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Αγνοείται ένα εξάχρονο κοριτσάκι μετά από ναυάγιο στα ανοιχτά της Λαμπεντούζα
Αγνοείται ένα εξάχρονο κοριτσάκι μετά από ναυάγιο στα ανοιχτά της Λαμπεντούζα
Διασώθηκαν από την ιταλική ακτοφυλακή 50 πρόσφυγες και μετανάστες - Το σκάφος είχε ξεκινήσει από από το Σφαξ της Τυνησίας
Ένα εξάχρονο κορίτσι από την Ακτή Ελεφαντοστού αγνοείται, μετά την ανατροπή και βύθιση ενός σκάφους στα ανοικτά του ιταλικού νησιού Λαμπεντούζα.
Το σκάφος μήκους επτά μέτρων μετέφερε πρόσφυγες και μετανάστες και είχε αναχωρήσει από το Σφαξ της Τυνησίας.
Η ιταλική ακτοφυλακή διέσωσε 50 άτομα, μεταξύ των οποίων 10 γυναίκες και τρία ανήλικα παιδιά. Μετά την παροχή της αναγκαίας φροντίδας, στον μόλο της Λαμπεντούζα «πάπας Φραγκίσκος», διαπιστώθηκε ότι αγνοείται ένα κοριτσάκι έξι ετών.
Οι διασωθέντες μετανάστες από το ναυάγιο προέρχονταν μεταξύ άλλων από το Μπουρκίνα Φάσο, το Μπενίν, το Καμερούν, την Ακτή Ελεφαντοστού, τη Γκάμπια, τη Γουινέα και το Μάλι.
Το σκάφος μήκους επτά μέτρων μετέφερε πρόσφυγες και μετανάστες και είχε αναχωρήσει από το Σφαξ της Τυνησίας.
Η ιταλική ακτοφυλακή διέσωσε 50 άτομα, μεταξύ των οποίων 10 γυναίκες και τρία ανήλικα παιδιά. Μετά την παροχή της αναγκαίας φροντίδας, στον μόλο της Λαμπεντούζα «πάπας Φραγκίσκος», διαπιστώθηκε ότι αγνοείται ένα κοριτσάκι έξι ετών.
Si ribalta barca con migranti a Lampedusa, dispersa una bimba di 6 anni. Cinquanta naufraghi salvati e portati sull'isola #ANSA https://t.co/EyNdNPIOwb— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) November 19, 2026
Οι διασωθέντες μετανάστες από το ναυάγιο προέρχονταν μεταξύ άλλων από το Μπουρκίνα Φάσο, το Μπενίν, το Καμερούν, την Ακτή Ελεφαντοστού, τη Γκάμπια, τη Γουινέα και το Μάλι.
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