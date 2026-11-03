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Η Χέιλι Μπίμπερ πόζαρε με στολή αγγέλου για το Halloween: Το σουτιέν από φτερά και το κοντό σορτσάκι
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Χέιλι Μπίμπερ φτερό Halloween

Η Χέιλι Μπίμπερ πόζαρε με στολή αγγέλου για το Halloween: Το σουτιέν από φτερά και το κοντό σορτσάκι

H 29χρονη ιδρύτρια της Rhode  έδωσε στους θαυμαστές της μια γεύση από τη μεταμφίεσή της

Η Χέιλι Μπίμπερ πόζαρε με στολή αγγέλου για το Halloween: Το σουτιέν από φτερά και το κοντό σορτσάκι
Ιωάννα Μαρίνου
5 ΣΧΟΛΙΑ
Με μία αποκαλυπτική στολή αγγέλου φωτογραφήθηκε η Χέιλι Μπίμπερ για το Halloween, επιλέγοντας ένα σουτιέν από φτερά και ένα κοντό σορτσάκι.

Την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, η 29χρονη ιδρύτρια της Rhode έδωσε στους θαυμαστές της μια γεύση από τη μεταμφίεσή της, η οποία αποτελούνταν από φτερά αγγέλου και φωτοστέφανο, ολοκληρώνοντας το σύνολο με λευκό πουκάμισο και γκλίτερ στο σώμα και το πρόσωπό της.

«Ευχαριστώ Οκτώβριε» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram. Στην πρώτη εικόνα η Μπίμπερ εμφανίστηκε κρατώντας ένα ποτό στο χέρι, ενώ στη δεύτερη βγάζει τη γλώσσα της στον φακό, σε ένα κοντινό στιγμιότυπο.

Δείτε την ανάρτησή της


Η Χέιλι Μπίμπερ πόζαρε με στολή αγγέλου για το Halloween: Το σουτιέν από φτερά και το κοντό σορτσάκι
Ιωάννα Μαρίνου
5 ΣΧΟΛΙΑ

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