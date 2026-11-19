Η επιλογή ιδιωτικής ασφάλειας υγείας βασίζεται συνήθως σε τρεις βασικούς παράγοντες: το ύψος της κάλυψης, το ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου στο κόστος νοσηλείας και την κάλυψη σε Ελλάδα ή εξωτερικό.
Χάκερ επιτέθηκαν στην ιστοσελίδα της ΑΕΚ: Μηνύματα για τον Κεμάλ και απειλές από Τούρκους εθνικιστές
Χάκερ επιτέθηκαν στην ιστοσελίδα της ΑΕΚ: Μηνύματα για τον Κεμάλ και απειλές από Τούρκους εθνικιστές
Οι δράστες ανάρτησαν το σήμα της Καρσίγιακα και αναφέρθηκαν στην είσοδο των τουρκικών στρατευμάτων στη Σμύρνη το 1922
Διαδικτυακή επίθεση στην ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΑΕΚ από Τούρκους εθνικιστές το βράδυ της Τετάρτης καθώς χάκαραν το σάιτ των κιτρινόμαυρων προβάλλοντας μηνύματα για τον Κεμάλ, ενώ είχαν και το σήμα της Καρσίγιακα.
«Όσο συνεχίζεται η ασέβειά σας προς τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ και το κράτος της Τουρκικής Δημοκρατίας, τόσο θα διευρύνεται η έκταση των επιθέσεών μας», τόνιζαν στο μήνυμά τους.
Οι χάκερς έκαναν αναφορά στις 9 του Σεπτέμβρη του 1922 όταν τα στρατεύματα του Κεμάλ μπήκαν στη Σμύρνη με τη φράση «πόσο γρήγορα ξεχάσατε την 9η Σεπτεμβρίου 1922» και πρόσθεσαν: «Είμαστε πατριώτες. Να μας σέβεστε, όπως σας σεβόμαστε. Αυτή είναι μια προειδοποίηση, τίποτα παραπάνω».
Η αντίδραση της ΑΕΚ, ωστόσο, ήταν άμεση καθώς λίγο αργότερα τα μηνύματα κατέβηκαν από την κεντρική σελίδα και ανέβηκε το «σύντομα ξανά κοντά σας».
Πηγή:www.gazzetta.gr
«Όσο συνεχίζεται η ασέβειά σας προς τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ και το κράτος της Τουρκικής Δημοκρατίας, τόσο θα διευρύνεται η έκταση των επιθέσεών μας», τόνιζαν στο μήνυμά τους.
Οι χάκερς έκαναν αναφορά στις 9 του Σεπτέμβρη του 1922 όταν τα στρατεύματα του Κεμάλ μπήκαν στη Σμύρνη με τη φράση «πόσο γρήγορα ξεχάσατε την 9η Σεπτεμβρίου 1922» και πρόσθεσαν: «Είμαστε πατριώτες. Να μας σέβεστε, όπως σας σεβόμαστε. Αυτή είναι μια προειδοποίηση, τίποτα παραπάνω».
Η αντίδραση της ΑΕΚ, ωστόσο, ήταν άμεση καθώς λίγο αργότερα τα μηνύματα κατέβηκαν από την κεντρική σελίδα και ανέβηκε το «σύντομα ξανά κοντά σας».
Πηγή:www.gazzetta.gr
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