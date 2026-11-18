Η επιλογή ιδιωτικής ασφάλειας υγείας βασίζεται συνήθως σε τρεις βασικούς παράγοντες: το ύψος της κάλυψης, το ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου στο κόστος νοσηλείας και την κάλυψη σε Ελλάδα ή εξωτερικό.
Με πατερίτσες ο Πουέρτα μετά τον τραυματισμό του στο φιλικό της Κολομβίας με τη Χιλή, δείτε βίντεο
Με πατερίτσες ο Πουέρτα μετά τον τραυματισμό του στο φιλικό της Κολομβίας με τη Χιλή, δείτε βίντεο
Για απουσία 45 με 60 ημερών επιμένουν οι Κολομβιανοί, ενώ από τον Ολυμπιακό δεν λένε το παραμικρό και περιμένουν την επιστροφή του παίκτη για να υποβληθεί σε εξετάσεις
Όλες οι πληροφορίες που έρχονται από την Κολομβία είναι καθησυχαστικές για τον τραυματισμό του Γκουστάβο Πουέρτα. Τουλάχιστον όλα δείχνουν ότι ο Κολομβιανός έχει αποφύγει την πολύ μεγάλη ζημιά. Αυτό τουλάχιστον βγαίνει από τα ρεπορτάζ των συμπατριωτών του.
Ο χαφ του Ολυμπιακού χτύπησε στο φιλικό παιχνίδι με τη Χιλή και τόσο ο τρόπος που τραυματίστηκε όσο και οι αντιδράσεις του έδειχναν ότι πρόκειται για σοβαρή ζημιά. Κάτι τέτοιο δεν προκύπτει από τις εξετάσεις που του έχει κάνει το επιτελείο της εθνικής του ομάδας.
Στα social media, ωστόσο κυκλοφόρησε βίντεο με τον Γκουστάβο Πουέρτα να επιστρέφει από το νοσοκομείο στο ξενοδοχείο της εθνικής ομάδας και να έχει σε ειδικό νάρθηκα το αριστερό του πόδι και να μετακινείται με πατερίτσες.
Ο παίκτης αναμένεται στην Ελλάδα την Πέμπτη (19/11) το μεσημέρι και θα υποβληθεί σε νέες εξετάσεις από το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού. Από την ομάδα του Πειραιά ακόμα δεν λένε το παραμικρό μέχρι να έρθει στη χώρα μας ο παίκτης και να υποβληθεί σε εξετάσεις.
Ο χαφ του Ολυμπιακού χτύπησε στο φιλικό παιχνίδι με τη Χιλή και τόσο ο τρόπος που τραυματίστηκε όσο και οι αντιδράσεις του έδειχναν ότι πρόκειται για σοβαρή ζημιά. Κάτι τέτοιο δεν προκύπτει από τις εξετάσεις που του έχει κάνει το επιτελείο της εθνικής του ομάδας.
Στα social media, ωστόσο κυκλοφόρησε βίντεο με τον Γκουστάβο Πουέρτα να επιστρέφει από το νοσοκομείο στο ξενοδοχείο της εθνικής ομάδας και να έχει σε ειδικό νάρθηκα το αριστερό του πόδι και να μετακινείται με πατερίτσες.
Ο παίκτης αναμένεται στην Ελλάδα την Πέμπτη (19/11) το μεσημέρι και θα υποβληθεί σε νέες εξετάσεις από το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού. Από την ομάδα του Πειραιά ακόμα δεν λένε το παραμικρό μέχρι να έρθει στη χώρα μας ο παίκτης και να υποβληθεί σε εξετάσεις.
🚨 ¡ÚLTIMA HORA! NOTICIAS DE GUSTAVO PUERTA Y RIVER PLATE VA POR KEVIN VIVEROS, CONMEBOL SORPRESA Full video → https://t.co/IcFUu3XgjI https://t.co/lTyD3wYsGw— Fútbol Viral MJ (@FutbolViralmj) November 18, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα