Η επιλογή ιδιωτικής ασφάλειας υγείας βασίζεται συνήθως σε τρεις βασικούς παράγοντες: το ύψος της κάλυψης, το ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου στο κόστος νοσηλείας και την κάλυψη σε Ελλάδα ή εξωτερικό.
Σπανούλης για το ΠΑΟΚ - Άρης: Είναι ντέρμπι, περιμένω ένα σκληρό παιχνίδι
Σπανούλης για το ΠΑΟΚ - Άρης: Είναι ντέρμπι, περιμένω ένα σκληρό παιχνίδι
Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε και για τη νίκη επί της Λε Μαν
Ο Άρης επικράτησε 96-86 της Λε Μαν και παίζει το Σάββατο (17:30) με τον ΠΑΟΚ στο Παλατάκι για τη Stoiximan GBL.
Ο Βασίλης Σπανούλης στη συνέντευξη Τύπου ανέλυσε το παιχνίδι με τη Λε Μαν αλλά και για το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.
Οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη
«Δεν είναι εύκολο να παίξεις μετά από τόσο μεγάλη νίκη. Ξοδέψαμε πολλή ενέργεια στο προηγούμενο ματς (σ.σ. με Ολυμπιακό). Δεν είχαμε όλη την συγκέντρωση που θέλαμε. Ήταν ένα απαιτητικό παιχνίδι. Είναι γρήγορη ομάδα, σκληρή η Λε Μαν. Όλοι έδωσαν κάτι για να κερδίσουμε. Ευχαριστούμε τον κόσμο που γέμισε ξανά το γήπεδο και μας έσπρωξε στη νίκη.
Ελέγξαμε το παιχνίδι και στα 40 λεπτά. Δεν μπορούμε να κερδίζουμε όλα τα παιχνίδια με 15 ή 20 πόντους. Είχαμε συγκέντρωση, ανεβάσαμε την ένταση. Μοιράσαμε 24 ασίστ, έπρεπε να αποφύγουμε κάποια λάθη και πήραμε δίκαια τη νίκη».
Για το ματς με τον ΠΑΟΚ είπε: «Είναι ένα ντέρμπι ακόμα. Θα προετοιμαστούμε κατάλληλα για να είμαστε έτοιμοι για αυτό το παιχνίδι. Πάμε για ακόμα ένα σκληρό παιχνίδι, ένα ντέρμπι, έχουμε παίξει με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και πάμε εκεί για να κάνουμε το παιχνίδι μας».
Ο Βασίλης Σπανούλης στη συνέντευξη Τύπου ανέλυσε το παιχνίδι με τη Λε Μαν αλλά και για το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.
Οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη
«Δεν είναι εύκολο να παίξεις μετά από τόσο μεγάλη νίκη. Ξοδέψαμε πολλή ενέργεια στο προηγούμενο ματς (σ.σ. με Ολυμπιακό). Δεν είχαμε όλη την συγκέντρωση που θέλαμε. Ήταν ένα απαιτητικό παιχνίδι. Είναι γρήγορη ομάδα, σκληρή η Λε Μαν. Όλοι έδωσαν κάτι για να κερδίσουμε. Ευχαριστούμε τον κόσμο που γέμισε ξανά το γήπεδο και μας έσπρωξε στη νίκη.
Ελέγξαμε το παιχνίδι και στα 40 λεπτά. Δεν μπορούμε να κερδίζουμε όλα τα παιχνίδια με 15 ή 20 πόντους. Είχαμε συγκέντρωση, ανεβάσαμε την ένταση. Μοιράσαμε 24 ασίστ, έπρεπε να αποφύγουμε κάποια λάθη και πήραμε δίκαια τη νίκη».
Για το ματς με τον ΠΑΟΚ είπε: «Είναι ένα ντέρμπι ακόμα. Θα προετοιμαστούμε κατάλληλα για να είμαστε έτοιμοι για αυτό το παιχνίδι. Πάμε για ακόμα ένα σκληρό παιχνίδι, ένα ντέρμπι, έχουμε παίξει με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και πάμε εκεί για να κάνουμε το παιχνίδι μας».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα