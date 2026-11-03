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Διπλό φονικό στη Φθιώτιδα: Ινδός εργάτης σκότωσε δύο ομοεθνείς του σε φάρμα
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Διπλό φονικό στη Φθιώτιδα: Ινδός εργάτης σκότωσε δύο ομοεθνείς του σε φάρμα

Τοπικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο δράστης είναι ο θείος δύο θυμάτων ηλικίας 23 και 26 ετών - Μετά το έγκλημα απειλούσε να αυτοκτονήσει

Διπλό φονικό στη Φθιώτιδα: Ινδός εργάτης σκότωσε δύο ομοεθνείς του σε φάρμα
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
71 ΣΧΟΛΙΑ
Δύο Ινδοί εργάτες δολοφονήθηκαν σε χοιροτροφική μονάδα στις Λιβανάτες Φθιώτιδας, με τον δράστη της  διπλής ανθρωποκτονίας να είναι ομοεθνής τους.

Μάλιστα, άλλες πληροφορίες που μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα LamiaReport αναφέρουν ότι τα θύματα είναι αδέρφια υπήκοοι Ινδίας ηλικίας 23 και 26 ετών και δράστης ένας 45χρονος που είναι θείος τους.

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, ο Ινδός εργάτης φέρεται να επιτέθηκε στα δύο θύματα προκαλώντας τους θανάσιμα τραύματα. Αμέσως μετά το έγκλημα απειλούσε να αυτοκτονήσει, ωστόσο λίγο αργότερα αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν.

Αμέσως μετά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες καθώς είναι τραυματισμένος στο λαιμό από μαχαίρι γεγονός που δείχνει ότι υπήρξε συμπλοκή.
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
71 ΣΧΟΛΙΑ

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