Θεσσαλονίκη: «Θέλουν για ένα δάνειο να μας πάρουν δύο σπίτια, είναι άδικο» - Τι λέει η 75χρονη που απειλείται με έξωση από το σπίτι της
Θεσσαλονίκη: «Θέλουν για ένα δάνειο να μας πάρουν δύο σπίτια, είναι άδικο» - Τι λέει η 75χρονη που απειλείται με έξωση από το σπίτι της
Η γυναίκα για την ώρα έχει φύγει από το διαμέρισμα και μαζί με τον σύζυγό της έχουν βρει προσωρινό καταφύγιο σε φιλικό τους πρόσωπο
Για ένα δάνειο το οποίο είχε πάρει ο γιος τους και οι ίδιοι είχαν μπει ως εγγυητές, κινδυνεύουν άμεσα να χάσουν το σπίτι τους οι δύο ηλικιωμένοι στη Θεσσαλονίκη, για τους οποίους συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου το πρωί της Δευτέρας, προκειμένου να τους συμπαρασταθούν και να σταματήσουν την έξωση.
Σύμφωνα με τους ηλικιωμένους, το διαμέρισμα της Κάτω Τούμπας πλειστηριάστηκε για 85.000 ευρώ, με την οικογένεια να ζητά να εκδικαστεί η έφεση που έχουν ασκήσει κατά της έξωσης και μετά να ληφθεί η οποιαδήποτε απόφαση. Μάλιστα, όπως έκανε γνωστό η 75χρονη, η οποία διαμένει μαζί με τον 77χρονο καρκινοπαθή σύζυγό της, ήδη η τράπεζα έχει κάνει κατάσχεση στο σπίτι του παιδιού της και μόλις πριν λίγες ημέρες ενημερώθηκαν ότι το δικό τους πουλήθηκε επειδή είχαν μπει ως εγγυητές στο δάνειο του γιου τους.
«Την περασμένη Πέμπτη μας ενημέρωσαν ότι το σπίτι πουλήθηκε και πρέπει να βγούμε σε τρεις ημέρες. Δεν λάβαμε ποτέ κάποιο ειδοποιητήριο, μας είπαν απλά ότι το πουλήσαμε» ανέφερε η ηλικιωμένη μιλώντας στους δημοσιογράφους. «Εμείς μπήκαμε απλά ως εγγυητές στο δάνειο του παιδιού μας, δεν το χρωστάμε το σπίτι ούτε δάνειο έχουμε πάρει για αυτό», σημείωσε.
Η 75χρονη για την ώρα έχει φύγει από το διαμέρισμα και μαζί με τον σύζυγό της έχουν βρει προσωρινό καταφύγιο σε φιλικό τους πρόσωπο. «Είναι άδικο να χάνονται δύο σπίτια για ένα δάνειο που αφορούσε το παιδί μας. Μας είχαν πει, όταν κατάσχεσαν το πρώτο σπίτι, ότι το χρέος εξοφλήθηκε» είπε με παράπονο. «Ο γιος μου είχε αγοράσει το δικό του σπίτι πριν από την κρίση και πλήρωνε 600 ευρώ δάνειο. Κατέσχεσαν εκείνο το σπίτι και σήμερα ήρθαν για το δικό μας. Δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε πλέον, καθώς το σπίτι μας το έχει αγοράσει άλλος ενώ εκκρεμούν οι εφέσεις» υπογράμμισε.
Ο γιος του ηλικιωμένου ζευγαριού, Νίκος Πολυχρονίδης, ανέφερε ότι όλα ξεκίνησαν από ένα δάνειο το οποίο είχε πάρει ο αδελφός του το 2007 και μπήκε ως εγγυητής ο πατέρας του. «Ήρθε η κρίση και δεν μπορούσε να το αποπληρώσει, και έτσι ήρθε η τράπεζα και του το κατάσχεσε. Η τράπεζα όμως ποτέ δεν ασχολήθηκε με εκείνο το σπίτι, ούτε να το πουλήσει. Η συμφωνία που έγινε με την τράπεζα -και υπάρχει δικαστική απόφαση- έλεγε ότι όσο είναι το χρέος του δανείου τόσο κοστολογούν και το σπίτι, επομένως δεν χρωστάμε τίποτα. Όμως αυτοί δεν κινήθηκαν για να πουλήσουν εκείνο το σπίτι και κινήθηκαν πρώτα για να κατασχέσουν το σπίτι του εγγυητή, και ύστερα θα πάνε και στο άλλο. Θέλουν ουσιαστικά με ένα δάνειο να πάρουν δύο σπίτια. Εκκρεμούν δύο εφέσεις και δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένας αγοραστής πήγε και έδωσε λεφτά σε ένα σπίτι που ακόμη διεκδικείται από τον ιδιοκτήτη του» ανέφερε.
Σημειώνεται ότι για το απόγευμα έχει προγραμματιστεί νέα συγκέντρωση έξω από το σπίτι του ηλικιωμένου ζευγαριού από πολίτες και μέλη σωματείων.
Σύμφωνα με τους ηλικιωμένους, το διαμέρισμα της Κάτω Τούμπας πλειστηριάστηκε για 85.000 ευρώ, με την οικογένεια να ζητά να εκδικαστεί η έφεση που έχουν ασκήσει κατά της έξωσης και μετά να ληφθεί η οποιαδήποτε απόφαση. Μάλιστα, όπως έκανε γνωστό η 75χρονη, η οποία διαμένει μαζί με τον 77χρονο καρκινοπαθή σύζυγό της, ήδη η τράπεζα έχει κάνει κατάσχεση στο σπίτι του παιδιού της και μόλις πριν λίγες ημέρες ενημερώθηκαν ότι το δικό τους πουλήθηκε επειδή είχαν μπει ως εγγυητές στο δάνειο του γιου τους.
«Την περασμένη Πέμπτη μας ενημέρωσαν ότι το σπίτι πουλήθηκε και πρέπει να βγούμε σε τρεις ημέρες. Δεν λάβαμε ποτέ κάποιο ειδοποιητήριο, μας είπαν απλά ότι το πουλήσαμε» ανέφερε η ηλικιωμένη μιλώντας στους δημοσιογράφους. «Εμείς μπήκαμε απλά ως εγγυητές στο δάνειο του παιδιού μας, δεν το χρωστάμε το σπίτι ούτε δάνειο έχουμε πάρει για αυτό», σημείωσε.
Η 75χρονη για την ώρα έχει φύγει από το διαμέρισμα και μαζί με τον σύζυγό της έχουν βρει προσωρινό καταφύγιο σε φιλικό τους πρόσωπο. «Είναι άδικο να χάνονται δύο σπίτια για ένα δάνειο που αφορούσε το παιδί μας. Μας είχαν πει, όταν κατάσχεσαν το πρώτο σπίτι, ότι το χρέος εξοφλήθηκε» είπε με παράπονο. «Ο γιος μου είχε αγοράσει το δικό του σπίτι πριν από την κρίση και πλήρωνε 600 ευρώ δάνειο. Κατέσχεσαν εκείνο το σπίτι και σήμερα ήρθαν για το δικό μας. Δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε πλέον, καθώς το σπίτι μας το έχει αγοράσει άλλος ενώ εκκρεμούν οι εφέσεις» υπογράμμισε.
Ο γιος του ηλικιωμένου ζευγαριού, Νίκος Πολυχρονίδης, ανέφερε ότι όλα ξεκίνησαν από ένα δάνειο το οποίο είχε πάρει ο αδελφός του το 2007 και μπήκε ως εγγυητής ο πατέρας του. «Ήρθε η κρίση και δεν μπορούσε να το αποπληρώσει, και έτσι ήρθε η τράπεζα και του το κατάσχεσε. Η τράπεζα όμως ποτέ δεν ασχολήθηκε με εκείνο το σπίτι, ούτε να το πουλήσει. Η συμφωνία που έγινε με την τράπεζα -και υπάρχει δικαστική απόφαση- έλεγε ότι όσο είναι το χρέος του δανείου τόσο κοστολογούν και το σπίτι, επομένως δεν χρωστάμε τίποτα. Όμως αυτοί δεν κινήθηκαν για να πουλήσουν εκείνο το σπίτι και κινήθηκαν πρώτα για να κατασχέσουν το σπίτι του εγγυητή, και ύστερα θα πάνε και στο άλλο. Θέλουν ουσιαστικά με ένα δάνειο να πάρουν δύο σπίτια. Εκκρεμούν δύο εφέσεις και δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένας αγοραστής πήγε και έδωσε λεφτά σε ένα σπίτι που ακόμη διεκδικείται από τον ιδιοκτήτη του» ανέφερε.
Σημειώνεται ότι για το απόγευμα έχει προγραμματιστεί νέα συγκέντρωση έξω από το σπίτι του ηλικιωμένου ζευγαριού από πολίτες και μέλη σωματείων.
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