Με πρωταγωνιστή τον 19χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή, η νέα καμπάνια της Interamerican φέρνει στο προσκήνιο την προσπάθεια, την επιμονή και τις αθέατες στιγμές πίσω από καθετί σπουδαίο, μιλώντας για κάτι μεγαλύτερο από το ταλέντο ή την επιτυχία
Διπλό φονικό στη Φθιώτιδα: Ινδός εργάτης σκότωσε δύο ομοεθνείς του σε φάρμα
Διπλό φονικό στη Φθιώτιδα: Ινδός εργάτης σκότωσε δύο ομοεθνείς του σε φάρμα
Τοπικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο δράστης είναι ο θείος δύο θυμάτων ηλικίας 23 και 26 ετών - Μετά το έγκλημα απειλούσε να αυτοκτονήσει
Δύο Ινδοί εργάτες δολοφονήθηκαν σε χοιροτροφική μονάδα στις Λιβανάτες Φθιώτιδας, με τον δράστη της διπλής ανθρωποκτονίας να είναι ομοεθνής τους.
Μάλιστα, άλλες πληροφορίες που μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα LamiaReport αναφέρουν ότι τα θύματα είναι αδέρφια υπήκοοι Ινδίας ηλικίας 23 και 26 ετών και δράστης ένας 45χρονος που είναι θείος τους.
Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, ο Ινδός εργάτης φέρεται να επιτέθηκε στα δύο θύματα προκαλώντας τους θανάσιμα τραύματα. Αμέσως μετά το έγκλημα απειλούσε να αυτοκτονήσει, ωστόσο λίγο αργότερα αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν.
Αμέσως μετά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες καθώς είναι τραυματισμένος στο λαιμό από μαχαίρι γεγονός που δείχνει ότι υπήρξε συμπλοκή.
Μάλιστα, άλλες πληροφορίες που μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα LamiaReport αναφέρουν ότι τα θύματα είναι αδέρφια υπήκοοι Ινδίας ηλικίας 23 και 26 ετών και δράστης ένας 45χρονος που είναι θείος τους.
Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, ο Ινδός εργάτης φέρεται να επιτέθηκε στα δύο θύματα προκαλώντας τους θανάσιμα τραύματα. Αμέσως μετά το έγκλημα απειλούσε να αυτοκτονήσει, ωστόσο λίγο αργότερα αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν.
Αμέσως μετά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες καθώς είναι τραυματισμένος στο λαιμό από μαχαίρι γεγονός που δείχνει ότι υπήρξε συμπλοκή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα