Ακίνητα: Τα 5 λάθη σε Ε9 και Κτηματολόγιο που θα κληθούν να διορθώσουν εκατομμύρια ιδιοκτήτες
Ακίνητα: Τα 5 λάθη σε Ε9 και Κτηματολόγιο που θα κληθούν να διορθώσουν εκατομμύρια ιδιοκτήτες
Το νέο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων σχεδιάζεται να ενεργοποιηθεί τον Δεκέμβριο - Ποια στοιχεία θα διασταυρώνονται, τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες και πότε θα ξεκινήσουν οι διορθώσεις
UPD:
Αντιμέτωποι με μια νέα διαδικασία ελέγχου και επιβεβαίωσης των στοιχείων της ακίνητης περιουσίας τους θα βρεθούν περισσότεροι από επτά εκατομμύρια ιδιοκτήτες, καθώς η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προετοιμάζει την ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, γνωστού ως ΜΙΔΑ.
Στόχος είναι η νέα πλατφόρμα να τεθεί σε λειτουργία εντός του Δεκεμβρίου 2026, έπειτα από αλλεπάλληλες αναβολές, ώστε τα στοιχεία των ακινήτων που τηρούνται στην εφορία, στο Κτηματολόγιο και σε άλλες δημόσιες βάσεις δεδομένων να αποκτήσουν ενιαία εικόνα.
Η νέα διαδικασία αναμένεται να αποκαλύψει διαφορές στα τετραγωνικά μέτρα, στα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, στις δηλωμένες χρήσεις και στους αριθμούς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
Ωστόσο, οι ιδιοκτήτες δεν καλούνται ακόμη να υποβάλουν κάποια νέα δήλωση στο ΜΙΔΑ. Η πλατφόρμα δεν έχει ενεργοποιηθεί και οι οριστικές διαδικασίες θα καθοριστούν με τις επίσημες οδηγίες της ΑΑΔΕ.
Στην πράξη, η ΑΑΔΕ θα αντιπαραβάλλει τα στοιχεία του Ε9 με τις εγγραφές του Κτηματολογίου, αλλά και δεδομένα που αφορούν τη χρήση και την ηλεκτροδότηση των ακινήτων.
Κεντρικό στοιχείο αυτής της διαδικασίας είναι η σύνδεση του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ), που χρησιμοποιεί η φορολογική διοίκηση, με τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ).
Η αντιστοίχιση των δύο κωδικών θα επιτρέψει την ταυτοποίηση του ίδιου ακινήτου στις διαφορετικές βάσεις δεδομένων.
Μία από τις συνηθέστερες αναντιστοιχίες αφορά την επιφάνεια των ακινήτων.
Για παράδειγμα, ένα διαμέρισμα μπορεί να εμφανίζεται στο Ε9 με διαφορετικό εμβαδόν από εκείνο που έχει καταχωριστεί στο Κτηματολόγιο.
Η διαφορά δεν σημαίνει αυτομάτως ότι υπάρχει φορολογική παράβαση. Μπορεί να οφείλεται στον τρόπο αποτύπωσης της επιφάνειας ή σε παλαιότερα στοιχεία που δεν έχουν επικαιροποιηθεί. Ωστόσο, θα πρέπει να εξετάζεται η αιτία και, όπου απαιτείται, να γίνεται διόρθωση.
2. Λανθασμένα ποσοστά ιδιοκτησίας
Στόχος είναι η νέα πλατφόρμα να τεθεί σε λειτουργία εντός του Δεκεμβρίου 2026, έπειτα από αλλεπάλληλες αναβολές, ώστε τα στοιχεία των ακινήτων που τηρούνται στην εφορία, στο Κτηματολόγιο και σε άλλες δημόσιες βάσεις δεδομένων να αποκτήσουν ενιαία εικόνα.
Η νέα διαδικασία αναμένεται να αποκαλύψει διαφορές στα τετραγωνικά μέτρα, στα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, στις δηλωμένες χρήσεις και στους αριθμούς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
Ωστόσο, οι ιδιοκτήτες δεν καλούνται ακόμη να υποβάλουν κάποια νέα δήλωση στο ΜΙΔΑ. Η πλατφόρμα δεν έχει ενεργοποιηθεί και οι οριστικές διαδικασίες θα καθοριστούν με τις επίσημες οδηγίες της ΑΑΔΕ.
Ποια στοιχεία θα ελέγχονταιΤο νέο Μητρώο σχεδιάζεται να συγκεντρώνει πληροφορίες από διαφορετικά συστήματα, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ενιαίο ηλεκτρονικό αρχείο για κάθε ακίνητο.
Στην πράξη, η ΑΑΔΕ θα αντιπαραβάλλει τα στοιχεία του Ε9 με τις εγγραφές του Κτηματολογίου, αλλά και δεδομένα που αφορούν τη χρήση και την ηλεκτροδότηση των ακινήτων.
Κεντρικό στοιχείο αυτής της διαδικασίας είναι η σύνδεση του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ), που χρησιμοποιεί η φορολογική διοίκηση, με τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ).
Η αντιστοίχιση των δύο κωδικών θα επιτρέψει την ταυτοποίηση του ίδιου ακινήτου στις διαφορετικές βάσεις δεδομένων.
Τα 5 σημεία στα οποία ενδέχεται να εμφανιστούν λάθη1. Διαφορετικά τετραγωνικά μέτρα
Μία από τις συνηθέστερες αναντιστοιχίες αφορά την επιφάνεια των ακινήτων.
Για παράδειγμα, ένα διαμέρισμα μπορεί να εμφανίζεται στο Ε9 με διαφορετικό εμβαδόν από εκείνο που έχει καταχωριστεί στο Κτηματολόγιο.
Η διαφορά δεν σημαίνει αυτομάτως ότι υπάρχει φορολογική παράβαση. Μπορεί να οφείλεται στον τρόπο αποτύπωσης της επιφάνειας ή σε παλαιότερα στοιχεία που δεν έχουν επικαιροποιηθεί. Ωστόσο, θα πρέπει να εξετάζεται η αιτία και, όπου απαιτείται, να γίνεται διόρθωση.
2. Λανθασμένα ποσοστά ιδιοκτησίας
Ένα δεύτερο πρόβλημα μπορεί να αφορά το ποσοστό συνιδιοκτησίας ή το είδος του εμπράγματου δικαιώματος.
Πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα και επικαρπία πρέπει να εμφανίζονται σωστά στις αντίστοιχες εγγραφές.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε ακίνητα που έχουν αποκτηθεί μέσω κληρονομιάς, γονικής παροχής ή δωρεάς, καθώς μπορεί να υπάρχουν μεταβολές που δεν έχουν αποτυπωθεί με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα συστήματα.
3. Αναντιστοιχία ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ
Η αντιστοίχιση των δύο διαφορετικών αριθμών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ενιαία ταυτοποίηση των ακινήτων.
Ένα ακίνητο μπορεί να εμφανίζεται με σωστά στοιχεία στο Ε9, αλλά να μην έχει συνδεθεί με την αντίστοιχη κτηματολογική εγγραφή.
Σε τέτοιες περιπτώσεις θα απαιτείται έλεγχος των τίτλων ιδιοκτησίας και των καταχωρισμένων στοιχείων, ώστε να προσδιοριστεί η σωστή αντιστοίχιση.
4. Λανθασμένος αριθμός παροχής ρεύματος
Ένα ακόμη σημείο ελέγχου αφορά την ηλεκτροδότηση.
Ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συσχετιστεί το ακίνητο με τα δεδομένα του ΔΕΔΔΗΕ και άλλων συστημάτων.
Επομένως, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να ελέγξουν αν ο αριθμός παροχής που έχει δηλωθεί αφορά πράγματι το συγκεκριμένο ακίνητο και αν τα στοιχεία είναι ενημερωμένα.
5. Διαφορετική χρήση του ακινήτου
Η πραγματική χρήση αποτελεί επίσης σημαντικό στοιχείο.
Ένα ακίνητο μπορεί να είναι ιδιοκατοικούμενο, μισθωμένο, κενό, δωρεάν παραχωρούμενο ή να χρησιμοποιείται για επαγγελματική δραστηριότητα.
Στο νέο Μητρώο προβλέπεται αναλυτικότερη καταγραφή αυτών των χρήσεων, ώστε να διαπιστώνεται αν συμβαδίζουν με όσα έχουν δηλωθεί στη φορολογική διοίκηση.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney
Πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα και επικαρπία πρέπει να εμφανίζονται σωστά στις αντίστοιχες εγγραφές.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε ακίνητα που έχουν αποκτηθεί μέσω κληρονομιάς, γονικής παροχής ή δωρεάς, καθώς μπορεί να υπάρχουν μεταβολές που δεν έχουν αποτυπωθεί με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα συστήματα.
3. Αναντιστοιχία ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ
Η αντιστοίχιση των δύο διαφορετικών αριθμών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ενιαία ταυτοποίηση των ακινήτων.
Ένα ακίνητο μπορεί να εμφανίζεται με σωστά στοιχεία στο Ε9, αλλά να μην έχει συνδεθεί με την αντίστοιχη κτηματολογική εγγραφή.
Σε τέτοιες περιπτώσεις θα απαιτείται έλεγχος των τίτλων ιδιοκτησίας και των καταχωρισμένων στοιχείων, ώστε να προσδιοριστεί η σωστή αντιστοίχιση.
4. Λανθασμένος αριθμός παροχής ρεύματος
Ένα ακόμη σημείο ελέγχου αφορά την ηλεκτροδότηση.
Ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συσχετιστεί το ακίνητο με τα δεδομένα του ΔΕΔΔΗΕ και άλλων συστημάτων.
Επομένως, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να ελέγξουν αν ο αριθμός παροχής που έχει δηλωθεί αφορά πράγματι το συγκεκριμένο ακίνητο και αν τα στοιχεία είναι ενημερωμένα.
5. Διαφορετική χρήση του ακινήτου
Η πραγματική χρήση αποτελεί επίσης σημαντικό στοιχείο.
Ένα ακίνητο μπορεί να είναι ιδιοκατοικούμενο, μισθωμένο, κενό, δωρεάν παραχωρούμενο ή να χρησιμοποιείται για επαγγελματική δραστηριότητα.
Στο νέο Μητρώο προβλέπεται αναλυτικότερη καταγραφή αυτών των χρήσεων, ώστε να διαπιστώνεται αν συμβαδίζουν με όσα έχουν δηλωθεί στη φορολογική διοίκηση.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney
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