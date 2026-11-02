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11 συλλήψεις στην Πολεοδομία Κατερίνης μετά την έφοδο των «Αδιάφθορων» της ΕΛΑΣ
11 συλλήψεις στην Πολεοδομία Κατερίνης μετά την έφοδο των «Αδιάφθορων» της ΕΛΑΣ
Ερευνάται η εμπλοκή υπαλλήλων της υπηρεσίας σε κύκλωμα - Πολεοδόμοι και ιδιώτες μηχανικοί στους συλληφθέντες
Έφοδο στην Πολεοδομία Κατερίνης πραγματοποίησαν οι «Αδιάφθοροι» της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο έρευνας για τη δράση φερόμενου κυκλώματος στο οποίο εξετάζεται η εμπλοκή υπαλλήλων της υπηρεσίας.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε έντεκα συλλήψεις, ανάμεσα στους οποίους είναι ο προϊστάμενος της υπηρεσίας, πολεοδόμοι και ιδιώτες μηχανικοί, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στελέχη της πολεοδομίας φέρονται να εισέπρατταν χρήματα για να «σπρώξουν» φακέλους για οικοδομικές άδειες.
Την υπόθεση χειρίζεται η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., με τις Αρχές να εξετάζουν τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί για πιθανές παράνομες ενέργειες εντός της πολεοδομικής υπηρεσίας.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε έντεκα συλλήψεις, ανάμεσα στους οποίους είναι ο προϊστάμενος της υπηρεσίας, πολεοδόμοι και ιδιώτες μηχανικοί, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στελέχη της πολεοδομίας φέρονται να εισέπρατταν χρήματα για να «σπρώξουν» φακέλους για οικοδομικές άδειες.
Την υπόθεση χειρίζεται η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., με τις Αρχές να εξετάζουν τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί για πιθανές παράνομες ενέργειες εντός της πολεοδομικής υπηρεσίας.
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