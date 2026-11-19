Ακίνητα: Τα 5 λάθη σε Ε9 και Κτηματολόγιο που θα κληθούν να διορθώσουν εκατομμύρια ιδιοκτήτες

Το νέο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων σχεδιάζεται να ενεργοποιηθεί τον Δεκέμβριο - Ποια στοιχεία θα διασταυρώνονται, τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες και πότε θα ξεκινήσουν οι διορθώσεις