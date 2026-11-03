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Λέσβος: Ανατράπηκε ταξί που μετέφερε τρεις μαθητές στη Μόρια, τραυματίστηκε ο οδηγός
Λέσβος: Ανατράπηκε ταξί που μετέφερε τρεις μαθητές στη Μόρια, τραυματίστηκε ο οδηγός
Το όχημα εξετράπη της πορείας του, πιθανότατα λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου - Περαστικοί και στρατιώτες έσπευσαν να βοηθήσουν τους επιβαίνοντες
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στον περιφερειακό δρόμο της Μόριας, όταν ταξί που μετέφερε τρεις μαθητές εξετράπη της πορείας του, πιθανότατα λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, και ανατράπηκε.
Στο σημείο έσπευσαν περαστικοί, καθώς και στρατιώτες από το κοντινό στρατόπεδο, προκειμένου να βοηθήσουν στον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων.
Ευτυχώς, τόσο οι τρεις μαθητές όσο και ο οδηγός είναι καλά στην υγεία τους, καθώς όλοι φορούσαν ζώνες ασφαλείας. Ο οδηγός υπέστη ελαφρύ τραυματισμό στο κεφάλι, ενώ στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Πηγή: aelostv
Στο σημείο έσπευσαν περαστικοί, καθώς και στρατιώτες από το κοντινό στρατόπεδο, προκειμένου να βοηθήσουν στον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων.
Ευτυχώς, τόσο οι τρεις μαθητές όσο και ο οδηγός είναι καλά στην υγεία τους, καθώς όλοι φορούσαν ζώνες ασφαλείας. Ο οδηγός υπέστη ελαφρύ τραυματισμό στο κεφάλι, ενώ στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Πηγή: aelostv
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