Η La Vie en Rose και η Δήμητρα Κατσαφάδου εξήγησαν πώς δεν έπεσαν θύματα της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Ζητάμε απευθείας επαφή με την οικογένεια

ανάγκη.

και πρόεδρος της εταιρείας,

Στη συνέχεια, περιέγραψε τη διαδικασία που ακολουθούσαν, αναφέροντας ότι η διευθύντρια της εταιρείας τους επικοινωνούσε απευθείας με τις οικογένειες για να επιβεβαιώσει τις ανάγκες τους. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι είχαν εντοπίσει και περίπτωση στην οποία τα στοιχεία επικοινωνίας που είχε δώσει η ΜΚΟ δεν αντιστοιχούσαν σε υπαρκτό αριθμό: «

».

Ο

αδερφός της Δήμητρας Κατσαφάδου

τόνισε

επίσης, ότι η οικονομική στήριξη προς παιδιά που είχαν εντοπίσει μέσω της «Παιδικής Χαράς» δεν διακόπηκε, αλλά συνεχίστηκε απευθείας προς τις οικογένειές τους: «

"».

Τέλος, αναφέρθηκε σε περιστατικό έντασης που είχε με εκπρόσωπο του οργανισμού, με αφορμή την απευθείας επικοινωνία της διευθύντριας της εταιρείας με τις οικογένειες. Όπως περιέγραψε, ο εκπρόσωπος είχε αντιδράσει και είχε ζητήσει τα χρήματα να καταβάλλονται μέσω της ΜΚΟ: «

».





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Κωνσταντία Δημογλίδου για ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Δεν είχε άδεια για εράνους, τουλάχιστον 34 οικογένειες φέρονται να ζημιώθηκαν



Χωρίς την απαραίτητη ειδική άδεια για τη διεξαγωγή εράνων λειτουργούσε η Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Παιδική Χαρά», με τα μέλη της να φέρονται ότι αποκόμισαν παράνομο οικονομικό όφελος ύψους περίπου 2,8 εκατομμυρίων ευρώ, εκμεταλλευόμενα την ευαισθησία των πολιτών για τη στήριξη παιδιών με σοβαρές ασθένειες.



Με βάση τα έως τώρα δεδομένα της αστυνομικής έρευνας, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 34 οικογένειες που φέρονται να ζημιώθηκαν, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Όπως ανέφερε η κ. Δημογλίδου, την έρευνα ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, έπειτα από εισαγγελική παραγγελία. Στόχος ήταν να εξεταστεί κατά πόσο το συγκεκριμένο σωματείο λειτουργούσε νόμιμα, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόταν τα χρήματα που συγκεντρώνονταν για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας.



Η συγκεκριμένη ΜΚΟ δεν είχε λάβει την ειδική κρατική άδεια που απαιτείται για τη διοργάνωση εράνων και τη συγκέντρωση χρημάτων από πολίτες. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. υπογράμμισε ότι η νόμιμη αδειοδότηση είναι απαραίτητη για τέτοιες δραστηριότητες, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα ποσά που συγκεντρώνονται καταλήγουν στους ανθρώπους για τους οποίους προορίζονται.



Σε ερώτηση σχετικά με την αρμόδια αρχή για τη χορήγηση της άδειας και την εποπτεία των ΜΚΟ, η Κωνσταντία Δημογλίδου διευκρίνισε ότι η διαδικασία αδειοδότησης ανήκει στο αρμόδιο υπουργείο, το οποίο είναι επίσης υπεύθυνο για την εποπτεία της λειτουργίας τους.



Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει ότι, από το 2018 μέχρι σήμερα, έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 34 οικογένειες που φέρονται να υπέστησαν οικονομική ζημία. Το ποσό των περίπου 2,8 εκατομμυρίων ευρώ βασίζεται στον μέχρι τώρα οικονομικό έλεγχο, ενώ δεν αποκλείεται να αυξηθεί, καθώς μπορεί να υπάρχουν και άλλες οικογένειες που δεν έχουν ακόμη καταγγείλει ότι ζημιώθηκαν.



Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις καταγγελίες οικογενειών, σύμφωνα με τις οποίες δεν λάμβαναν το σύνολο των χρημάτων που συγκεντρώνονταν για την ενίσχυση των παιδιών τους. Όπως εξήγησε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., σε ορισμένες περιπτώσεις οι οικονομικές ενισχύσεις δεν καταβάλλονταν απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των οικογενειών, αλλά περνούσαν μέσω της ΜΚΟ. Παράλληλα, οι δικαιούχοι φέρονται να μην είχαν γνώση του συνολικού ποσού που είχε συγκεντρωθεί για την περίπτωσή τους.



Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να αξιοποιούσαν τη συμμετοχή γνωστών προσώπων που προχωρούσαν σε δωρεές, ενώ παράλληλα δημοσίευαν φωτογραφίες και άλλο οπτικό υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιδιώκοντας να προσελκύσουν περισσότερους πολίτες και να συγκεντρώσουν μεγαλύτερα ποσά.

Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, η Δήμητρα Κατσαφάδου τοποθετήθηκε μέσω Instagram για τη συγκεκριμένη ΜΚΟ, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους επέλεξε να αναζητά η ίδια τις οικογένειες των παιδιών που χρειάζονται βοήθεια. Παράλληλα, είχε αναφέρει το ποσό που διέθεσε για τη στήριξή τους: «Δεν ενεπλάκην με τη συγκεκριμένη ΜΚΟ καθώς έχω φάει πολλές μαχαιριές και πλέον μπορώ και διαισθάνομαι το ότι πρέπει να βρω η ίδια τους γονείς του κάθε παιδιού που με έχει ανάγκη. Η στήριξή μου όμως στα συγκεκριμένα αγγελούδια ήταν πάνω από 33.000 ευρώ».Χωρίς την απαραίτητη ειδική άδεια για τη διεξαγωγή εράνων λειτουργούσε η Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Παιδική Χαρά», με τα μέλη της να φέρονται ότι αποκόμισαν παράνομο οικονομικό όφελος ύψους περίπου 2,8 εκατομμυρίων ευρώ, εκμεταλλευόμενα την ευαισθησία των πολιτών για τη στήριξη παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Τα στοιχεία αποκάλυψε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου , σε συνέντευξή της στο ΕΡΤnews.Με βάση τα έως τώρα δεδομένα της αστυνομικής έρευνας, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 34 οικογένειες που φέρονται να ζημιώθηκαν, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Όπως ανέφερε η κ. Δημογλίδου, την έρευνα ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, έπειτα από εισαγγελική παραγγελία. Στόχος ήταν να εξεταστεί κατά πόσο το συγκεκριμένο σωματείο λειτουργούσε νόμιμα, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόταν τα χρήματα που συγκεντρώνονταν για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας.Η συγκεκριμένη ΜΚΟ δεν είχε λάβει την ειδική κρατική άδεια που απαιτείται για τη διοργάνωση εράνων και τη συγκέντρωση χρημάτων από πολίτες. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. υπογράμμισε ότι η νόμιμη αδειοδότηση είναι απαραίτητη για τέτοιες δραστηριότητες, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα ποσά που συγκεντρώνονται καταλήγουν στους ανθρώπους για τους οποίους προορίζονται.Σε ερώτηση σχετικά με την αρμόδια αρχή για τη χορήγηση της άδειας και την εποπτεία των ΜΚΟ, η Κωνσταντία Δημογλίδου διευκρίνισε ότι η διαδικασία αδειοδότησης ανήκει στο αρμόδιο υπουργείο, το οποίο είναι επίσης υπεύθυνο για την εποπτεία της λειτουργίας τους.Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει ότι, από το 2018 μέχρι σήμερα, έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 34 οικογένειες που φέρονται να υπέστησαν οικονομική ζημία. Το ποσό των περίπου 2,8 εκατομμυρίων ευρώ βασίζεται στον μέχρι τώρα οικονομικό έλεγχο, ενώ δεν αποκλείεται να αυξηθεί, καθώς μπορεί να υπάρχουν και άλλες οικογένειες που δεν έχουν ακόμη καταγγείλει ότι ζημιώθηκαν.Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις καταγγελίες οικογενειών, σύμφωνα με τις οποίες δεν λάμβαναν το σύνολο των χρημάτων που συγκεντρώνονταν για την ενίσχυση των παιδιών τους. Όπως εξήγησε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., σε ορισμένες περιπτώσεις οι οικονομικές ενισχύσεις δεν καταβάλλονταν απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των οικογενειών, αλλά περνούσαν μέσω της ΜΚΟ. Παράλληλα, οι δικαιούχοι φέρονται να μην είχαν γνώση του συνολικού ποσού που είχε συγκεντρωθεί για την περίπτωσή τους.Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να αξιοποιούσαν τη συμμετοχή γνωστών προσώπων που προχωρούσαν σε δωρεές, ενώ παράλληλα δημοσίευαν φωτογραφίες και άλλο οπτικό υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιδιώκοντας να προσελκύσουν περισσότερους πολίτες και να συγκεντρώσουν μεγαλύτερα ποσά.

Εμείς λοιπόν ζητήσαμε, να έρθει σε επαφή η διευθύντριά μας η οποία έχει αναλάβει το πλαίσιο της κοινωνικής λειτουργού, με τις ίδιες της οικογένειες, για να δούμε ότι τα χρήματα θα πάνε στις οικογένειες. Εγώ έχω και μηνύματα για μια περίπτωση κοριτσιού όπου δεν ίσχυε ο αριθμός και του το είπε η διευθύντριά μου και της είπε "δεν έχω κάποιον άλλο"Έχω και περιπτώσεις που έχουμε βοηθήσει και το ποσό είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που λες, γιατί εμείς δεν σταματήσαμε να βοηθάμε. Δηλαδή υπάρχουν αυτή τη στιγμή παιδιά που βρίσκονται στην Αμερική και συνεχίζουμε να πληρώνουμε το ενοίκιό τους κλπ, και άλλες περιπτώσεις με παιδάκια της "Παιδικής Χαράς". Συνεχίζουμε να βοηθάμε παιδιά που βρήκαμε μέσω της "Παιδικής ΧαράςΉταν η μόνη φορά που τσακώθηκα με εκπρόσωπο οργανισμού. Είχε προσπαθήσει να ψέξει τη διευθύντριά μου, η οποία δεν είναι η δουλειά της αυτή. Αυτός άρχισε να μου την κατηγορεί την κοπέλα, στην ουσία ότι μιλάει με οικογένειες και δεν τις βοηθάει και ζήτησε επίτηδες τα χρήματα να πηγαίνουν μέσα από τον οργανισμό