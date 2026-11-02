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Η βαθμολογία της Stoiximan Super League
SPORTS
Ατρόμητος Βόλος Καλαμάτα Ηρακλής Stoiximan Super League

Η βαθμολογία της Stoiximan Super League

Ολοκληρώθηκε η 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League με τον Ατρόμητο να πανηγυρίζει την πρώτη του νίκη με 3-0 επί του Βόλου, ενώ Καλαμάτα και Ηρακλής έμειναν στο 1-1

Η βαθμολογία της Stoiximan Super League
Η 9η αγωνιστική της Super League ολοκληρώθηκε με τα δύο παιχνίδια της Δευτέρας. Ο Ατρόμητος πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα, αφού επικράτησε με σκορ 3-0 του Βόλου και πήρε βαθμολογική ανάσα.

Το άλλο ματς που έκλεισε την 9η αγωνιστική ήταν αυτό ανάμεσα σε Καλαμάτα και Ηρακλή στο γήπεδο της Νεάπολης. Οι δύο ομάδες έμειναν στο 1-1, ενώ είχαν αρκετές ευκαιρίες για να σκοράρουν και να πάρουν τη νίκη. 

Στην επόμενη αγωνιστική το παιχνίδι που ξεχωρίζει θα διεξαχθεί ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης». Ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του έχει επικίνδυνη έξοδο, αφού θα αντιμετωπίσει στο Καυτανζογλειο τον Ηρακλή.

Τα αποτέλεσματα της 9ης αγωνιστικής
Κηφισιά – Ολυμπιακός 2-3
Λεβαδειακός – Αρης 3-0
Παναιτωλικός – ΟΦΗ 0-1
ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης 2-1
Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 2-0
Κλείσιμο
Δευτέρα 2 Νοεμβρίου
Ατρόμητος – Βόλος ELABET 3-0
Καλαμάτα – Ηρακλής 1-1

H βαθμολογία της 9ης αγωνιστικής
1. Παναθηναϊκός 24
2. Ολυμπιακός 22
3. ΠΑΟΚ 18
4. ΑΕΚ 17
---------------------------------------
5. Άρης 16
6. ΟΦΗ 16
7. Κηφισιά 11
8. Καλαμάτα 11
------------------------------------------
9. Ηρακλής 10
10. Παναιτωλικός 9
11. Αστέρας Τρίπολης 6
12. Λεβαδειακός 6
13. Ατρόμητος 5
14. Bόλος ELABET 0

* Ο Βόλος ELABET έχει -3 βαθμούς
** Ατρόμητος και ΑΕΚ έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο.

Επόμενη αγωνιστική (10η)
Σάββατο 7 Νοεμβρίου
Βόλος ELABET – Κηφισιά (5μμ)
Άρης – Παναιτωλικός (7.30μμ)

Κυριακή 8 Νοεμβρίου
Αστέρας Τρίπολης – Καλαμάτα (5μμ)
ΑΕΚ – Λεβαδειακός (5μμ)
Ηρακλής – Παναθηναϊκός (5.30μμ)
ΟΦΗ – Ατρόμητος (6.30μμ)
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (9μμ)

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