Ο Παυλίδης «καθάρισε» για την Μπενφίκα και έφτασε τα 17 γκολ σε 17 αγώνες, 1-0 την Αλβέρκα, βίντεο
SPORTS
Μπενφίκα Βαγγέλης Παυλίδης

Ο Παυλίδης «καθάρισε» για την Μπενφίκα και έφτασε τα 17 γκολ σε 17 αγώνες, 1-0 την Αλβέρκα, βίντεο

Ο Έλληνας επιθετικός σκόραρε με πέναλτι στο 51ο λεπτό και κράτησε τους «αετούς» στο -5 από την πρωτοπόρο Πόρτο

Ο Παυλίδης «καθάρισε» για την Μπενφίκα και έφτασε τα 17 γκολ σε 17 αγώνες, 1-0 την Αλβέρκα, βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Το εύστοχο πέναλτι του Βαγγέλη Παυλίδη στο 51ο λεπτό έκανε τη... διαφορά για την Μπενφίκα στον αγώνα της εναντίον της Αλβέρκα κι οδήγησε τους «αετούς της Λισαβόνας» σε νίκη με 1-0 στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της πορτογαλικής Primeira Liga.

Αυτό ήταν το 17ο εφετινό τέρμα του διεθνούς Έλληνα επιθετικού σε ισάριθμα παιχνίδια με την Μπενφίκα σε όλες τις διοργανώσεις (έχει και 3 ασίστ), διατηρώντας «ζωντανές» τις ελπίδες της ομάδας του για τη διεκδίκηση του τίτλου, καθώς την επανέφερε το -5 απ' την πρωτοπόρο (κι «απόλυτη») Πόρτο.


Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η βαθμολογία έχουν ως εξής:


Κάσα Πία-Σπόρτινγκ Λισ. 0-2
Μορεϊρένσε-Εστρέλα Αμαδόρα 2-1
Πόρτο-Εστορίλ 4-0
Κλείσιμο
Αρούκα-Νασιονάλ 1-0
Μαρίτιμο-Σάντα Κλάρα 0-2
Ακαντέμικο-Ρίο Αβε 2-1
Μπράγκα-Φαμαλικάο 3-0
Μπενφίκα-Αλβέρκα 1-0
Ζιλ Βισέντε-Γκιμαράες 0-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)

Πόρτο 30
Μπενφίκα 25
Σπόρτινγκ Λισ. 21
Σάντα Κλάρα 21
Αρούκα 20
Ακαντέμικο 20
Ζιλ Βισέντε 15
Μορεϊρένσε 14
Μπράγκα 14
Αλβέρκα 11
Φαμαλικάο 10
Εστρέλα Αμαδόρα 10
Γκιμαράες 9
Μαρίτιμο 8
Νασιονάλ 7
Ρίο Αβε 7
Κάσα Πία 7
Εστορίλ 2
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης