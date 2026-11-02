Η σειρά Nature’s Promise, αποκλειστικά στα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνδυάζει ποιότητα, φυσικά συστατικά και πλούσια γεύση, με περισσότερες από 140 επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας.
Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Η καλύτερη ενδεκάδα της χρονιάς, κορυφαίος ξένος ο Πινέδα και Έλληνας ο Κωνσταντέλιας, βίντεο
Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Η καλύτερη ενδεκάδα της χρονιάς, κορυφαίος ξένος ο Πινέδα και Έλληνας ο Κωνσταντέλιας, βίντεο
Με 14 παίκτες η κορυφαία ενδεκάδα της σεζόν που ψήφισαν οι ποδοσφαιριστές μέλη του ΠΣΑΠΠ
Ο Ορμπελίν Πινέδα ψηφίστηκε από τα μέλη του ΠΣΑΠΠ ως ο κορυφαίος ξένος ποδοσφαιριστής της περασμένης σεζόν στην Ελλάδα ενώ ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ήταν ξανά ο καλύτερος Έλληνας.
Κανείς από τους δύο δεν ήταν στην τελετή της απονομής των βραβείων αλλά ο Μεξικανός έστειλε το δικό του μήνυμα από τη χώρα του και έκλεισε λέγοντας: «Μόνο ΑΕΚ».
Όσο αφορά την καλύτερη ενδεκάδα τα μέλη του ΠΣΑΠΠ ψήφισαν 14 παίκτες!
Κορυφαία ενδεκάδα:
Στρακόσα
Ρέτσος
Ρέλβας
Ρότα
Βήχος
Τσάπρας
Κανείς από τους δύο δεν ήταν στην τελετή της απονομής των βραβείων αλλά ο Μεξικανός έστειλε το δικό του μήνυμα από τη χώρα του και έκλεισε λέγοντας: «Μόνο ΑΕΚ».
Όσο αφορά την καλύτερη ενδεκάδα τα μέλη του ΠΣΑΠΠ ψήφισαν 14 παίκτες!
Κορυφαία ενδεκάδα:
Στρακόσα
Ρέτσος
Ρέλβας
Ρότα
Βήχος
Τσάπρας
Πινέδα
Μάριν
Κωνσταντέλιας
Ζίβκοβιτς
Ζέλσον Μαρτίνς
Γιόβιτς
Τεττέη
Ελ Κααμπί
Μάριν
Κωνσταντέλιας
Ζίβκοβιτς
Ζέλσον Μαρτίνς
Γιόβιτς
Τεττέη
Ελ Κααμπί
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