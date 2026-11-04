Οριστικά στην Κύπρο τα εντός έδρας παιχνίδια της Μακάμπι στην ΕuroLeague
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Μακάμπι Τελ Αβίβ EuroLeague Κύπρος

Οριστικά στην Κύπρο τα εντός έδρας παιχνίδια της Μακάμπι στην ΕuroLeague

Σύμφωνα με ανακοίνωση της διοργανώτριας αρχής η ομάδα του Τελ Αβίβ θα δώσει τα επόμενα εντός έδρας παιχνίδια της στο «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό

Οριστικά στην Κύπρο τα εντός έδρας παιχνίδια της Μακάμπι στην ΕuroLeague
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Οριστικά στην Κύπρο θα δίνει τους εντός έδρας αγώνες της στη EuroLeague η Μακάμπι Τελ Αβίβ, καθώς η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε την εναλλακτική έδρα της ισραηλινής ομάδας για τη σεζόν 2026-2027.



Συγκεκριμένα, η Μακάμπι θα φιλοξενεί τους αντιπάλους της στο «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού, αρχής γενομένης από το μεγάλο ντέρμπι με τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 11η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Η απόφαση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για το ελληνικό κοινό, καθώς η Μακάμπι έχει προγραμματισμένα εντός έδρας παιχνίδια τόσο με τον Ολυμπιακό όσο και με τον Παναθηναϊκό στην Κύπρο.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα ταξιδέψουν στη Λεμεσό στις 17 Νοεμβρίου, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη Μακάμπι, ενώ οι «πράσινοι» θα βρεθούν στο «Σπύρος Κυπριανού» στις 7 Ιανουαρίου.

Η απόφαση της EuroLeague συνδέεται με την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή, με τις ισραηλινές ομάδες να χρησιμοποιούν εναλλακτικές έδρες για τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις, με βασικό στόχο την ασφάλεια των αθλητών, των μελών των ομάδων και των φιλάθλων.
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