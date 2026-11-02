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Η βαθμολογία της Stoiximan Super League
Η βαθμολογία της Stoiximan Super League
Ολοκληρώθηκε η 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League με τον Ατρόμητο να πανηγυρίζει την πρώτη του νίκη με 3-0 επί του Βόλου, ενώ Καλαμάτα και Ηρακλής έμειναν στο 1-1
Η 9η αγωνιστική της Super League ολοκληρώθηκε με τα δύο παιχνίδια της Δευτέρας. Ο Ατρόμητος πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα, αφού επικράτησε με σκορ 3-0 του Βόλου και πήρε βαθμολογική ανάσα.
Το άλλο ματς που έκλεισε την 9η αγωνιστική ήταν αυτό ανάμεσα σε Καλαμάτα και Ηρακλή στο γήπεδο της Νεάπολης. Οι δύο ομάδες έμειναν στο 1-1, ενώ είχαν αρκετές ευκαιρίες για να σκοράρουν και να πάρουν τη νίκη.
Στην επόμενη αγωνιστική το παιχνίδι που ξεχωρίζει θα διεξαχθεί ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης». Ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του έχει επικίνδυνη έξοδο, αφού θα αντιμετωπίσει στο Καυτανζογλειο τον Ηρακλή.
Τα αποτέλεσματα της 9ης αγωνιστικής
Κηφισιά – Ολυμπιακός 2-3
Λεβαδειακός – Αρης 3-0
Παναιτωλικός – ΟΦΗ 0-1
ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης 2-1
Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 2-0
Δευτέρα 2 Νοεμβρίου
Ατρόμητος – Βόλος ELABET 3-0
Καλαμάτα – Ηρακλής 1-1
H βαθμολογία της 9ης αγωνιστικής
1. Παναθηναϊκός 24
Το άλλο ματς που έκλεισε την 9η αγωνιστική ήταν αυτό ανάμεσα σε Καλαμάτα και Ηρακλή στο γήπεδο της Νεάπολης. Οι δύο ομάδες έμειναν στο 1-1, ενώ είχαν αρκετές ευκαιρίες για να σκοράρουν και να πάρουν τη νίκη.
Στην επόμενη αγωνιστική το παιχνίδι που ξεχωρίζει θα διεξαχθεί ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης». Ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του έχει επικίνδυνη έξοδο, αφού θα αντιμετωπίσει στο Καυτανζογλειο τον Ηρακλή.
Τα αποτέλεσματα της 9ης αγωνιστικής
Κηφισιά – Ολυμπιακός 2-3
Λεβαδειακός – Αρης 3-0
Παναιτωλικός – ΟΦΗ 0-1
ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης 2-1
Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 2-0
Δευτέρα 2 Νοεμβρίου
Ατρόμητος – Βόλος ELABET 3-0
Καλαμάτα – Ηρακλής 1-1
H βαθμολογία της 9ης αγωνιστικής
1. Παναθηναϊκός 24
2. Ολυμπιακός 22
3. ΠΑΟΚ 18
4. ΑΕΚ 17
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5. Άρης 16
6. ΟΦΗ 16
7. Κηφισιά 11
8. Καλαμάτα 11
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9. Ηρακλής 10
10. Παναιτωλικός 9
11. Αστέρας Τρίπολης 6
12. Λεβαδειακός 6
13. Ατρόμητος 5
14. Bόλος ELABET 0
* Ο Βόλος ELABET έχει -3 βαθμούς
** Ατρόμητος και ΑΕΚ έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο.
Επόμενη αγωνιστική (10η)
Σάββατο 7 Νοεμβρίου
Βόλος ELABET – Κηφισιά (5μμ)
Άρης – Παναιτωλικός (7.30μμ)
Κυριακή 8 Νοεμβρίου
Αστέρας Τρίπολης – Καλαμάτα (5μμ)
ΑΕΚ – Λεβαδειακός (5μμ)
Ηρακλής – Παναθηναϊκός (5.30μμ)
ΟΦΗ – Ατρόμητος (6.30μμ)
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (9μμ)
3. ΠΑΟΚ 18
4. ΑΕΚ 17
---------------------------------------
5. Άρης 16
6. ΟΦΗ 16
7. Κηφισιά 11
8. Καλαμάτα 11
------------------------------------------
9. Ηρακλής 10
10. Παναιτωλικός 9
11. Αστέρας Τρίπολης 6
12. Λεβαδειακός 6
13. Ατρόμητος 5
14. Bόλος ELABET 0
* Ο Βόλος ELABET έχει -3 βαθμούς
** Ατρόμητος και ΑΕΚ έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο.
Επόμενη αγωνιστική (10η)
Σάββατο 7 Νοεμβρίου
Βόλος ELABET – Κηφισιά (5μμ)
Άρης – Παναιτωλικός (7.30μμ)
Κυριακή 8 Νοεμβρίου
Αστέρας Τρίπολης – Καλαμάτα (5μμ)
ΑΕΚ – Λεβαδειακός (5μμ)
Ηρακλής – Παναθηναϊκός (5.30μμ)
ΟΦΗ – Ατρόμητος (6.30μμ)
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (9μμ)
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