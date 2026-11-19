Ο «Δικέφαλος» γύρισε το παιχνίδι με αντεπίθεση διαρκείας στο δεύτερο ημίχρονο, πανηγυρίζοντας την έκτη νίκη του στο EuroCup





Καθοριστικό ρόλο στην ανατροπή έπαιξαν η εξαιρετική αμυντική λειτουργία του ΠΑΟΚ, τα 12 επιθετικά ριμπάουντ, σε σύνολο 32, αλλά και οι επιδόσεις των Μπριν Ταϊρί και Τρέβορ Χάτζινς. Ο Ταϊρί ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 25 πόντους και 4 ριμπάουντ, ενώ ο Χάτζινς πρόσθεσε 18 πόντους, εκ των οποίων τους 16 στο δεύτερο ημίχρονο, έχοντας 4/9 τρίποντα και 5 ριμπάουντ.









Η Μανρέσα επέβαλε τον ρυθμό της από το ξεκίνημα Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυναμικά στην αναμέτρηση, αξιοποιώντας τα αμυντικά προβλήματα του ΠΑΟΚ. Με τους Νότε, Βίλα, Ονγκέντα και Μόμπλεϊ να δίνουν λύσεις στην επίθεση, η Μανρέσα προηγήθηκε με 12-4 στο 4ο λεπτό.



Η διαφορά συνέχισε να μεγαλώνει, καθώς ο Άλεν προστέθηκε στους επιθετικούς πρωταγωνιστές των Ισπανών, οι οποίοι έφτασαν στο +11 στο 8ο λεπτό (24-13) και στο +14 (31-17) λίγο πριν από την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου. Το δεκάλεπτο έκλεισε με σκορ 31-19.



Στη δεύτερη περίοδο, ο ΠΑΟΚ επιχείρησε να αντιδράσει. Με πρωταγωνιστές τους Χάτζινς, Χουγκάζ, Μουρ και Καλάθη, έτρεξε σερί 8-0, μειώνοντας σε 31-25 στο 12ο λεπτό.



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Από το -15 στην ολική ανατροπή με πρωταγωνιστή τον Χάτζινς Το ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου έμοιαζε να δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την αποστολή του ΠΑΟΚ. Η Μανρέσα, με τους Άλεν, Οριόλα, Μπενίτεζ και Νότε να αναλαμβάνουν δράση, εκτόξευσε τη διαφορά στο +15 (63-48) στο 23ο λεπτό.



Σε εκείνο το σημείο, όμως, η εικόνα της αναμέτρησης άλλαξε ολοκληρωτικά.



Οι παίκτες του Αντρέα Τρινκιέρι αύξησαν την πίεση στην άμυνα, περιόρισαν τις επιθετικές επιλογές των Ισπανών και άρχισαν να βρίσκουν ρυθμό στην επίθεση.



ΠΑΟΚ αρνήθηκε να παραδοθεί στην Καταλονία, επέστρεψε από το -15 και πανηγύρισε μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί της Μανρέσα με 88-80, για την 8η αγωνιστική του EuroCup . Παρά το κακό ξεκίνημα και τη μεγάλη διαφορά που είχαν εξασφαλίσει οι γηπεδούχοι, οι «ασπρόμαυροι» αντέδρασαν εντυπωσιακά στο δεύτερο ημίχρονο, ανέτρεψαν πλήρως την κατάσταση και έφτασαν στην έκτη νίκη τους στη διοργάνωση, ανεβάζοντας το ρεκόρ τους στο 6-2.Καθοριστικό ρόλο στην ανατροπή έπαιξαν η εξαιρετική αμυντική λειτουργία του ΠΑΟΚ, τα 12 επιθετικά ριμπάουντ, σε σύνολο 32, αλλά και οι επιδόσεις των Μπριν Ταϊρί και Τρέβορ Χάτζινς. Ο Ταϊρί ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 25 πόντους και 4 ριμπάουντ, ενώ ο Χάτζινς πρόσθεσε 18 πόντους, εκ των οποίων τους 16 στο δεύτερο ημίχρονο, έχοντας 4/9 τρίποντα και 5 ριμπάουντ.Για τη Μανρέσα ξεχώρισε ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, Τίμι Άλεν, ο οποίος σημείωσε 24 πόντους, με 3/5 τρίποντα και 7/7 βολές, ενώ είχε ακόμη 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα.Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυναμικά στην αναμέτρηση, αξιοποιώντας τα αμυντικά προβλήματα του ΠΑΟΚ. Με τους Νότε, Βίλα, Ονγκέντα και Μόμπλεϊ να δίνουν λύσεις στην επίθεση, η Μανρέσα προηγήθηκε με 12-4 στο 4ο λεπτό.Η διαφορά συνέχισε να μεγαλώνει, καθώς ο Άλεν προστέθηκε στους επιθετικούς πρωταγωνιστές των Ισπανών, οι οποίοι έφτασαν στο +11 στο 8ο λεπτό (24-13) και στο +14 (31-17) λίγο πριν από την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου. Το δεκάλεπτο έκλεισε με σκορ 31-19.Στη δεύτερη περίοδο, ο ΠΑΟΚ επιχείρησε να αντιδράσει. Με πρωταγωνιστές τους Χάτζινς, Χουγκάζ, Μουρ και Καλάθη, έτρεξε σερί 8-0, μειώνοντας σε 31-25 στο 12ο λεπτό.Η απάντηση της Μανρέσα ήταν άμεση, καθώς με πέντε συνεχόμενους πόντους ανέκτησε διαφορά 11 πόντων (36-25). Παρά τις προσπάθειες του Ταϊρί να κρατήσει τον «Δικέφαλο» κοντά στο σκορ, οι γηπεδούχοι διατήρησαν τον έλεγχο, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με προβάδισμα 50-43.Το ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου έμοιαζε να δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την αποστολή του ΠΑΟΚ. Η Μανρέσα, με τους Άλεν, Οριόλα, Μπενίτεζ και Νότε να αναλαμβάνουν δράση, εκτόξευσε τη διαφορά στο +15 (63-48) στο 23ο λεπτό.Σε εκείνο το σημείο, όμως, η εικόνα της αναμέτρησης άλλαξε ολοκληρωτικά.Οι παίκτες του Αντρέα Τρινκιέρι αύξησαν την πίεση στην άμυνα, περιόρισαν τις επιθετικές επιλογές των Ισπανών και άρχισαν να βρίσκουν ρυθμό στην επίθεση.

Ο Τρέβορ Χάτζινς ευστόχησε σε τρία διαδοχικά τρίποντα, ενώ ο Αλεξάντερ έδωσε πολύτιμες δεύτερες ευκαιρίες μέσα από τα επιθετικά ριμπάουντ.



Με ένα εντυπωσιακό επιμέρους 20-3, ο ΠΑΟΚ μετέτρεψε το 63-48 σε 66-68, περνώντας για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ λίγο πριν από το τέλος της τρίτης περιόδου. Το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τους Θεσσαλονικείς να προηγούνται 70-69.



Κράτησε το προβάδισμα και «καθάρισε» τη νίκη Στην τελευταία περίοδο, ο ΠΑΟΚ δεν επέτρεψε στη Μανρέσα να ανακτήσει τον έλεγχο. Οι «ασπρόμαυροι» προηγήθηκαν με 73-69 στο 32ο λεπτό και συνέχισαν να διαχειρίζονται αποτελεσματικά το προβάδισμά τους.



Στο 37ο λεπτό, ο Γκρέι πέτυχε τους πρώτους πόντους του στην αναμέτρηση με τρίποντο, ενώ ο Ταϊρί πρόσθεσε ένα δίποντο και μία ασίστ και ο Καλάθης ένα ακόμη δίποντο, συμβάλλοντας ώστε η διαφορά να φτάσει στους εννέα πόντους (86-77).



Ο ΠΑΟΚ διατήρησε τον έλεγχο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και έφυγε νικητής από την Καταλονία με 88-80, ολοκληρώνοντας μία από τις πιο εντυπωσιακές ανατροπές του στη φετινή διοργάνωση.



Τα δεκάλεπτα: 31-19, 50-43, 69-70, 80-88.



Διαιτητές: Κονστάντινοφς (Λετονία), Θέις (Γερμανία), Λεμέρ (Γαλλία).



Οι συνθέσεις των δύο ομάδων



Μανρέσα (Ντιέγκο Οκάμπο): Άλεν 24 (3), Κολέντα 1, Μπενίτεζ 7, Βίλα 7 (1), Μπόφορ 1, Μπάσας 4 (1), Τάμπα, Νότε 7 (1), Ονγκέντα 9, Φερνάντεζ, Οριόλα 14, Μόμπλεϊ 6 (1).



ΠΑΟΚ (Αντρέα Τρινκιέρι): Γκρέι 3 (1), Μήτρου-Λονγκ 11 (2), Ταϊρί 25, Αλεξάντερ 9, Χουγκάζ 8 (2), Χάτζινς 18 (4), Περσίδης, Μοτιεγιούνας 6, Μουρ 2, Καλάθης 6.



Η βαθμολογία στον όμιλο του ΠΑΟΚ Μπαχτσεσεχίρ: 7-1

ΠΑΟΚ: 6-2

Μανρέσα: 5-3

Ουλμ: 3-5

Ρόμα BC: 3-5

Μπόσνα: 3-5

Λιετκαμπέλις: 3-5

Μπάλκαν: 2-6



Επόμενος αντίπαλος η Μπόσνα στην Πυλαία Μετά τη μεγάλη εκτός έδρας επιτυχία του, ο ΠΑΟΚ επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για την 9η αγωνιστική του EuroCup.



Την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου, οι «ασπρόμαυροι» θα υποδεχθούν την Μπόσνα στην PAOK Sports Arena, με στόχο να δώσουν συνέχεια στο νικηφόρο σερί τους. Το τζάμπολ της αναμέτρησης έχει προγραμματιστεί για τις 20:00.