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Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Η καλύτερη ενδεκάδα της χρονιάς, κορυφαίος ξένος ο Πινέδα και Έλληνας ο Κωνσταντέλιας, βίντεο
SPORTS
Βραβεία ΠΣΑΠΠ Ορμπελίν Πινέδα Γιάννης Κωνσταντέλιας

Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Η καλύτερη ενδεκάδα της χρονιάς, κορυφαίος ξένος ο Πινέδα και Έλληνας ο Κωνσταντέλιας, βίντεο

Με 14 παίκτες η κορυφαία ενδεκάδα της σεζόν που ψήφισαν οι ποδοσφαιριστές μέλη του ΠΣΑΠΠ

Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Η καλύτερη ενδεκάδα της χρονιάς, κορυφαίος ξένος ο Πινέδα και Έλληνας ο Κωνσταντέλιας, βίντεο
Ο Ορμπελίν Πινέδα ψηφίστηκε από τα μέλη του ΠΣΑΠΠ ως ο κορυφαίος ξένος ποδοσφαιριστής της περασμένης σεζόν στην Ελλάδα ενώ ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ήταν ξανά ο καλύτερος Έλληνας. 

Κανείς από τους δύο δεν ήταν στην τελετή της απονομής των βραβείων αλλά ο Μεξικανός έστειλε το δικό του μήνυμα από τη χώρα του και έκλεισε λέγοντας: «Μόνο ΑΕΚ». 



Όσο αφορά την καλύτερη ενδεκάδα τα μέλη του ΠΣΑΠΠ ψήφισαν 14 παίκτες! 

Κορυφαία ενδεκάδα:

Στρακόσα
Ρέτσος
Κλείσιμο
Ρέλβας
Ρότα
Βήχος
Τσάπρας
Πινέδα
Μάριν
Κωνσταντέλιας
Ζίβκοβιτς
Ζέλσον Μαρτίνς
Γιόβιτς
Τεττέη
Ελ Κααμπί




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