Η σειρά Nature’s Promise, αποκλειστικά στα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνδυάζει ποιότητα, φυσικά συστατικά και πλούσια γεύση, με περισσότερες από 140 επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας.
Λύγισε η Πούλιου που βραβεύτηκε ως κορυφαία ποδοσφαιρίστρια: Το αφιερώνω στον αδελφό μου που δίνει μάχη για τη ζωή, βίντεο
Λύγισε η Πούλιου που βραβεύτηκε ως κορυφαία ποδοσφαιρίστρια: Το αφιερώνω στον αδελφό μου που δίνει μάχη για τη ζωή, βίντεο
Η Γρηγορία Πούλιου μίλησε για τη μάχη που δίνει ο αδελφός του και απέσπασε το θερμότερο χειροκρότημα στην εκδήλωση του ΠΣΑΠΠ
Συγκλόνισε η Γρηγορία Πούλιου στα βραβεία ΠΣΑΠΠ.
Η ποδοσφαιρίστρια του Παναθηναϊκού ψηφίστηκε ως η καλύτερη της σεζόν και ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει την τιμητική πλακέτα.
Η διεθνής αθλήτρια αφού ευχαρίστησε τις συμπαίκτριές της αφιέρωσε το βραβείο στον αδελφό της που όπως είπε δίνει μάχη για τη ζωή.
Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της και απέσπασε το πιο θερμό χειροκρότημα. «Θέλω να του ζητήσω συγγνώμη που δεν είμαι δίπλα του. Αυτός μου έμαθε να αγαπάω το ποδόσφαιρο».
Η ποδοσφαιρίστρια του Παναθηναϊκού ψηφίστηκε ως η καλύτερη της σεζόν και ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει την τιμητική πλακέτα.
Η διεθνής αθλήτρια αφού ευχαρίστησε τις συμπαίκτριές της αφιέρωσε το βραβείο στον αδελφό της που όπως είπε δίνει μάχη για τη ζωή.
Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της και απέσπασε το πιο θερμό χειροκρότημα. «Θέλω να του ζητήσω συγγνώμη που δεν είμαι δίπλα του. Αυτός μου έμαθε να αγαπάω το ποδόσφαιρο».
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