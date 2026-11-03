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Μεγάλος κίνδυνος για Αλμέιδα και Πινέδα: Τιμωρία που μπορεί να τους κοστίσει ακριβά
SPORTS

Μεγάλος κίνδυνος για Αλμέιδα και Πινέδα: Τιμωρία που μπορεί να τους κοστίσει ακριβά

Αντιμέτωπη με έναν σοβαρό κίνδυνο βρίσκεται η Μοντερέι των Ματίας Αλμέιδα και Ορμπελίν Πινέδα, καθώς κινδυνεύει να χάσει τρεις βαθμούς εξαιτίας της μη συμμόρφωσής της με κανονισμό του μεξικανικού πρωταθλήματος

Μεγάλος κίνδυνος για Αλμέιδα και Πινέδα: Τιμωρία που μπορεί να τους κοστίσει ακριβά
Η ομάδα του πρώην προπονητή της ΑΕΚ βρίσκεται στην τελευταία θέση μεταξύ των 18 συλλόγων της Liga MX όσον αφορά τον υποχρεωτικό χρόνο συμμετοχής νεαρών ποδοσφαιριστών.

Ο κανονισμός που απειλεί τη Μοντερέι

Μετά τη 15η αγωνιστική, η Μοντερέι έχει συγκεντρώσει μόλις 904 από τα 1.170 απαιτούμενα λεπτά συμμετοχής νεαρών παικτών, γεγονός που σημαίνει ότι χρειάζεται ακόμη 266 λεπτά για να αποφύγει τις κυρώσεις.

Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr

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