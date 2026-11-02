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Επικήρυξη-ρεκόρ από την Αστυνομία της Ολλανδίας: Δίνει 2 εκατ.€ για πληροφορίες για τον 35χρονο βαρόνο ναρκωτικών «Bolle Jos»
Επικήρυξη-ρεκόρ από την Αστυνομία της Ολλανδίας: Δίνει 2 εκατ.€ για πληροφορίες για τον 35χρονο βαρόνο ναρκωτικών «Bolle Jos»
Κατηγορείται ότι αποτελεί βασικό παράγοντα στη διεθνή διακίνηση κοκαΐνης - Το 2024 κρίθηκε ένοχος για λαθρεμπόριο περισσότερων από επτά τόνων κοκαΐνης - Εκτιμάται ότι διαμένει στη Σιέρα Λεόν και χρησιμοποιεί διαφορετικό όνομα
Οι ολλανδικές αρχές προσφέρουν αμοιβή-ρεκόρ ύψους 2 εκατ. ευρώ για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη του βαρόνου ναρκωτικών, Jos Leijdekkers, ενός από τους πιο καταζητούμενους άνδρες της Ευρώπης.
Ο 35χρονος, γνωστός και ως «Bolle Jos» (ο χοντρός Jos), είχε προηγουμένως κατηγορηθεί από την Αστυνομία της Ολλανδίας ως «ένας από τους βασικούς παράγοντες στη διεθνή διακίνηση κοκαΐνης».
Σχολιάζοντας την απόφαση να δεκαπλασιαστεί η αμοιβή, ο Ολλανδός υπουργός Δικαιοσύνης, David van Weel, δήλωσε ότι ήταν «απαραίτητο, δεδομένης της απειλής που αποτελεί ο Leijdekkers για την εθνική ασφάλεια, το δημοκρατικό κράτος δικαίου μας και τη διεθνή νομική τάξη».
Ο Leijdekkers περιλαμβάνεται στον κατάλογο της Europol, της υπηρεσίας επιβολής του νόμου της ΕΕ, ως ένας από τους πιο καταζητούμενους φυγάδες.
Οι ολλανδοί εισαγγελείς έχουν ζητήσει την έκδοσή του, αλλά η Σιέρα Λεόνε αρνήθηκε να συνεργαστεί, γεγονός που οδήγησε την ΕΕ να διακόψει μέρος της βοήθειας προς τη χώρα. Η Δυτική Αφρική αποτελεί σημαντικό σημείο διαμετακόμισης για τη διακίνηση κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική.
Ο Leijdekkers έχει, επίσης, καταδικαστεί σε 79 χρόνια φυλάκισης στο Βέλγιο.
Οι ολλανδικές αρχές εκτιμούν ότι έχει αποκομίσει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ από τη λαθραία διακίνηση κοκαΐνης και τον κατηγορούν για ξέπλυμα χρήματος και συμμετοχή σε πράξεις ακραίας βίας.
Ο 35χρονος, γνωστός και ως «Bolle Jos» (ο χοντρός Jos), είχε προηγουμένως κατηγορηθεί από την Αστυνομία της Ολλανδίας ως «ένας από τους βασικούς παράγοντες στη διεθνή διακίνηση κοκαΐνης».
Σχολιάζοντας την απόφαση να δεκαπλασιαστεί η αμοιβή, ο Ολλανδός υπουργός Δικαιοσύνης, David van Weel, δήλωσε ότι ήταν «απαραίτητο, δεδομένης της απειλής που αποτελεί ο Leijdekkers για την εθνική ασφάλεια, το δημοκρατικό κράτος δικαίου μας και τη διεθνή νομική τάξη».
Σύμφωνα με τους Ολλανδούς εισαγγελείς η σύλληψη του Leijdekkers αποτελεί «υψηλότερη προτεραιότητά» τους και ότι οποιαδήποτε πληροφορία κοινοποιηθεί θα παραμείνει εμπιστευτική.
Het tipgeld voor de “gouden tip” over Jos L. is verhoogd naar €2 miljoen. De uitlevering van Jos L. heeft de hoogst mogelijke prioriteit voor dit kabinet. Daarom zetten we alles op alles om hem in Nederland vast te zetten. https://t.co/lHkdn17YPj— David van Weel (@ministerjenv) November 2, 2026
Ο Leijdekkers περιλαμβάνεται στον κατάλογο της Europol, της υπηρεσίας επιβολής του νόμου της ΕΕ, ως ένας από τους πιο καταζητούμενους φυγάδες.
De beloning voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van Jos Leijdekkers is door @Het_OM verhoogd tot 2 miljoen euro. Lees meer: https://t.co/F4qvbHcTil https://t.co/V6kgRNCpPm— Politie Landelijke Opsporing en Interventies (@Pol_Ops_Int) November 2, 2026
Εκτιμάται ότι διαμένει στη Σιέρα Λεόν και χρησιμοποιεί διαφορετικό όνομαΌπως αναφέρει το BBC, τον Ιανουάριο του 2025, η αστυνομία της Ολλανδίας ανέφερε ότι εκτιμάται ότι διαμένει στη Σιέρα Λεόνε και χρησιμοποιεί το όνομα Omar Sherrif. Έχουν ήδη κυκλοφορήσει εικόνες που φαίνεται να δείχνουν τον Leijdekkers να βρίσκεται μαζί με τον πρόεδρο, Julius Maada Bio, και μαζί με αξιωματούχους.
Οι ολλανδοί εισαγγελείς έχουν ζητήσει την έκδοσή του, αλλά η Σιέρα Λεόνε αρνήθηκε να συνεργαστεί, γεγονός που οδήγησε την ΕΕ να διακόψει μέρος της βοήθειας προς τη χώρα. Η Δυτική Αφρική αποτελεί σημαντικό σημείο διαμετακόμισης για τη διακίνηση κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική.
Ένοχος για λαθρεμπόριο περισσότερων από επτά τόνων κοκαΐνηςΤο 2024, δικαστήριο στο Ρότερνταμ καταδίκασε τον Leijdekkers ερήμην σε 24 χρόνια φυλάκισης, αφού τον έκρινε ένοχο για λαθρεμπόριο περισσότερων από επτά τόνων κοκαΐνης.
Ο Leijdekkers έχει, επίσης, καταδικαστεί σε 79 χρόνια φυλάκισης στο Βέλγιο.
Οι ολλανδικές αρχές εκτιμούν ότι έχει αποκομίσει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ από τη λαθραία διακίνηση κοκαΐνης και τον κατηγορούν για ξέπλυμα χρήματος και συμμετοχή σε πράξεις ακραίας βίας.
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