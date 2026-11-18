Η επιλογή ιδιωτικής ασφάλειας υγείας βασίζεται συνήθως σε τρεις βασικούς παράγοντες: το ύψος της κάλυψης, το ποσό συμμετοχής του ασφαλισμένου στο κόστος νοσηλείας και την κάλυψη σε Ελλάδα ή εξωτερικό.
Ολυμπιακός: Την Πέμπτη συνάντηση του Μπαρτζώκα με τον Ντόρσεϊ
Ολυμπιακός: Την Πέμπτη συνάντηση του Μπαρτζώκα με τον Ντόρσεϊ
Γιώργος Μπαρτζώκας και Τάιλερ Ντόρσεϊ θα συζητήσουν την Πέμπτη για το τι μέλλει γενέσθει
Η τιμωρία του Τάιλερ Ντόρσεϊ έχει λήξει και από την περασμένη Παρασκευή επέστρεψε στις προπονήσεις του Ολυμπιακού. Ακόμα, ωστόσο δεν έχει συμπεριληφθεί σε αποστολή της ομάδας του Πειραιά.
Ήταν εκτός από το παιχνίδι με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, ενώ το ίδιο έγινε και με τον αγώνα κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την Euroleague. Είναι ένα ζήτημα που συνεχίζει να απασχολεί τον Ολυμπιακό με τον παίκτη από τότε να έχει κάνει και διάφορες αναρτήσεις στα social media που απασχόλησαν την κοινή γνώμη.
Την Παρασκευή (20/11) ο Ολυμπιακός υποδέχεται στη Sunel Arena τη Ρεάλ Μαδρίτης και είναι ένα θέμα εάν στην αποστολή θα βρίσκεται ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι την Πέμπτη (19/11) θα γίνει κουβέντα μεταξύ του Αμερικανού γκαρντ και τον προπονητή των Πειραιωτών, Γιώργου Μπαρτζώκα.
Σε αυτή την κουβέντα μεταξύ των δύο ανδρών συζητηθεί το τι μέλλει γενέσθαι στη σχέση του Ολυμπιακού με τον παίκτη. Επομένως τα σπουδαία στο συγκεκριμένο θέμα αναμένονται την Πέμπτη (19/11).
Ήταν εκτός από το παιχνίδι με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, ενώ το ίδιο έγινε και με τον αγώνα κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την Euroleague. Είναι ένα ζήτημα που συνεχίζει να απασχολεί τον Ολυμπιακό με τον παίκτη από τότε να έχει κάνει και διάφορες αναρτήσεις στα social media που απασχόλησαν την κοινή γνώμη.
Την Παρασκευή (20/11) ο Ολυμπιακός υποδέχεται στη Sunel Arena τη Ρεάλ Μαδρίτης και είναι ένα θέμα εάν στην αποστολή θα βρίσκεται ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι την Πέμπτη (19/11) θα γίνει κουβέντα μεταξύ του Αμερικανού γκαρντ και τον προπονητή των Πειραιωτών, Γιώργου Μπαρτζώκα.
Σε αυτή την κουβέντα μεταξύ των δύο ανδρών συζητηθεί το τι μέλλει γενέσθαι στη σχέση του Ολυμπιακού με τον παίκτη. Επομένως τα σπουδαία στο συγκεκριμένο θέμα αναμένονται την Πέμπτη (19/11).
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