Η σειρά Nature’s Promise, αποκλειστικά στα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνδυάζει ποιότητα, φυσικά συστατικά και πλούσια γεύση, με περισσότερες από 140 επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας.
Premier League: Ο Μπάρι «υπέγραψε» το διπλό της Έβερτον στην έδρα της Νιούκαστλ, δείτε το γκολ
Premier League: Ο Μπάρι «υπέγραψε» το διπλό της Έβερτον στην έδρα της Νιούκαστλ, δείτε το γκολ
Η Έβερτον επικράτησε 1-0 στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ», επέστρεψε στις νίκες και ανέβηκε στην 7η θέση της βαθμολογίας
Η Έβερτον επέστρεψε στις νίκες μετά από τρία σερί παιχνίδια χωρίς «τρίποντο», περνώντας με 1-0 απ' το "St.James'Park" κόντρα στη Νιούκαστλ, στον αγωνα με τον οποίο ολοκληρώθηκε η 9η αγωνιστική της Premier League.
Οι «εφοπλιστές» είχαν πολύ πιο πειστική εικόνα στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα κι έφτασαν στη νίκη χάρις σε ένα τέρμα του Μπάρι στο 49', που ανέβασε την Έβερτον στην 7η θέση και πολύ κοντά πλέον με τις θέσεις που οδηγούν στα Κύπελλα Ευρώπης της επόμενης σεζόν.
Μπόρνμουθ-Λιντς 2-0 (31’ Εβανίλσον, 90’+4’ Αντλί)
Μπρέντφορντ-Νότιγχαμ Φόρεστ 2-0 (30’αυτ. Μιλένκοβιτς, 76’ Τιάγκο)
Κόβεντρι-Σάντερλαντ 3-1 (17’ Σακαμότο, 37’ Αβονίγι, 52’ Ρουντόνι – 67’πέν. Λε Φε)
Χαλ-Ιπσουιτς 2-2 (58’ Ιροεγκμπουνάμ, 68’ ΜακΜπέρνι – 22’ Λουίς, 74’ Εντσίσο)
Μάντσεστερ Σίτι-Μπράιτον 0-1 (11’ Αγιαρί)
Τότεναμ-Κρίσταλ Πάλας 2-0 (25’ Γκρέι, 73’ Φαν Χέκε)
Αστον Βίλα-Φούλαμ 1-1 (39' Τζάκσον - 64'αυτ. Σουζούκι)
Οι «εφοπλιστές» είχαν πολύ πιο πειστική εικόνα στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα κι έφτασαν στη νίκη χάρις σε ένα τέρμα του Μπάρι στο 49', που ανέβασε την Έβερτον στην 7η θέση και πολύ κοντά πλέον με τις θέσεις που οδηγούν στα Κύπελλα Ευρώπης της επόμενης σεζόν.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα, οι σκόρερ της 9ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της Premier League έχουν ως εξής:Τσέλσι-Μάντσεστερ Γιουν. 2-0 (50’ Ρότζερς, 64’πέν. Πάλμερ)
Μπόρνμουθ-Λιντς 2-0 (31’ Εβανίλσον, 90’+4’ Αντλί)
Μπρέντφορντ-Νότιγχαμ Φόρεστ 2-0 (30’αυτ. Μιλένκοβιτς, 76’ Τιάγκο)
Κόβεντρι-Σάντερλαντ 3-1 (17’ Σακαμότο, 37’ Αβονίγι, 52’ Ρουντόνι – 67’πέν. Λε Φε)
Χαλ-Ιπσουιτς 2-2 (58’ Ιροεγκμπουνάμ, 68’ ΜακΜπέρνι – 22’ Λουίς, 74’ Εντσίσο)
Μάντσεστερ Σίτι-Μπράιτον 0-1 (11’ Αγιαρί)
Τότεναμ-Κρίσταλ Πάλας 2-0 (25’ Γκρέι, 73’ Φαν Χέκε)
Αστον Βίλα-Φούλαμ 1-1 (39' Τζάκσον - 64'αυτ. Σουζούκι)
Λίβερπουλ-Αρσεναλ 0-1 (16' Χάβερτζ)
Νιούκαστλ-Εβερτον 0-1 (49' Μπάρι)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)
Άρσεναλ 24
Μάντσεστερ Σίτι 21
Μπράιτον 19
Τσέλσι 16
Λίβερπουλ 15
Μπρέντφορντ 14
Έβερτον 13
Μπόρνμουθ 12
Τότεναμ 12
Άστον Βίλα 12
Χαλ 11
Λιντς 11
Νιούκαστλ 11
Ίπσουιτς 11
Φούλαμ 9
Κόβεντρι 9
Μάντσεστερ Γιουν. 7
Κρίσταλ Πάλας 7
Νότιγχαμ Φόρεστ 6
Σάντερλαντ 5
Νιούκαστλ-Εβερτον 0-1 (49' Μπάρι)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)
Άρσεναλ 24
Μάντσεστερ Σίτι 21
Μπράιτον 19
Τσέλσι 16
Λίβερπουλ 15
Μπρέντφορντ 14
Έβερτον 13
Μπόρνμουθ 12
Τότεναμ 12
Άστον Βίλα 12
Χαλ 11
Λιντς 11
Νιούκαστλ 11
Ίπσουιτς 11
Φούλαμ 9
Κόβεντρι 9
Μάντσεστερ Γιουν. 7
Κρίσταλ Πάλας 7
Νότιγχαμ Φόρεστ 6
Σάντερλαντ 5
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα