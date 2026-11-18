Η επιλογή ιδιωτικής ασφάλειας υγείας βασίζεται συνήθως σε τρεις βασικούς παράγοντες: το ύψος της κάλυψης, το ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου στο κόστος νοσηλείας και την κάλυψη σε Ελλάδα ή εξωτερικό.
Λαρεντζάκης: Ήταν μία καλή νίκη, αλλά πρέπει να κερδίσουμε τον Ηρακλή γιατί κινδυνεύουμε να πέσουμε, βίντεο
Λαρεντζάκης: Ήταν μία καλή νίκη, αλλά πρέπει να κερδίσουμε τον Ηρακλή γιατί κινδυνεύουμε να πέσουμε, βίντεο
Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης οδήγησε την ΑΕΚ στη νίκη επί της Σομπατέλι και μετά το ματς έδωσε το σύνθημα για τη συνέχεια
Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης ήταν ο μεγάλης πρωταγωνιστής στη νίκη της ΑΕΚ επί της Σομπατέλι και στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα τόνισε πως η ομάδα του πρέπει τώρα να νικήσει τον Ηρακλή γιατί κινδυνεύει με υποβιβασμό.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης:
«Η αλήθεια είναι ότι μιλήσαμε στο ημίχρονο. Είπε και ο κόουτς, είπα και εγώ κάποια πράγματα. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, αλλά δεν είναι δικαιολογία. Πρέπει να δίνουμε το 100%. Η εικόνα μας στο πρώτο ημίχρονο ήταν απαράδεκτη, δεν άξιζε στην ιστορία της ομάδας μας.
Αντιδράσαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Πήγα στο ριμπάουντ, κυνήγησα τη φάση και έβαλα ένα σημαντικό καλάθι για να κρατηθούμε πρώτοι στη βαθμολογία. Πρέπει η συγκέντρωση να είναι στο 100% σε όλο το ματς, προσπαθώ να βοηθώ, πολλές φορές μπορεί να γίνομαι κουραστικός, αλλά έχω την εμπειρία και θέλω να βοηθάω τα άλλα παιδιά.
Ευχαριστώ τουλάχιστον τον κόουτς και τους συμπαίκτες μου που βγάλαμε αντίδραση. Είναι απλά μια νίκη, θέλουμε πάρα πολλή δουλειά. Πρέπει να πάμε στον Ηρακλή να κερδίσουμε, γιατί κινδυνεύουμε να πέσουμε. Ήταν μια καλή νίκη, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε».
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης:
«Η αλήθεια είναι ότι μιλήσαμε στο ημίχρονο. Είπε και ο κόουτς, είπα και εγώ κάποια πράγματα. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, αλλά δεν είναι δικαιολογία. Πρέπει να δίνουμε το 100%. Η εικόνα μας στο πρώτο ημίχρονο ήταν απαράδεκτη, δεν άξιζε στην ιστορία της ομάδας μας.
Αντιδράσαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Πήγα στο ριμπάουντ, κυνήγησα τη φάση και έβαλα ένα σημαντικό καλάθι για να κρατηθούμε πρώτοι στη βαθμολογία. Πρέπει η συγκέντρωση να είναι στο 100% σε όλο το ματς, προσπαθώ να βοηθώ, πολλές φορές μπορεί να γίνομαι κουραστικός, αλλά έχω την εμπειρία και θέλω να βοηθάω τα άλλα παιδιά.
Ευχαριστώ τουλάχιστον τον κόουτς και τους συμπαίκτες μου που βγάλαμε αντίδραση. Είναι απλά μια νίκη, θέλουμε πάρα πολλή δουλειά. Πρέπει να πάμε στον Ηρακλή να κερδίσουμε, γιατί κινδυνεύουμε να πέσουμε. Ήταν μια καλή νίκη, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε».
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