Ποια είναι η σύντροφος του Φιρινίδη που επίσης συνελήφθη για την ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» - Το εικονικό διαζύγιο και οι εταιρείες τους
Ποια είναι η σύντροφος του Φιρινίδη που επίσης συνελήφθη για την ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» - Το εικονικό διαζύγιο και οι εταιρείες τους
Η 35χρονη Βασιλική Μανησιώτη, η προβολή των εράνων στα social media και η συμμετοχή της με 99% σε δύο εταιρείες — Τι αναφέρει η δικογραφία για τις μεταφορές χρημάτων σε προσωπικούς λογαριασμούς
Από τις πολυτελείς διακοπές του, μέχρι τις αναρτήσεις από το γήπεδο της Τούμπας, όπου έλεγε ότι είχε νοικιάσει σουίτα και καλούσε γνωστούς και φίλους να παρακολουθήσουν μαζί τους ποδοσφαιρικούς αγώνες του ΠΑΟΚ, ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης δεν έκρυβε την οικονομική άνεση που ήθελε να προβάλλει. Ο 36χρονος, τον οποίο οι αστυνομικοί θεωρούν κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης με τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», συνήθιζε να μοιράζεται στιγμιότυπα της προσωπικής του ζωής στο Instagram, δημοσιεύοντας stories από ταξίδια, εξόδους και πολυτελείς προορισμούς.
Οι αναρτήσεις αυτές, που άλλοτε αποτελούσαν μέρος της δημόσιας εικόνας του, αποκτούν πλέον διαφορετική διάσταση υπό το πρίσμα της αστυνομικής έρευνας. Ο ίδιος φέρεται να άφηνε πίσω του ένα ψηφιακό αποτύπωμα της καθημερινότητάς του, το οποίο, σε συνδυασμό με τις τραπεζικές συναλλαγές και τα φορολογικά δεδομένα, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις Αρχές. Την ώρα που η ΜΚΟ απηύθυνε εκκλήσεις για οικονομική βοήθεια σε παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας, ο Φιρινίδης εμφανιζόταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να απολαμβάνει διακοπές σε πολυτελείς τουριστικούς προορισμούς της χώρας, ή να ταξιδεύει στη Γερμανία για να παρακολουθήσει αγώνες της Μπουντεσλίγκα έχοντας εξασφαλίσει προνομιακές θέσεις στα γήπεδα.
Παράλληλα, σύμφωνα με πρόσωπα από το κοντινό του περιβάλλον, αναρτούσε stories από το γήπεδο της Τούμπας, λέγοντας ότι είχε νοικιάσει σουίτα, ενώ καλούσε και άλλα πρόσωπα να βρεθούν εκεί για να παρακολουθήσουν αγώνες της αγαπημένης του ομάδας.
Μέσα από τις δημοσιεύσεις αυτές προβάλλονταν οι εκκλήσεις για οικονομική βοήθεια σε παιδιά που αντιμετώπιζαν σοβαρές ασθένειες, καθώς και οι πρωτοβουλίες της οργάνωσης για τη συγκέντρωση χρημάτων.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, το Facebook και το Instagram αποτελούσαν βασικά εργαλεία για την προσέλκυση δωρητών. Για κάθε παιδί που παρουσιαζόταν ως ωφελούμενο δημοσιεύονταν φωτογραφίες, πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του και περιγραφές των οικονομικών αναγκών που έπρεπε να καλυφθούν.
Η οργάνωση είχε καταφέρει να αποκτήσει σημαντική αναγνωρισιμότητα, προσελκύοντας ακόμη και γνωστούς καλλιτέχνες, αθλητές και επιχειρηματίες, οι οποίοι προσέφεραν χρήματα ή αναδημοσίευαν τις εκκλήσεις της. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι είχαν πραγματοποιηθεί 92 ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενα πρόσωπα, από τα οποία ταυτοποιήθηκαν τα 55. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, σύμφωνα με την έρευνα, χρησιμοποιούνταν διαφορετικές φωτογραφίες και στοιχεία για το ίδιο παιδί, προκειμένου να μην είναι εμφανές ότι είχαν προηγηθεί και άλλες προσπάθειες συγκέντρωσης χρημάτων. Η Βασιλική Μανησιώτη εμφανίζεται να έχει αποχωρήσει από το σωματείο την 1η Φεβρουαρίου 2025. Ωστόσο, οι Αρχές εξετάζουν κατά πόσο η αποχώρηση αυτή αποτελούσε μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας να αποσυνδεθούν τυπικά τα πρόσωπα της ΜΚΟ από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν στη συνέχεια.
Στην ίδια υπόθεση εμπλέκεται και ο αδελφός της, ηλικίας 31 ετών, ο οποίος επίσης συνελήφθη στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης. Στις 21 Απριλίου 2026 ιδρύθηκαν δύο εταιρείες με κοινή έδρα στη Θεσσαλονίκη. Η πρώτη, με την επωνυμία «MVP MEDIA GROUP Ε.Ε.», είχε ως αντικείμενο τη διαφήμιση, ενώ η δεύτερη, «ELPIS HEALTH CARE MEDICAL COORDINATION Ε.Ε.», δραστηριοποιούνταν, σύμφωνα με το καταστατικό της, στη διαμεσολάβηση υπηρεσιών υγείας, στην παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και στην τουριστική προβολή. Και στις δύο εταιρείες η Βασιλική Μανησιώτη κατείχε ποσοστό 99%, έχοντας παράλληλα την ιδιότητα της διαχειρίστριας και νόμιμης εκπροσώπου, ενώ ο αδελφός της συμμετείχε με ποσοστό 1%. Σύμφωνα με την δικογραφία, ο Πέτρος Μανησιώτης είχε αναλάβει τη λογιστική διαχείριση των συγκεκριμένων εταιρειών, τις οποίες οι Αρχές χαρακτηρίζουν εικονικά εταιρικά σχήματα. Από τους ελέγχους εντοπίστηκαν συνολικά εννέα φορολογικά παραστατικά, αξίας 149.700 ευρώ, τα οποία οι ερευνητές θεωρούν εικονικά και συνδέουν με προσπάθεια να εμφανιστούν ως νόμιμες επιχειρηματικές συναλλαγές χρηματικές ροές που φέρονται να προέρχονταν από παράνομες δραστηριότητες.
Παράλληλα, εντοπίστηκαν δαπάνες για πολυτελή καταλύματα, ακριβά εστιατόρια και επώνυμα καταναλωτικά αγαθά, καθώς και έξοδα που συνδέονταν με επιχειρηματική δραστηριότητα στην εστίαση. Ειδικότερα, στην εταιρεία που συνδεόταν με την καφετέρια «CAFÉ SOCIETE» στην Καλαμαριά, ο Φιρινίδης και η Μανησιώτη εμφανίζονταν να κατέχουν από 47,5% ο καθένας, με το υπόλοιπο 5% να ανήκει σε τρίτο πρόσωπο. Η οικονομική έρευνα κατέγραψε επίσης ιδιαίτερα υψηλές συναλλαγές σε στοιχηματικούς λογαριασμούς του Φιρινίδη. Σύμφωνα με το αστυνομικό έγγραφο, οι πιστώσεις του σε στοιχηματικές εταιρείες ξεπερνούσαν τα 2,6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι εκταμιεύσεις υπερέβαιναν τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση στην υπόθεση είναι η απόσταση ανάμεσα στην εικόνα που προβαλλόταν μέσα από τις δράσεις της ΜΚΟ και στον τρόπο ζωής που αποτύπωναν οι αναρτήσεις του Φιρινίδη στο Instagram. Από τη μία πλευρά υπήρχαν οι φωτογραφίες παιδιών που χρειάζονταν οικονομική βοήθεια, οι εκκλήσεις προς τους πολίτες μέσω τηλεοπτικών εκπομπών καθώς και οι δημόσιες ευχαριστίες προς τους δωρητές. Από την άλλη, τα ταξίδια με ιδιωτικό τζετ, οι πολυτελείς διακοπές σε Ελλάδα και σε ευρωπαϊκές πόλεις, οι αναφορές σε σουίτα στην Τούμπα και οι πολυτελείς δαπάνες που καταγράφονται στην οικονομική έρευνα.
Οι αναρτήσεις αυτές, που άλλοτε αποτελούσαν μέρος της δημόσιας εικόνας του, αποκτούν πλέον διαφορετική διάσταση υπό το πρίσμα της αστυνομικής έρευνας. Ο ίδιος φέρεται να άφηνε πίσω του ένα ψηφιακό αποτύπωμα της καθημερινότητάς του, το οποίο, σε συνδυασμό με τις τραπεζικές συναλλαγές και τα φορολογικά δεδομένα, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις Αρχές. Την ώρα που η ΜΚΟ απηύθυνε εκκλήσεις για οικονομική βοήθεια σε παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας, ο Φιρινίδης εμφανιζόταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να απολαμβάνει διακοπές σε πολυτελείς τουριστικούς προορισμούς της χώρας, ή να ταξιδεύει στη Γερμανία για να παρακολουθήσει αγώνες της Μπουντεσλίγκα έχοντας εξασφαλίσει προνομιακές θέσεις στα γήπεδα.
Παράλληλα, σύμφωνα με πρόσωπα από το κοντινό του περιβάλλον, αναρτούσε stories από το γήπεδο της Τούμπας, λέγοντας ότι είχε νοικιάσει σουίτα, ενώ καλούσε και άλλα πρόσωπα να βρεθούν εκεί για να παρακολουθήσουν αγώνες της αγαπημένης του ομάδας.
Ποια είναι η 35χρονη Βασιλική ΜανησιώτηΔίπλα στον Κωνσταντίνο Φιρινίδη βρισκόταν η 35χρονη Βασιλική Μανησιώτη, σύντροφός του και μητέρα δύο παιδιών, η οποία συγκαταλέγεται επίσης στους συλληφθέντες της υπόθεσης. Η παρουσία της, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, δεν περιοριζόταν στην προσωπική σχέση που διατηρούσε με τον Φιρινίδη. Η ίδια είχε συμμετοχή στη δημόσια προβολή της ΜΚΟ, αναρτώντας και κοινοποιώντας δράσεις της «Παιδικής Χαράς» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Μέσα από τις δημοσιεύσεις αυτές προβάλλονταν οι εκκλήσεις για οικονομική βοήθεια σε παιδιά που αντιμετώπιζαν σοβαρές ασθένειες, καθώς και οι πρωτοβουλίες της οργάνωσης για τη συγκέντρωση χρημάτων.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, το Facebook και το Instagram αποτελούσαν βασικά εργαλεία για την προσέλκυση δωρητών. Για κάθε παιδί που παρουσιαζόταν ως ωφελούμενο δημοσιεύονταν φωτογραφίες, πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του και περιγραφές των οικονομικών αναγκών που έπρεπε να καλυφθούν.
Η οργάνωση είχε καταφέρει να αποκτήσει σημαντική αναγνωρισιμότητα, προσελκύοντας ακόμη και γνωστούς καλλιτέχνες, αθλητές και επιχειρηματίες, οι οποίοι προσέφεραν χρήματα ή αναδημοσίευαν τις εκκλήσεις της. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι είχαν πραγματοποιηθεί 92 ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενα πρόσωπα, από τα οποία ταυτοποιήθηκαν τα 55. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, σύμφωνα με την έρευνα, χρησιμοποιούνταν διαφορετικές φωτογραφίες και στοιχεία για το ίδιο παιδί, προκειμένου να μην είναι εμφανές ότι είχαν προηγηθεί και άλλες προσπάθειες συγκέντρωσης χρημάτων. Η Βασιλική Μανησιώτη εμφανίζεται να έχει αποχωρήσει από το σωματείο την 1η Φεβρουαρίου 2025. Ωστόσο, οι Αρχές εξετάζουν κατά πόσο η αποχώρηση αυτή αποτελούσε μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας να αποσυνδεθούν τυπικά τα πρόσωπα της ΜΚΟ από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν στη συνέχεια.
Το εικονικό διαζύγιοΙδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά της αστυνομικής έρευνας στο διαζύγιο του Κωνσταντίνου Φιρινίδη και της Βασιλικής Μανησιώτη. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι δύο τους προχώρησαν σε διαζύγιο λίγες ημέρες πριν από την ίδρυση δύο εταιρειών, στις οποίες συμμετείχαν η 35χρονη και ο αδελφός της. Οι αστυνομικοί που μετείχαν στις έρευνες χαρακτηρίζουν το διαζύγιο εικονικό, υποστηρίζοντας ότι από τα στοιχεία που συγκέντρωσαν προέκυψε πως το ζευγάρι εξακολουθούσε να διατηρεί την προσωπική του σχέση και να διαμένει στην ίδια κατοικία. Κατά την εκτίμηση των Αρχών, η συγκεκριμένη κίνηση, σε συνδυασμό με την προηγούμενη αποχώρηση της Μανησιώτη από το σωματείο, αποσκοπούσε στο να μην είναι εμφανής η σύνδεση μεταξύ των προσώπων που διαχειρίζονταν τη ΜΚΟ και εκείνων που εμφανίζονταν στα εταιρικά σχήματα.
Στην ίδια υπόθεση εμπλέκεται και ο αδελφός της, ηλικίας 31 ετών, ο οποίος επίσης συνελήφθη στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης. Στις 21 Απριλίου 2026 ιδρύθηκαν δύο εταιρείες με κοινή έδρα στη Θεσσαλονίκη. Η πρώτη, με την επωνυμία «MVP MEDIA GROUP Ε.Ε.», είχε ως αντικείμενο τη διαφήμιση, ενώ η δεύτερη, «ELPIS HEALTH CARE MEDICAL COORDINATION Ε.Ε.», δραστηριοποιούνταν, σύμφωνα με το καταστατικό της, στη διαμεσολάβηση υπηρεσιών υγείας, στην παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και στην τουριστική προβολή. Και στις δύο εταιρείες η Βασιλική Μανησιώτη κατείχε ποσοστό 99%, έχοντας παράλληλα την ιδιότητα της διαχειρίστριας και νόμιμης εκπροσώπου, ενώ ο αδελφός της συμμετείχε με ποσοστό 1%. Σύμφωνα με την δικογραφία, ο Πέτρος Μανησιώτης είχε αναλάβει τη λογιστική διαχείριση των συγκεκριμένων εταιρειών, τις οποίες οι Αρχές χαρακτηρίζουν εικονικά εταιρικά σχήματα. Από τους ελέγχους εντοπίστηκαν συνολικά εννέα φορολογικά παραστατικά, αξίας 149.700 ευρώ, τα οποία οι ερευνητές θεωρούν εικονικά και συνδέουν με προσπάθεια να εμφανιστούν ως νόμιμες επιχειρηματικές συναλλαγές χρηματικές ροές που φέρονται να προέρχονταν από παράνομες δραστηριότητες.
Τα 5,8 εκατομμύρια ευρώ και οι προσωπικοί λογαριασμοίΑκόμη σοβαρότερα είναι τα ευρήματα της οικονομικής έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Οι αστυνομικοί εξέτασαν 29 τραπεζικούς λογαριασμούς και λογαριασμούς ιδρυμάτων πληρωμών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αναλύοντας περισσότερες από 246.000 κινήσεις. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, από το 2018 έως το 2026 πιστώθηκαν στους λογαριασμούς της ΜΚΟ και στους προσωπικούς λογαριασμούς του Φιρινίδη περισσότερα από 5,8 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας μέρος των χρημάτων που δεν αποδιδόταν στις οικογένειες των παιδιών μεταφερόταν, άμεσα ή μέσω αναλήψεων και νέων καταθέσεων, σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς του Φιρινίδη και της Μανησιώτη.
Παράλληλα, εντοπίστηκαν δαπάνες για πολυτελή καταλύματα, ακριβά εστιατόρια και επώνυμα καταναλωτικά αγαθά, καθώς και έξοδα που συνδέονταν με επιχειρηματική δραστηριότητα στην εστίαση. Ειδικότερα, στην εταιρεία που συνδεόταν με την καφετέρια «CAFÉ SOCIETE» στην Καλαμαριά, ο Φιρινίδης και η Μανησιώτη εμφανίζονταν να κατέχουν από 47,5% ο καθένας, με το υπόλοιπο 5% να ανήκει σε τρίτο πρόσωπο. Η οικονομική έρευνα κατέγραψε επίσης ιδιαίτερα υψηλές συναλλαγές σε στοιχηματικούς λογαριασμούς του Φιρινίδη. Σύμφωνα με το αστυνομικό έγγραφο, οι πιστώσεις του σε στοιχηματικές εταιρείες ξεπερνούσαν τα 2,6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι εκταμιεύσεις υπερέβαιναν τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση στην υπόθεση είναι η απόσταση ανάμεσα στην εικόνα που προβαλλόταν μέσα από τις δράσεις της ΜΚΟ και στον τρόπο ζωής που αποτύπωναν οι αναρτήσεις του Φιρινίδη στο Instagram. Από τη μία πλευρά υπήρχαν οι φωτογραφίες παιδιών που χρειάζονταν οικονομική βοήθεια, οι εκκλήσεις προς τους πολίτες μέσω τηλεοπτικών εκπομπών καθώς και οι δημόσιες ευχαριστίες προς τους δωρητές. Από την άλλη, τα ταξίδια με ιδιωτικό τζετ, οι πολυτελείς διακοπές σε Ελλάδα και σε ευρωπαϊκές πόλεις, οι αναφορές σε σουίτα στην Τούμπα και οι πολυτελείς δαπάνες που καταγράφονται στην οικονομική έρευνα.
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