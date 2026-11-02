Αεροσκάφη-τάνκερ KC-390 με δυνατότητα εναέριου ανεφοδιασμού αποκτά για πρώτη φορά η Ελλάδα

Συνεργασία και σε θαλάσσια drones, δορυφόρους και αμυντική τεχνολογία

Ο υπουργός συνέδεσε μάλιστα τη σημασία αυτής της δυνατότητας με τα γεγονότα του 1974 στην Κύπρο, υποστηρίζοντας ότι η ύπαρξη αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού θα μπορούσε να είχε αλλάξει την εξέλιξη της τουρκικής εισβολής.«Ή, αν θέλετε, να σας το πω με ένα παράδειγμα: αν η Ελλάδα είχε αεροσκάφη ανεφοδιασμού στον αέρα των μαχητικών μας αεροσκαφών, η εισβολή στην Κύπρο το 1974 δεν θα μπορούσε να έχει συμβεί και δεν θα μπορούσε να έχει διατηρηθεί το προγεφύρωμα της εισβολής», δήλωσε.Σημαντικό μέρος της συμφωνίας αποτελεί και η μεταφορά τεχνογνωσίας από την Πορτογαλία, η οποία θα συνδράμει στην εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων για τη χρήση των συγκεκριμένων αεροσκαφών.Ο κ. Δένδιας ευχαρίστησε επίσης την πορτογαλική πλευρά για τη συμμετοχή ενός KC-390 στην πτήση πάνω από τη Θεσσαλονίκη, κατά τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου.Η διακρατική συμφωνία υπογράφηκε από τον γενικό διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, υποστράτηγο Ιωάννη Μπούρα, και τον γενικό διευθυντή Εξοπλισμών του πορτογαλικού υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Αντόνιο Ζοζέ Μπαπτίστα, παρουσία των δύο υπουργών.Η σημερινή εξέλιξη αποτελεί συνέχεια της επίσκεψης που είχε πραγματοποιήσει ο Νίκος Δένδιας στη Λισσαβώνα στις 7 Μαΐου 2026.Πριν από την υπογραφή της συμφωνίας, οι δύο υπουργοί είχαν κατ' ιδίαν συνάντηση, ενώ ακολούθησαν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών Ελλάδας και Πορτογαλίας.Στο επίκεντρο βρέθηκαν η αμυντική συνεργασία, η καινοτομία και η αμυντική βιομηχανία, καθώς και οι δυνατότητες στενότερου συντονισμού των δύο χωρών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.Ο Νίκος Δένδιας ανακοίνωσε ότι η συνεργασία δεν θα περιοριστεί στην προμήθεια των KC-390, αλλά θα επεκταθεί και στον τομέα των θαλάσσιων drones, όπου η Πορτογαλία διαθέτει σχετική εμπειρία.Όπως ανέφερε, οι δύο χώρες θα συνεργαστούν επίσης στην ανάπτυξη σκαφών που μπορούν να μεταφέρουν και να επιχειρούν με drones, καθώς και συστημάτων που προορίζονται για την αντιμετώπιση μη επανδρωμένων μέσων.Στις συζητήσεις περιλαμβάνεται και ο τομέας των δορυφόρων. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας γνωστοποίησε ότι τις επόμενες ημέρες θα εγκαινιάσει τη Διοίκηση Διαστήματος της Πολεμικής Αεροπορίας, σημειώνοντας ότι η Πορτογαλία αποτελεί έναν από τους εταίρους με τους οποίους η Ελλάδα επιδιώκει συνεργασία στον συγκεκριμένο τομέα.Παράλληλα, ο κ. Δένδιας ενημέρωσε τον Πορτογάλο ομόλογό του για τις ελληνικές θέσεις σχετικά με το Δίκαιο της Θάλασσας, την τουρκική στάση και το τουρκολιβυκό μνημόνιο.Οι δύο πλευρές συζήτησαν ακόμη για τις υποχρεώσεις αμοιβαίας συνδρομής στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για τις εξελίξεις στην Αφρική, με τον Έλληνα υπουργό να υπογραμμίζει τη σημασία της ευρωπαϊκής παρουσίας στην περιοχή.Κατά την επίσκεψη υπογράφηκε επίσης συμφωνία συνεργασίας μεταξύ των Πολεμικών Αεροποριών Ελλάδας και Πορτογαλίας.