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Χωρίς πατερίτσες ο Ελ Κααμπί στα βραβεία ΠΣΑΠΠ για να τιμηθεί ως πρώτος σκόρερ, βίντεο
Χωρίς πατερίτσες ο Ελ Κααμπί στα βραβεία ΠΣΑΠΠ για να τιμηθεί ως πρώτος σκόρερ, βίντεο
Ο Μαροκινός επιθετικός του Ολυμπιακού πέτυχε 21 γκολ την περασμένη σεζόν με την ερυθρόλευκη φανέλα
Χωρίς πατερίτσες έφτασε στο χώρο όπου φιλοξενήθηκε η εκδήλωση για τα 45α βραβεία ΠΣΑΠΠ ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.
Ο Μαροκινός επιθετικός του Ολυμπιακού ο οποίος χειρουργήθηκε στα μέσα Σεπτεμβρίου μετά από κάταγμα κνήμης που υπέστη στον αγώνα με τον Βόλο ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο του πρώτου σκόρερ χωρίς πατερίτσες.
«Είμαι πολύ περήφανος που πήρα το βραβείο του πρώτου σκόρερ την περσινή χρονιά. Επιστρέφω γρήγορα για να βοηθήσω ξανά την ομάδα μου και ελπίζω στο τέλος του Πρωταθλήματος να βάλουμε τόσα γκολ που να μας κάνουν Πρωταθλητές» είπε ο Ελ Κααμπί.
Δείχνει πως πάει πολύ καλά η αποθεραπεία του. Αν και αρχικά θα επέστρεφε τον Μάρτιο του 2027 δείχνει πως αυτό θα γίνει νωρίτερα.
Ο Ελ Κααμπί πέτυχε την περασμένη σεζόν 21 γκολ, τα 18 στο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League.
Ο Μαροκινός επιθετικός του Ολυμπιακού ο οποίος χειρουργήθηκε στα μέσα Σεπτεμβρίου μετά από κάταγμα κνήμης που υπέστη στον αγώνα με τον Βόλο ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο του πρώτου σκόρερ χωρίς πατερίτσες.
«Είμαι πολύ περήφανος που πήρα το βραβείο του πρώτου σκόρερ την περσινή χρονιά. Επιστρέφω γρήγορα για να βοηθήσω ξανά την ομάδα μου και ελπίζω στο τέλος του Πρωταθλήματος να βάλουμε τόσα γκολ που να μας κάνουν Πρωταθλητές» είπε ο Ελ Κααμπί.
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Δείχνει πως πάει πολύ καλά η αποθεραπεία του. Αν και αρχικά θα επέστρεφε τον Μάρτιο του 2027 δείχνει πως αυτό θα γίνει νωρίτερα.
Ο Ελ Κααμπί πέτυχε την περασμένη σεζόν 21 γκολ, τα 18 στο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League.
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