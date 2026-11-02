Η κόρη του Μπρους Γουίλις και της Ντέμι Μουρ απαντά στα προσβλητικά σχόλια για την εμφάνισή της
Η κόρη του Μπρους Γουίλις και της Ντέμι Μουρ απαντά στα προσβλητικά σχόλια για την εμφάνισή της
Με έχουν χαρακτηρίσει «παραμορφωμένη» ή «κάτι που προκαλεί φόβο», είπε η Ταλούλα Γουίλις
Στα προσβλητικά σχόλια που δέχεται για την εξωτερική της εμφάνιση, απάντησε η μικρότερη κόρη του Μπρους Γουίλις και της Ντέμι Μουρ, αποκαλύπτοντας πόσο βαθιά την έχουν επηρεάσει.
Η Ταλούλα Γουίλις αναφέρθηκε στη μακροχρόνια μάχη της με τις διατροφικές διαταραχές και εξομολογήθηκε ότι στο παρελθόν έφτασε κοντά στον θάνατο από την ασιτία, ενώ κάλεσε τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να δείχνουν περισσότερη καλοσύνη.
Τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, η Γουίλις δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram ένα βίντεο στο οποίο παρουσίαζε ορισμένα από τα αρνητικά σχόλια που είχαν αφήσει διαδικτυακοί της ακόλουθοι κάτω από προηγούμενη ανάρτησή της.
Στη λεζάντα της δημοσίευσης επέλεξε να απαντήσει ευθέως στις επιθέσεις που δέχεται, περιγράφοντας τις συνέπειες που μπορεί να έχουν τέτοιου είδους χαρακτηρισμοί. «Οι άνθρωποι φαίνεται να σοκάρονται, πραγματικά, όταν μοιράζομαι την εμπειρία μου από το γεγονός ότι με έχουν χαρακτηρίσει " παραμορφωμένη" ή "κάτι που προκαλεί φόβο"».
H ανάρτησή της
«Δεν διαβάζω συχνά τέτοια σχόλια, αλλά όταν το κάνω, θυμάμαι γιατί παραλίγο να πεθάνω από την πείνα, έπειτα από μια ολόκληρη ζωή με διαταραγμένη σχέση με το φαγητό», συνέχισε. Αναφερόμενη στις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει, η κόρη του διάσημου ηθοποιού εξήγησε ότι, παρά τις προσωπικές της εμπειρίες, προσπαθεί καθημερινά να αντιμετωπίζει τους άλλους με καλοσύνη.
Παράλληλα, τόνισε ότι επιλέγει καθημερινά να αντιμετωπίζει τους άλλους με καλοσύνη. «Είμαι υπερήφανη για το γεγονός ότι επιλέγω καθημερινά την καλοσύνη. Ελπίζω, όμως, μέσα από αυτή την ανάρτηση να σας δείξω την πραγματικότητα που αντιμετωπίζει κάποιος ο οποίος έχει μοιραστεί με απόλυτη ειλικρίνεια τις καλές και τις δύσκολες στιγμές της ζωής του, αλλά εξακολουθεί να δέχεται τέτοια αντιμετώπιση σε ορισμένες γωνιές του διαδικτύου», ανέφερε.
«Και για να είμαστε ξεκάθαροι, απέχω πολύ από το να είμαι κάτι βγαλμένο από εφιάλτη», κατέληξε, συνοδεύοντας το μήνυμά της με το hashtag #choosekindness, δηλαδή «επιλέξτε την καλοσύνη».
Η Ταλούλα Γουίλις αναφέρθηκε στη μακροχρόνια μάχη της με τις διατροφικές διαταραχές και εξομολογήθηκε ότι στο παρελθόν έφτασε κοντά στον θάνατο από την ασιτία, ενώ κάλεσε τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να δείχνουν περισσότερη καλοσύνη.
Τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, η Γουίλις δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram ένα βίντεο στο οποίο παρουσίαζε ορισμένα από τα αρνητικά σχόλια που είχαν αφήσει διαδικτυακοί της ακόλουθοι κάτω από προηγούμενη ανάρτησή της.
Στη λεζάντα της δημοσίευσης επέλεξε να απαντήσει ευθέως στις επιθέσεις που δέχεται, περιγράφοντας τις συνέπειες που μπορεί να έχουν τέτοιου είδους χαρακτηρισμοί. «Οι άνθρωποι φαίνεται να σοκάρονται, πραγματικά, όταν μοιράζομαι την εμπειρία μου από το γεγονός ότι με έχουν χαρακτηρίσει " παραμορφωμένη" ή "κάτι που προκαλεί φόβο"».
H ανάρτησή της
«Δεν διαβάζω συχνά τέτοια σχόλια, αλλά όταν το κάνω, θυμάμαι γιατί παραλίγο να πεθάνω από την πείνα, έπειτα από μια ολόκληρη ζωή με διαταραγμένη σχέση με το φαγητό», συνέχισε. Αναφερόμενη στις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει, η κόρη του διάσημου ηθοποιού εξήγησε ότι, παρά τις προσωπικές της εμπειρίες, προσπαθεί καθημερινά να αντιμετωπίζει τους άλλους με καλοσύνη.
Παράλληλα, τόνισε ότι επιλέγει καθημερινά να αντιμετωπίζει τους άλλους με καλοσύνη. «Είμαι υπερήφανη για το γεγονός ότι επιλέγω καθημερινά την καλοσύνη. Ελπίζω, όμως, μέσα από αυτή την ανάρτηση να σας δείξω την πραγματικότητα που αντιμετωπίζει κάποιος ο οποίος έχει μοιραστεί με απόλυτη ειλικρίνεια τις καλές και τις δύσκολες στιγμές της ζωής του, αλλά εξακολουθεί να δέχεται τέτοια αντιμετώπιση σε ορισμένες γωνιές του διαδικτύου», ανέφερε.
«Και για να είμαστε ξεκάθαροι, απέχω πολύ από το να είμαι κάτι βγαλμένο από εφιάλτη», κατέληξε, συνοδεύοντας το μήνυμά της με το hashtag #choosekindness, δηλαδή «επιλέξτε την καλοσύνη».
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