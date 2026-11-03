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Ολυμπιακός: Αναχώρησε πλήρης για τη Γαλλία
Ολυμπιακός: Αναχώρησε πλήρης για τη Γαλλία
Η αποστολή των «ερυθρόλευκων» ταξίδεψε για τη Γαλλία, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τη Ρεν το απόγευμα της Τετάρτης (4/11, 17:30) για τη League Phase του Εuropa League
Με 23 ποδοσφαιριστές αναχώρησε το πρωί της Τρίτης (3/11) ο Ολυμπιακός με προορισμό τη Γαλλία, όπου τον περιμένει μία σημαντική ευρωπαϊκή αναμέτρηση απέναντι στη Ρεν.
Οι «ερυθρόλευκοι» ταξίδεψαν στη Βρετάνη ενόψει της αναμέτρησης της Τετάρτης (4/11, 17:30), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, με στόχο την κατάκτηση της νίκης.
Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έχει λόγους να αισθάνεται ικανοποιημένος, καθώς δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα τραυματισμών και μπορεί να υπολογίζει σε όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές του.
Από την αποστολή απουσιάζουν οι Πόποβιτς, Σιπιόνι, Ρόκα, Μάριους και Κλέιτον, καθώς τα ονόματά τους δεν βρίσκονται στην ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας.
Κατά τη διάρκεια της αναχώρησης η αποστολή των «ερυθρόλευκων» συναντήθηκε με την αντίστοιχη της ομάδας μπάσκετ της ΑΕΚ, η οποία θα αντιμετωπίσει την Σομπατέλι για το BCL. Στο περιθώριο της συνάντησης ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Κώστα Φορτούνη σε πολύ ωραίο κλίμα.
Δείτε φωτογραφίες από την αναχώρηση της αποστολής του Ολυμπιακού:
Οι «ερυθρόλευκοι» ταξίδεψαν στη Βρετάνη ενόψει της αναμέτρησης της Τετάρτης (4/11, 17:30), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, με στόχο την κατάκτηση της νίκης.
Our next mission awaits for us in Rennes ✈️🇫🇷 https://t.co/2JWX6BVwB4— Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 3, 2026
Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έχει λόγους να αισθάνεται ικανοποιημένος, καθώς δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα τραυματισμών και μπορεί να υπολογίζει σε όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές του.
Από την αποστολή απουσιάζουν οι Πόποβιτς, Σιπιόνι, Ρόκα, Μάριους και Κλέιτον, καθώς τα ονόματά τους δεν βρίσκονται στην ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας.
Κατά τη διάρκεια της αναχώρησης η αποστολή των «ερυθρόλευκων» συναντήθηκε με την αντίστοιχη της ομάδας μπάσκετ της ΑΕΚ, η οποία θα αντιμετωπίσει την Σομπατέλι για το BCL. Στο περιθώριο της συνάντησης ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Κώστα Φορτούνη σε πολύ ωραίο κλίμα.
Δείτε φωτογραφίες από την αναχώρηση της αποστολής του Ολυμπιακού:
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