Στα δικαστήρια η σύντροφος του Φιρινίδη και άλλοι τρεις, απολογούνται για τις απάτες με τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», δείτε βίντεο
Στα δικαστήρια η σύντροφος του Φιρινίδη και άλλοι τρεις, απολογούνται για τις απάτες με τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», δείτε βίντεο
Ξεκίνησαν οι απολογίες για την υπόθεση με τις δωρεές εκατομμυρίων ευρώ για άρρωστα παιδιά - Στον ανακριτή η 35χρονη σύντροφος του Κωνσταντίνου Φιρινίδη, ο αδελφός της και δύο παράγοντες διαιτησίας
Στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης έφτασαν σήμερα η 35χρονη σύντροφος του Κωνσταντίνου Φιρινίδη και άλλοι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή.
«Δεν ντρέπεστε με αυτά που κάνετε;» και «Δεν έχετε ίχνος ντροπής», φώναζαν κατά την άφιξη των κατηγορουμένων, εκφράζοντας την οργή τους για όσα έχουν αποκαλυφθεί σχετικά με τη απάτη εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος δωρητών που πίστευαν ότι βοηθούσαν παιδιά με σοβαρές ασθένειες.
Σήμερα ξεκινά ο κύκλος των απολογιών των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία, σύμφωνα με τη δικογραφία, είχε ως αρχηγό τον 37χρονο Κωνσταντίνο Φιρινίδη και χρησιμοποιούσε ως «μανδύα» τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», προκειμένου να συγκεντρώνει εκατομμύρια ευρώ μέσω δωρεών και εράνων.
Μαζί με την 35χρονη σύντροφο του ιδρυτή της ΜΚΟ, ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται ο 32χρονος αδελφός της και δύο παράγοντες διαιτησίας. Οι τελευταίοι καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για το σκέλος της δικογραφίας που αφορά τον παράνομο στοιχηματισμό και τη φερόμενη χειραγώγηση αγώνων τοπικών πρωταθλημάτων.
Οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης, αναμένεται να απολογηθούν την Τετάρτη και την Πέμπτη.
Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει ασκηθεί από το Σάββατο κακουργηματική δίωξη για τα κατά περίπτωση αδικήματα της απάτης από κοινού και κατ' εξακολούθηση, τετελεσμένης και σε απόπειρα, της υπεξαίρεσης, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες από δράστες που ενεργούν κατ' επάγγελμα, από κοινού και κατά μόνας, της δωροδοκίας και δωροληψίας για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα, καθώς και της συμμορίας.
«Δεν ντρέπεστε με αυτά που κάνετε;» και «Δεν έχετε ίχνος ντροπής», φώναζαν κατά την άφιξη των κατηγορουμένων, εκφράζοντας την οργή τους για όσα έχουν αποκαλυφθεί σχετικά με τη απάτη εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος δωρητών που πίστευαν ότι βοηθούσαν παιδιά με σοβαρές ασθένειες.
Βίντεο με την άφιξη των κατηγορουμένων:
Σήμερα ξεκινά ο κύκλος των απολογιών των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία, σύμφωνα με τη δικογραφία, είχε ως αρχηγό τον 37χρονο Κωνσταντίνο Φιρινίδη και χρησιμοποιούσε ως «μανδύα» τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», προκειμένου να συγκεντρώνει εκατομμύρια ευρώ μέσω δωρεών και εράνων.
Μαζί με την 35χρονη σύντροφο του ιδρυτή της ΜΚΟ, ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται ο 32χρονος αδελφός της και δύο παράγοντες διαιτησίας. Οι τελευταίοι καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για το σκέλος της δικογραφίας που αφορά τον παράνομο στοιχηματισμό και τη φερόμενη χειραγώγηση αγώνων τοπικών πρωταθλημάτων.
Οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης, αναμένεται να απολογηθούν την Τετάρτη και την Πέμπτη.
Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει ασκηθεί από το Σάββατο κακουργηματική δίωξη για τα κατά περίπτωση αδικήματα της απάτης από κοινού και κατ' εξακολούθηση, τετελεσμένης και σε απόπειρα, της υπεξαίρεσης, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες από δράστες που ενεργούν κατ' επάγγελμα, από κοινού και κατά μόνας, της δωροδοκίας και δωροληψίας για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα, καθώς και της συμμορίας.
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