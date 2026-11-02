11 συλλήψεις στην Πολεοδομία Κατερίνης μετά την έφοδο των «Αδιάφθορων» της ΕΛΑΣ
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΑΣ Πολεοδομία Κατερίνη Συλλήψεις

11 συλλήψεις στην Πολεοδομία Κατερίνης μετά την έφοδο των «Αδιάφθορων» της ΕΛΑΣ

Ερευνάται η εμπλοκή υπαλλήλων της υπηρεσίας σε κύκλωμα - Πολεοδόμοι και ιδιώτες μηχανικοί στους συλληφθέντες

11 συλλήψεις στην Πολεοδομία Κατερίνης μετά την έφοδο των «Αδιάφθορων» της ΕΛΑΣ
Στράτος Λούβαρης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
UPD: 204 ΣΧΟΛΙΑ
Έφοδο στην Πολεοδομία Κατερίνης πραγματοποίησαν οι «Αδιάφθοροι» της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο έρευνας για τη δράση φερόμενου κυκλώματος στο οποίο εξετάζεται η εμπλοκή υπαλλήλων της υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε έντεκα συλλήψεις, ανάμεσα στους οποίους είναι ο προϊστάμενος της υπηρεσίας, πολεοδόμοι και ιδιώτες μηχανικοί, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.


Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στελέχη της πολεοδομίας φέρονται να εισέπρατταν χρήματα για να «σπρώξουν» φακέλους για οικοδομικές άδειες.

Την υπόθεση χειρίζεται η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., με τις Αρχές να εξετάζουν τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί για πιθανές παράνομες ενέργειες εντός της πολεοδομικής υπηρεσίας.

11 συλλήψεις στην Πολεοδομία Κατερίνης μετά την έφοδο των «Αδιάφθορων» της ΕΛΑΣ
11 συλλήψεις στην Πολεοδομία Κατερίνης μετά την έφοδο των «Αδιάφθορων» της ΕΛΑΣ
Στράτος Λούβαρης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
UPD: 204 ΣΧΟΛΙΑ

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