Τα πρόσωπα της τραγωδίας στη Φλόριντα: Ξεκληρίστηκε ολόκληρη οικογένεια κατά τη συντριβή του Learjet

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Το Learjet «διαλυόταν στον αέρα»

Οι ταυτότητες των εννέα ατόμων που έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή του Learjet στη Φλόριντα, έγιναν γνωστές τη ΔευτέραΠρόκειται για διευθυντικό στέλεχος εταιρείας τεχνολογίας από το Τέξας, τη σύζυγο και τις ανήλικες κόρες τους, τη νταντά των παιδιών, δύο φίλους της οικογένειας και τους δύο πιλότους.Νεκροί είναι ο, 44 ετών, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος των εταιρειών λογισμικού Retention.com και RB2B, η σύζυγός του,, κεραμίστρια, οι δύο μικρές κόρες του ζευγαριού, η, καθώς και ητων παιδιών, τα στοιχεία της οποίας δεν είναι ακόμη γνωστά.Επέβαιναν ακόμηπου επίσης δεν έχουν ακόμη κατονομαστεί.Το αεροσκάφος πιλοτάριζε ο, 55 ετών, έμπειρος πιλότος από την Πενσυλβάνια, με συγκυβερνήτρια την 20χρονη, κάτοικο της Φλόριντα.Και οι εννέα επιβαίνοντες σκοτώθηκαν ακαριαία.Πριν ιδρύσει τις επιχειρήσεις λογισμικού του, ο Άνταμ Ρόμπινσον εργάστηκε στις εταιρείες Lehman Brothers και Barclays Capital, σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn. Η Έλεν Ρόμπινσον δημοσίευε συχνά φωτογραφίες από τα έργα τέχνης της και την οικογενειακή της ζωή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Οι ομοσπονδιακές Αρχές δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες σχετικά με την αιτία της συντριβής.Το ιδιωτικό αεροσκάφος απογειώθηκε το πρωί της Κυριακής (τοπική ώρα) από το Όστιν του Τέξας με προορισμό τις Μπαχάμες. Πετώντας πάνω από τη Φλόριντα συνάντησε άσχημες καιρικές συνθήκες,Νέες πληροφορίες για τη συντριβή του ιδιωτικού Learjet 60, έδωσε σήμερα σε συνέντευξη τύπου η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) των ΗΠΑ.Όπως επεσήμαναν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, υπάρχουν ενδείξεις ότι το αεροσκάφος, ενώ οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν σε συνδυασμό με τις αναταράξεις έπαιξαν ρόλο στο συμβάν. Ωστόσο, η ακριβή αιτία της συντριβής ακόμη δεν έχει προσδιοριστεί.