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Serie A: Η Πάρμα διέλυσε την Αταλάντα με 3-0, σπουδαίο διπλό της Φιορεντίνα με ανατροπή, δείτε γκολ
Serie A: Η Πάρμα διέλυσε την Αταλάντα με 3-0, σπουδαίο διπλό της Φιορεντίνα με ανατροπή, δείτε γκολ
Η Πάρμα προκάλεσε την έκπληξη στο Μπέργκαμο, ενώ οι «βιόλα» επικράτησαν 4-2 της Σασουόλο και επέστρεψαν στις νίκες
Η 10η αγωνιστική της Serie A ολοκληρώθηκε με ένα μεγάλο «μπαμ» στο Μπέργκαμο, καθώς η Πάρμα «σόκαρε» την Αταλάντα στην "New Balance Arena", επικρατώντας με το εμφατικό 3-0.
Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 41' με τον Φαμπιάν, ενώ το αυτογκόλ του Τζαπακόστα στο 47' έκοψε για τα καλά τα... πόδια των παικτών της Αταλάντα, που δεν μπορούσαν να βρουν «αντίδραση» στο γήπεδο, μένοντας για 4η σερί αγωνιστική χωρίς νίκη. Ο Λοντάνι στο 58', διαμόρφωσε το τελικό 3-0 για τους «παρμέντσι».
Η Φιορεντίνα έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί 5 αγώνων χωρίς νίκη, περνώντας με εμφατικό (όσο και πολύτιμο) «διπλό» απ' την έδρα της Σασουόλο, επικρατώντας με 4-2 και μάλιστα με... ανατροπή.
Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 25' με τον Λαουριέντε, όμως οι «βιόλα» γύρισαν το σκορ με τα τέρματα των Πελεγκρίνο (45'+2') και Εντζιέ (50'). Η Σασουόλο ισοφάρισε ξανά με γκολ του Λαουριέντε, όμως η Φιορεντίνα πήρε το διπλό με τα τέρματα των Μασταντουόνο (79') και Βαλντεπένιας (90'+3').
Μπολόνια - Μόντσα 2-1 (33’ Πομπεγκά, 59’πέν. Μπερναρντέσκι - 6’πέν. Βαρέλα)
Ουντινέζε - Ρόμα 2-5 (50’ Τζανιόλο, 78’ Πάλμα - 10’ Κριστάντε, 31’ Μόρα, 33’ Μάλεν, 37’ Εντικά, 90’+2’ Γκιλάρντι)
Μίλαν - Ιντερ 3-1 (4' Πούλισικ, 10' Ραμπιό, 43' Μορέιρα - 22' Μπαστόνι)
Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 41' με τον Φαμπιάν, ενώ το αυτογκόλ του Τζαπακόστα στο 47' έκοψε για τα καλά τα... πόδια των παικτών της Αταλάντα, που δεν μπορούσαν να βρουν «αντίδραση» στο γήπεδο, μένοντας για 4η σερί αγωνιστική χωρίς νίκη. Ο Λοντάνι στο 58', διαμόρφωσε το τελικό 3-0 για τους «παρμέντσι».
Η Φιορεντίνα έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί 5 αγώνων χωρίς νίκη, περνώντας με εμφατικό (όσο και πολύτιμο) «διπλό» απ' την έδρα της Σασουόλο, επικρατώντας με 4-2 και μάλιστα με... ανατροπή.
Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 25' με τον Λαουριέντε, όμως οι «βιόλα» γύρισαν το σκορ με τα τέρματα των Πελεγκρίνο (45'+2') και Εντζιέ (50'). Η Σασουόλο ισοφάρισε ξανά με γκολ του Λαουριέντε, όμως η Φιορεντίνα πήρε το διπλό με τα τέρματα των Μασταντουόνο (79') και Βαλντεπένιας (90'+3').
Αναλυτικά τ' αποτελέσματα, οι σκόρερ της 10ης αγωνιστικής της Serie A και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Μπολόνια - Μόντσα 2-1 (33’ Πομπεγκά, 59’πέν. Μπερναρντέσκι - 6’πέν. Βαρέλα)
Ουντινέζε - Ρόμα 2-5 (50’ Τζανιόλο, 78’ Πάλμα - 10’ Κριστάντε, 31’ Μόρα, 33’ Μάλεν, 37’ Εντικά, 90’+2’ Γκιλάρντι)
Μίλαν - Ιντερ 3-1 (4' Πούλισικ, 10' Ραμπιό, 43' Μορέιρα - 22' Μπαστόνι)
Κόμο - Βενέτσια 1-0 (43' πεν. Ντα Κούνια)
Φροζινόνε - Τορίνο 2-0 (48' Γκετζέμις, 90'+ Γκάλο)
Λάτσιο - Κάλιαρι 2-1 (36' Ιζακσεν, 83' Πιναμόντι-20' Νζολά)
Λέτσε - Τζένοα 1-2 (40' Μάλεχ - 11' Όσμαγιτς, 28' Ζούνιορ Μεσάιας)
Γιουβέντους - Νάπολι 2-0 (70' Αλαϊμπέγκοβιτς, 87' Μπογκά)
Σασουόλο - Φιορεντίνα 2-4 (25', 65' Λαουριέντε - 45'+2' Πελεγκρίνο, 50' Εντζιέ, 79' Μασταντουόνο, 90'+3' Βαλντεπένιας)
Αταλάντα - Πάρμα 0-3 (41' Φαμπιάν, 47' αυτ. Τζαπακόστα, 58' Λοντάνι)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)
Λάτσιο 28
Ιντερ 25
Ρόμα 24
Κόμο 23
Μίλαν 21
Φροζινόνε 20
Γιουβέντους 17
Νάπολι 14
Μπολόνια 14
Τορίνο 13
Τζένοα 13
Κάλιαρι 13
Αταλάντα 11
Λέτσε 9
Πάρμα 8
Φιορεντίνα 8
Σασουόλο 8
Μόντσα 7
Ουντινέζε 5
Βενέτσια 3
Φροζινόνε - Τορίνο 2-0 (48' Γκετζέμις, 90'+ Γκάλο)
Λάτσιο - Κάλιαρι 2-1 (36' Ιζακσεν, 83' Πιναμόντι-20' Νζολά)
Λέτσε - Τζένοα 1-2 (40' Μάλεχ - 11' Όσμαγιτς, 28' Ζούνιορ Μεσάιας)
Γιουβέντους - Νάπολι 2-0 (70' Αλαϊμπέγκοβιτς, 87' Μπογκά)
Σασουόλο - Φιορεντίνα 2-4 (25', 65' Λαουριέντε - 45'+2' Πελεγκρίνο, 50' Εντζιέ, 79' Μασταντουόνο, 90'+3' Βαλντεπένιας)
Αταλάντα - Πάρμα 0-3 (41' Φαμπιάν, 47' αυτ. Τζαπακόστα, 58' Λοντάνι)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)
Λάτσιο 28
Ιντερ 25
Ρόμα 24
Κόμο 23
Μίλαν 21
Φροζινόνε 20
Γιουβέντους 17
Νάπολι 14
Μπολόνια 14
Τορίνο 13
Τζένοα 13
Κάλιαρι 13
Αταλάντα 11
Λέτσε 9
Πάρμα 8
Φιορεντίνα 8
Σασουόλο 8
Μόντσα 7
Ουντινέζε 5
Βενέτσια 3
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