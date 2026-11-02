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Χανιά: Του πήραν το αυτοκίνητο επειδή οδηγούσε μεθυσμένος, πήγε να το πάρει πίσω και παρέσυρε υπάλληλο, δείτε βίντεο
Χανιά: Του πήραν το αυτοκίνητο επειδή οδηγούσε μεθυσμένος, πήγε να το πάρει πίσω και παρέσυρε υπάλληλο, δείτε βίντεο
Ο 45χρονος επέστρεψε στον χώρο φύλαξης λίγες ώρες μετά το αλκοτέστ, παρέσυρε εργαζόμενο για 10 μέτρα, γκρέμισε περίφραξη και εξαφανίστηκε - Τον εντόπισαν στο σπίτι του, όπου διαπιστώθηκε ότι παρέμενε υπό την επήρεια αλκοόλ
Ένα σοβαρό περιστατικό με πρωταγωνιστή έναν 45χρονο οδηγό καταγράφηκε το πρωί της Κυριακής 1 Νοεμβρίου στα Χανιά, όταν, σύμφωνα με πληροφορίες επέστρεψε σε χώρο φύλαξης οχημάτων για να πάρει το αυτοκίνητό του, το οποίο είχε προηγουμένως ακινητοποιηθεί από τις Αρχές λόγω οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.
Όλα ξεκίνησαν περίπου στις 04:32 τα ξημερώματα, όταν ο άνδρας υποβλήθηκε σε αλκοτέστ από αστυνομικούς της Τροχαίας Χανίων, στη συμβολή των οδών Κισσάμου και Σελίνου. Η μέτρηση με την ειδική συσκευή της ΕΛ.ΑΣ. έδειξε 0,996 mg/l στην πρώτη μέτρηση και 0,587 mg/l στη δεύτερη.
Σε βάρος του βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές παραβάσεις, αφαιρέθηκαν τα στοιχεία κυκλοφορίας και το όχημα ακινητοποιήθηκε και μεταφέρθηκε στην επιχείρηση «Hellas Service», στο 2ο χιλιόμετρο της παλιάς εθνικής οδού Χανίων – Κισσάμου, στην περιοχή Γερμανικό Πηγάδι. Το επεισόδιο, ωστόσο, δεν τελείωσε εκεί.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 07:25 ο ίδιος άνδρας επέστρεψε στον χώρο φύλαξης, μπήκε στην επιχείρηση και πήρε το όχημά του. Κατά την αποχώρησή του, φέρεται να παρέσυρε για περίπου δέκα μέτρα εργαζόμενο της επιχείρησης, ενώ στη συνέχεια προσέκρουσε σε τσιμεντένια περίφραξη γειτονικής ιδιοκτησίας, την οποία κατέρριψε, εγκαταλείποντας αμέσως μετά το σημείο και κατευθυνόμενος προς άγνωστη κατεύθυνση.
Οι αστυνομικές Αρχές κινητοποιήθηκαν εκ νέου και περίπου στις 08:10, αστυνομικοί της Τροχαίας Χανίων, μαζί με στελέχη της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., εντόπισαν το όχημα σταθμευμένο έξω από την κατοικία του οδηγού, στην οδό Μαυρομάτη. Ο 45χρονος βρισκόταν μέσα στο σπίτι του, από όπου εξήλθε αυτοβούλως και οδηγήθηκε στην αρμόδια αστυνομική υπηρεσία για τα περαιτέρω.
Εκεί υποβλήθηκε σε νέο έλεγχο αλκοόλης. Οι μετρήσεις έδειξαν 0,872 mg/l και 0,76 mg/l, επιβεβαιώνοντας ότι εξακολουθούσε να βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ.
Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, επικίνδυνη σωματική βλάβη και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ενώ η υπόθεση πρόκειται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων.
Όλα ξεκίνησαν περίπου στις 04:32 τα ξημερώματα, όταν ο άνδρας υποβλήθηκε σε αλκοτέστ από αστυνομικούς της Τροχαίας Χανίων, στη συμβολή των οδών Κισσάμου και Σελίνου. Η μέτρηση με την ειδική συσκευή της ΕΛ.ΑΣ. έδειξε 0,996 mg/l στην πρώτη μέτρηση και 0,587 mg/l στη δεύτερη.
Σε βάρος του βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές παραβάσεις, αφαιρέθηκαν τα στοιχεία κυκλοφορίας και το όχημα ακινητοποιήθηκε και μεταφέρθηκε στην επιχείρηση «Hellas Service», στο 2ο χιλιόμετρο της παλιάς εθνικής οδού Χανίων – Κισσάμου, στην περιοχή Γερμανικό Πηγάδι. Το επεισόδιο, ωστόσο, δεν τελείωσε εκεί.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 07:25 ο ίδιος άνδρας επέστρεψε στον χώρο φύλαξης, μπήκε στην επιχείρηση και πήρε το όχημά του. Κατά την αποχώρησή του, φέρεται να παρέσυρε για περίπου δέκα μέτρα εργαζόμενο της επιχείρησης, ενώ στη συνέχεια προσέκρουσε σε τσιμεντένια περίφραξη γειτονικής ιδιοκτησίας, την οποία κατέρριψε, εγκαταλείποντας αμέσως μετά το σημείο και κατευθυνόμενος προς άγνωστη κατεύθυνση.
Οι αστυνομικές Αρχές κινητοποιήθηκαν εκ νέου και περίπου στις 08:10, αστυνομικοί της Τροχαίας Χανίων, μαζί με στελέχη της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., εντόπισαν το όχημα σταθμευμένο έξω από την κατοικία του οδηγού, στην οδό Μαυρομάτη. Ο 45χρονος βρισκόταν μέσα στο σπίτι του, από όπου εξήλθε αυτοβούλως και οδηγήθηκε στην αρμόδια αστυνομική υπηρεσία για τα περαιτέρω.
Εκεί υποβλήθηκε σε νέο έλεγχο αλκοόλης. Οι μετρήσεις έδειξαν 0,872 mg/l και 0,76 mg/l, επιβεβαιώνοντας ότι εξακολουθούσε να βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ.
Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, επικίνδυνη σωματική βλάβη και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ενώ η υπόθεση πρόκειται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων.
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