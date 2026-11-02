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Στην Ελλάδα ο Φουστέρ, αναλαμβάνει πόστο στον Ολυμπιακό
SPORTS
Νταβίντ Φουστέρ Ολυμπιακός

Στην Ελλάδα ο Φουστέρ, αναλαμβάνει πόστο στον Ολυμπιακό

Ο Νταβίντ Φουστέρ βρίσκεται στην Αθήνα και αυτή τη φορά θα εγκατασταθεί μόνιμα αναλαμβάνοντας πόσο στην ομάδα του Πειραιά

Στην Ελλάδα ο Φουστέρ, αναλαμβάνει πόστο στον Ολυμπιακό
Γιώργος Στασινόπουλος
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Στην Ελλάδα επέστρεψε ο Νταβίντ Φουστέρ προκειμένου να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τον Ολυμπιακό και να ενταχθεί στο οργανόγραμμα της ομάδας του Πειραιά. Ο Ισπανός παλιός άσος των «ερυθρόλευκων» είχε βρεθεί στη χώρα μας και πριν ένα μήνα όταν είχε επαφές με ανθρώπους και στελέχη του Ολυμπιακού.

Τότε είχε επισκεφθεί τον Ρέντη και είχε συζητήσει για το τι πόστο θα αναλάβει εφόσον οριστικοποιηθεί η επιστροφή του στην ομάδα του Πειραιά. Πρόκειται για επιλογή του Αντόνιο Κορδόν, ο οποίος είχε επιχειρήσει να τον φέρει πίσω και στο προηγούμενο πέρασμα του από τον Ολυμπιακό.

Από τη Δευτέρα (2/11) η παλιά δόξα του Ολυμπιακού βρίσκεται στη χώρα μας για να αναλάβει πόστο στους Πειραιώτες. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει τι ακριβώς θα κάνει και ποια θα είναι η θέση του, αλλά το πιθανότερο είναι πως θα αποτελεί τον συνδετικό κρίκο της πρώτης ομάδας με την Ακαδημία του κλαμπ.

Μένει η ανακοίνωση της πειραϊκής ΠΑΕ για το θέμα για να ξεκαθαρίσει και ο ρόλος που θα έχει ο Ισπανός, ο οποίος θυμίζουμε πως θέλει να ακολουθήσει την προπονητική.
Γιώργος Στασινόπουλος
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