο κρίσιμο σημείο βρήκε τα μεγάλα σουτ με τον Ματ Μόργκαν αλλά και γιατί έχει αποκτήσει το Know how στο να κερδίζει παιχνίδια.
AIR DUFEAL HAS ARRIVED! ✈️ @MSB_Officiel https://t.co/UDM4BtGaDr— BKT EuroCup (@EuroCup) November 18, 2026
A monster block. A fast-break bucket. The @ARISBCgr crowd goes WILD! 🤯🟡⚫️ #RoadToGreatness https://t.co/qbSFYMsdSo— BKT EuroCup (@EuroCup) November 18, 2026
Νταμπλ -νταμπλ, με ατομικό ρεκόρ στο EuroCup στις ασίστ, «έγραψε» στην αναμέτρηση για τους «κιτρινόμαυρους» -οι οποίοι είχαν 12/29 τρίποντα- ο Νένο Ντιμίτριεβιτς (11 πόντοι, 13 ασίστ για 4 λάθη, 1 κλέψιμο). Εξαιρετικοί ήταν, επιπλέον, οι Ματ Μόργκαν (23 πόντοι, με 5/7 τρίποντα), Άνταμ Μοκόκα (17 πόντοι, οι 15 από τους οποίους στο δεύτερο ημίχρονο, 5 ριμπάουντ).
Πρώτο σκόρερ τον Μπαστιέν Γκρασχόφ (14 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), είχε η γαλλική ομάδα.
Ο αγώνας
Το εντυπωσιακό ξεκίνημα του Ρόμπινσον Ερλ με 14 πόντους στην πρώτη περίοδο καθοδήγησε τον Άρη (19-12) ο οποίος γενικώς στο πρώτο ημίχρονο πορεύτηκε μέσα από την επιθετική ικανότητά του. Με 17 δημιουργίες, εξαιρετικό ποσοστό από μακρινή απόσταση (57%) αλλά και σαφέστατο πρόβλημα στην άμυνα.
Αυτός ήταν ο λόγος που δεν κατάφερε να μετουσιώσει την επιθετική λειτουργία του. Προηγήθηκε με +9 (35-26) στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου αλλά και στα μισά αυτής (45-36) όπως και με διψήφια διαφορά, αλλά η πικ εν ρολ άμυνα ήταν πρόβλημα για την ελληνική ομάδα. Η Λε Μαν είχε 15/21 σουτ εντός παιδιάς στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου (52-44) κι αυτό ήταν αποτέλεσμα της δημιουργικής ικανότητάς της αλλά και της ευκολίας με την οποία σημείωσε 33 πόντους από το ζωγραφιστό!
Το έμμεσο τρίποντο του Άνταμ Μοκόκα στην πρώτη φάση της 2ης περιόδου επανέφερε τη διαφορά σε διψήφιο νούμερο αλλά η άμυνα παρέμεινε πρόβλημα για την ελληνική ομάδα (60-57, 25:30). Εκεί ο Σπανούλης ρίσκαρε με τη συνύπαρξη των Ερλ-Λιντέλ (αμφότεροι είχαν από τρία φάουλ) αλλά με καθαρό ψηλό δεν έβγαιναν οι άμυνες και ήθελε πιο ευέλικτο σχήμα. Οι φιλοξενούμενοι μάζεψαν τη διαφορά στον πόντο (67-66) και τελικώς ο Άρης μάζεψε τη ζημιά στα τελευταία δύο λεπτά της περιόδου επαναφέροντάς την στο +9 (76-67).
Το ντέρμπι συνεχίστηκε στην τελευταία περίοδο καθώς η Λε Μαν βρήκε πόντους στο ανοιχτό γήπεδο (81-74, 33’). Λόγω των φάουλ των Ρόμπινσον Ερλ, Λιντέλ επιστρατεύτηκε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο ο οποίος έδωσε ενέργεια στην άμυνα (85-77, 35’). Ο Άρης ξέμεινε από τεσσάρια μετά τις διαδοχικές αποβολές των Ερλ, Λιντέλ. Δύο τρίποντα του Μόργκαν έδωσαν αέρα 13 πόντων με διαδοχικά τρίποντα (91-78, 36’) και τελείωσε το παιχνίδι.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… στο κρίσιμο σημείο βρήκε τα μεγάλα σουτ με τον Ματ Μόργκαν αλλά και γιατί έχει αποκτήσει το Know how στο να κερδίζει παιχνίδια.
MVP… ο Ματ Μόργκαν ο οποίος πέραν των 20 πόντων έβαλε και τα δύο μεγάλα σουτ του αγώνα.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ… ο Άνταμ Μοκόκα με την εξαιρετική εμφάνισή του στο δεύτερο ημίχρονο, κυρίως όμως ο Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με νταμπλ νταμπλ σε πόντους (11) και ασίστ (13).
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Γκρασχόφ έκανε πολύ καλό παιχνίδι όπως και ο Τζόρνταν Κινγκ
ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ… σίγουρα ο Κάρλος Στιούαρτ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Τι άλλο από τις 13 ασίστ του Ντιμιτρίγεβιτς
Δείτε ΕΔΩ το στατιστικό
Τα δεκάλεπτα: 29-26, 52-44, 76-67, 96-86
Πηγή: www.gazzetta.gr
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ… ο Άνταμ Μοκόκα με την εξαιρετική εμφάνισή του στο δεύτερο ημίχρονο, κυρίως όμως ο Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με νταμπλ νταμπλ σε πόντους (11) και ασίστ (13).
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Γκρασχόφ έκανε πολύ καλό παιχνίδι όπως και ο Τζόρνταν Κινγκ
ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ… σίγουρα ο Κάρλος Στιούαρτ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Τι άλλο από τις 13 ασίστ του Ντιμιτρίγεβιτς
Δείτε ΕΔΩ το στατιστικό
Τα δεκάλεπτα: 29-26, 52-44, 76-67, 96-86
Πηγή: www.gazzetta.gr
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