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Ο Παυλίδης «καθάρισε» για την Μπενφίκα και έφτασε τα 17 γκολ σε 17 αγώνες, 1-0 την Αλβέρκα, βίντεο
Ο Παυλίδης «καθάρισε» για την Μπενφίκα και έφτασε τα 17 γκολ σε 17 αγώνες, 1-0 την Αλβέρκα, βίντεο
Ο Έλληνας επιθετικός σκόραρε με πέναλτι στο 51ο λεπτό και κράτησε τους «αετούς» στο -5 από την πρωτοπόρο Πόρτο
Το εύστοχο πέναλτι του Βαγγέλη Παυλίδη στο 51ο λεπτό έκανε τη... διαφορά για την Μπενφίκα στον αγώνα της εναντίον της Αλβέρκα κι οδήγησε τους «αετούς της Λισαβόνας» σε νίκη με 1-0 στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της πορτογαλικής Primeira Liga.
Αυτό ήταν το 17ο εφετινό τέρμα του διεθνούς Έλληνα επιθετικού σε ισάριθμα παιχνίδια με την Μπενφίκα σε όλες τις διοργανώσεις (έχει και 3 ασίστ), διατηρώντας «ζωντανές» τις ελπίδες της ομάδας του για τη διεκδίκηση του τίτλου, καθώς την επανέφερε το -5 απ' την πρωτοπόρο (κι «απόλυτη») Πόρτο.
Κάσα Πία-Σπόρτινγκ Λισ. 0-2
Μορεϊρένσε-Εστρέλα Αμαδόρα 2-1
Πόρτο-Εστορίλ 4-0
Αρούκα-Νασιονάλ 1-0
Μαρίτιμο-Σάντα Κλάρα 0-2
Ακαντέμικο-Ρίο Αβε 2-1
Μπράγκα-Φαμαλικάο 3-0
Αυτό ήταν το 17ο εφετινό τέρμα του διεθνούς Έλληνα επιθετικού σε ισάριθμα παιχνίδια με την Μπενφίκα σε όλες τις διοργανώσεις (έχει και 3 ασίστ), διατηρώντας «ζωντανές» τις ελπίδες της ομάδας του για τη διεκδίκηση του τίτλου, καθώς την επανέφερε το -5 απ' την πρωτοπόρο (κι «απόλυτη») Πόρτο.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Κάσα Πία-Σπόρτινγκ Λισ. 0-2
Μορεϊρένσε-Εστρέλα Αμαδόρα 2-1
Πόρτο-Εστορίλ 4-0
Αρούκα-Νασιονάλ 1-0
Μαρίτιμο-Σάντα Κλάρα 0-2
Ακαντέμικο-Ρίο Αβε 2-1
Μπράγκα-Φαμαλικάο 3-0
Μπενφίκα-Αλβέρκα 1-0
Ζιλ Βισέντε-Γκιμαράες 0-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)
Πόρτο 30
Μπενφίκα 25
Σπόρτινγκ Λισ. 21
Σάντα Κλάρα 21
Αρούκα 20
Ακαντέμικο 20
Ζιλ Βισέντε 15
Μορεϊρένσε 14
Μπράγκα 14
Αλβέρκα 11
Φαμαλικάο 10
Εστρέλα Αμαδόρα 10
Γκιμαράες 9
Μαρίτιμο 8
Νασιονάλ 7
Ρίο Αβε 7
Κάσα Πία 7
Εστορίλ 2
Ζιλ Βισέντε-Γκιμαράες 0-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)
Πόρτο 30
Μπενφίκα 25
Σπόρτινγκ Λισ. 21
Σάντα Κλάρα 21
Αρούκα 20
Ακαντέμικο 20
Ζιλ Βισέντε 15
Μορεϊρένσε 14
Μπράγκα 14
Αλβέρκα 11
Φαμαλικάο 10
Εστρέλα Αμαδόρα 10
Γκιμαράες 9
Μαρίτιμο 8
Νασιονάλ 7
Ρίο Αβε 7
Κάσα Πία 7
Εστορίλ 2
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