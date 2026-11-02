Τα πρόσωπα της τραγωδίας στη Φλόριντα: Ξεκληρίστηκε ολόκληρη οικογένεια κατά τη συντριβή του Learjet
Τα πρόσωπα της τραγωδίας στη Φλόριντα: Ξεκληρίστηκε ολόκληρη οικογένεια κατά τη συντριβή του Learjet
Ανάμεσα στους εννέα νεκρούς, ο CEO εταιρείας τεχνολογίας, η σύζυγός του, οι δύο μικρές κόρες τους και η 20χρονη συγκυβερνήτρια - Τα νέα στοιχεία για τα αίτια της συντριβής
Οι ταυτότητες των εννέα ατόμων που έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή του Learjet στη Φλόριντα, έγιναν γνωστές τη Δευτέρα
Πρόκειται για διευθυντικό στέλεχος εταιρείας τεχνολογίας από το Τέξας, τη σύζυγο και τις ανήλικες κόρες τους, τη νταντά των παιδιών, δύο φίλους της οικογένειας και τους δύο πιλότους.
Νεκροί είναι ο Άνταμ Ρόμπινσον, 44 ετών, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος των εταιρειών λογισμικού Retention.com και RB2B, η σύζυγός του, Έλεν Ρόμπινσον, κεραμίστρια, οι δύο μικρές κόρες του ζευγαριού, η Μπέλα και η Έμμα, καθώς και η νταντά των παιδιών, τα στοιχεία της οποίας δεν είναι ακόμη γνωστά.
Επέβαιναν ακόμη δύο φίλοι της οικογένειας που επίσης δεν έχουν ακόμη κατονομαστεί.
Το αεροσκάφος πιλοτάριζε ο Τζεφ Γκρέγκορι, 55 ετών, έμπειρος πιλότος από την Πενσυλβάνια, με συγκυβερνήτρια την 20χρονη Νατάλια Γκαδέλα Φιλγκέιρας, κάτοικο της Φλόριντα.
Και οι εννέα επιβαίνοντες σκοτώθηκαν ακαριαία.
Πριν ιδρύσει τις επιχειρήσεις λογισμικού του, ο Άνταμ Ρόμπινσον εργάστηκε στις εταιρείες Lehman Brothers και Barclays Capital, σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn. Η Έλεν Ρόμπινσον δημοσίευε συχνά φωτογραφίες από τα έργα τέχνης της και την οικογενειακή της ζωή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Οι ομοσπονδιακές Αρχές δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες σχετικά με την αιτία της συντριβής.
Το ιδιωτικό αεροσκάφος απογειώθηκε το πρωί της Κυριακής (τοπική ώρα) από το Όστιν του Τέξας με προορισμό τις Μπαχάμες. Πετώντας πάνω από τη Φλόριντα συνάντησε άσχημες καιρικές συνθήκες, έχασε απότομα ύψος και συνετρίβη στο Παλμ Μπιτς.
Όπως επεσήμαναν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, υπάρχουν ενδείξεις ότι το αεροσκάφος άρχισε να διαλύεται πριν από την πρόσκρουση στο έδαφος, ενώ οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν σε συνδυασμό με τις αναταράξεις έπαιξαν ρόλο στο συμβάν. Ωστόσο, η ακριβή αιτία της συντριβής ακόμη δεν έχει προσδιοριστεί.
Πρόκειται για διευθυντικό στέλεχος εταιρείας τεχνολογίας από το Τέξας, τη σύζυγο και τις ανήλικες κόρες τους, τη νταντά των παιδιών, δύο φίλους της οικογένειας και τους δύο πιλότους.
Νεκροί είναι ο Άνταμ Ρόμπινσον, 44 ετών, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος των εταιρειών λογισμικού Retention.com και RB2B, η σύζυγός του, Έλεν Ρόμπινσον, κεραμίστρια, οι δύο μικρές κόρες του ζευγαριού, η Μπέλα και η Έμμα, καθώς και η νταντά των παιδιών, τα στοιχεία της οποίας δεν είναι ακόμη γνωστά.
Επέβαιναν ακόμη δύο φίλοι της οικογένειας που επίσης δεν έχουν ακόμη κατονομαστεί.
Το αεροσκάφος πιλοτάριζε ο Τζεφ Γκρέγκορι, 55 ετών, έμπειρος πιλότος από την Πενσυλβάνια, με συγκυβερνήτρια την 20χρονη Νατάλια Γκαδέλα Φιλγκέιρας, κάτοικο της Φλόριντα.
Και οι εννέα επιβαίνοντες σκοτώθηκαν ακαριαία.
WATCH: Dashcam video captures the crash of a $2 million Learjet 60 (N722BD) in Palm Springs, Florida. pic.twitter.com/8jmiOMG9ys— Scope Report (@ScopeReport_) November 1, 2026
Οι ομοσπονδιακές Αρχές δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες σχετικά με την αιτία της συντριβής.
Το ιδιωτικό αεροσκάφος απογειώθηκε το πρωί της Κυριακής (τοπική ώρα) από το Όστιν του Τέξας με προορισμό τις Μπαχάμες. Πετώντας πάνω από τη Φλόριντα συνάντησε άσχημες καιρικές συνθήκες, έχασε απότομα ύψος και συνετρίβη στο Παλμ Μπιτς.
Το Learjet «διαλυόταν στον αέρα»Νέες πληροφορίες για τη συντριβή του ιδιωτικού Learjet 60, έδωσε σήμερα σε συνέντευξη τύπου η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) των ΗΠΑ.
Όπως επεσήμαναν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, υπάρχουν ενδείξεις ότι το αεροσκάφος άρχισε να διαλύεται πριν από την πρόσκρουση στο έδαφος, ενώ οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν σε συνδυασμό με τις αναταράξεις έπαιξαν ρόλο στο συμβάν. Ωστόσο, η ακριβή αιτία της συντριβής ακόμη δεν έχει προσδιοριστεί.
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της NTSB, Τομ Τσάπμαν, το αεροπλάνο φέρεται να άρχισε την απότομη κάθοδό του λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα αφότου το πλήρωμα εξέπεμψε σήμα SOS. Όπως αποκάλυψε ανάλυση της πτήσης το Learjet 60 έπεφτε κατακόρυφα με ταχύτητα εκατοντάδων ποδιών ανά δευτερόλεπτο.
Τα συντρίμμια του αεροσκάφους, αν και σχετικά μικρά, βρίσκονται διασκορπισμένα ανάμεσα σε γήπεδα μπέιζμπολ, επιχειρήσεις και ιδιωτικές κατοικίες της περιοχής. «Το μεγαλύτερο εμπόδιο θα είναι η ανάσυρση των κύριων συντριμμιών από τον κρατήρα που δημιουργήθηκε από την πρόσκρουση στον αυτοκινητόδρομο», πρόσθεσε.
Στο αεροσκάφος υπήρχε συσκευή καταγραφής φωνής στο πιλοτήριο, αλλά πρέπει να διαπιστωθεί αν βρισκόταν στο αεροσκάφος τη στιγμή της συντριβής και αν μπορεί να ανακτηθεί.
Footage from witnesses shows the aftermath of a plane crash in Florida, where a Learjet believed to have been carrying nine passengers made a rapid dive of about 350 feet per second and crashed into the road, the FAA said. https://t.co/7F3ZGkDwpi pic.twitter.com/jrCUqcLyqF— ABC News (@ABC) November 2, 2026
Στο αεροσκάφος υπήρχε συσκευή καταγραφής φωνής στο πιλοτήριο, αλλά πρέπει να διαπιστωθεί αν βρισκόταν στο αεροσκάφος τη στιγμή της συντριβής και αν μπορεί να ανακτηθεί.
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