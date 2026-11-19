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Τραγωδία στη Βοιωτία: Νεκρός 21χρονος από φωτιά σε αποθήκη αγροικίας
Τραγωδία στη Βοιωτία: Νεκρός 21χρονος από φωτιά σε αποθήκη αγροικίας
Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν επτά πυροσβέστες με τρία οχήματα
Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 21χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Ινδίας, τα ξημερώματα της Πέμπτης (19/11) στην ευρύτερη περιοχή της Οινόης του Δήμου Τανάγρας, στην Βοιωτία, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε στον χώρο όπου διέμενε.
Σύμφωνα με το lamiareport.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στη 01:40 τα ξημερώματα όταν ξέσπασε φωτιά σε αποθήκη αγροικίας, σημαίνοντας άμεσο συναγερμό στην Πυροσβεστική. Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν επτά πυροσβέστες με τρία οχήματα. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης και της έρευνας στον χώρο, οι πυροσβέστες εντόπισαν τον 21χρονο άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.
Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φονική πυρκαγιά διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.
Σύμφωνα με το lamiareport.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στη 01:40 τα ξημερώματα όταν ξέσπασε φωτιά σε αποθήκη αγροικίας, σημαίνοντας άμεσο συναγερμό στην Πυροσβεστική. Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν επτά πυροσβέστες με τρία οχήματα. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης και της έρευνας στον χώρο, οι πυροσβέστες εντόπισαν τον 21χρονο άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.
Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φονική πυρκαγιά διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.
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