Η βαθμολογία της Stoiximan Super League

Ολοκληρώθηκε η 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League με τον Ατρόμητο να πανηγυρίζει την πρώτη του νίκη με 3-0 επί του Βόλου, ενώ Καλαμάτα και Ηρακλής έμειναν στο 1-1