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Ο Πρίντεζης εξήγησε γιατί αρνήθηκε την πρόταση για να γίνει πρόεδρος της ΕΟΚ: Είμαι ταυτισμένος με τον Ολυμπιακό, βίντεο
SPORTS
Γιώργος Πρίντεζης ΕΟΚ

Ο Πρίντεζης εξήγησε γιατί αρνήθηκε την πρόταση για να γίνει πρόεδρος της ΕΟΚ: Είμαι ταυτισμένος με τον Ολυμπιακό, βίντεο

Ο Γιώργος Πρίντεζης ξεκαθάρισε ότι είναι ταυτισμένος με τον Ολυμπιακός και ότι δεν θα μπορούσε να αναλάβει τις τύχες της ομοσπονδίας

Ο Πρίντεζης εξήγησε γιατί αρνήθηκε την πρόταση για να γίνει πρόεδρος της ΕΟΚ: Είμαι ταυτισμένος με τον Ολυμπιακό, βίντεο
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Έντονη φημολογία είχε αναπτυχθεί τις τελευταίες ημέρες σύμφωνα με την οποία ο Γιώργος Πρίντεζης δέχτηκε πρόταση να αναλάβει την προεδρία της ΕΟΚ. Ο ίδιος μίλησε στο Euroleague Leagends by Stoiximan και απάντησε στο ερώτημα.

Επιβεβαίωσε ότι δέχτηκε κρούση για να γίνει πρόεδρος της ΕΟΚ, αλλά ξεκαθάρισε πως είναι ταυτισμένος με τον Ολυμπιακό και κάτι τέτοιο δεν μπορεί να το κάνει.



Αναλυτικά όλα όσα δήλωσε ο Γιώργος Πρίντεζης:

«Ισχύει ότι τις τελευταίες μέρες (δέχτηκα κρούσεις). Με τιμά το ενδιαφέρον κάποιων ανθρώπων που μου πρότειναν να βγω μπροστά, να ασχοληθώ με τα δρώμενα. Υπάρχει κάτι όμως μέσα μου… Ρε φίλε, είμαι Ολυμπιακός, αυτή είναι η πραγματικότητα. Το βλέπετε δίκαιο ένας άνθρωπος που είναι ταυτισμένος με μία ομάδα 22 χρόνια να πάει και να αναλάβει το πόστο της Ομοσπονδίας;

Αν πάταγα το κουμπί και ασχολούμουν με κάτι τέτοιο, όντως τα κριτήριά μου θα ήταν αντικειμενικά και εννοείται θα προσπαθούσα να είμαι όσο πιο δίκαιος γίνεται και με τις ακαδημίες, με το αναπτυξιακό, με όλα.

Απλά, η δική μου γνώμη είναι… Θα πήγαινα στο ΟΑΚΑ με 20.000 Παναθηναϊκούς σαν πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ενώ είμαι 20 χρόνια ταυτισμένος με την αντίπαλη ομάδα; Εμένα δεν μου κάθεται καλά, γιατί είμαι ταυτισμένος με τον Ολυμπιακό. Υπάρχει αντιπαλότητα για αυτό το πόστο.

Όπως επίσης δεν σημαίνει πως το να είσαι ηθικός και δίκαιος φτάνει για να αναλάβεις την προεδρία της ΕΟΚ.

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Χρειάζεται εμπειρία, γνώσεις και ένα τεράστιο τιμ ανθρώπων να τρέξουν πολλά πράγματα».
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