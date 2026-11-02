Μητσοτάκης: «Οι εκλογές δεν θα γίνουν... 2 Μαΐου» - Σε ετοιμότητα ο μηχανισμός της ΝΔ, έρχονται κινήσεις επαναπροσέγγισης ψηφοφόρων

Χαριτολογώντας, ο πρωθυπουργός απέκλεισε να γίνουν οι εκλογές την Κυριακή του Πάσχα - Ξεκινούν περιοδείες από υπουργικά κλιμάκια- «Τα μέλη και τα στελέχη της παράταξης είναι η μεγάλη μας δύναμη», είπε ο Μητσοτάκης - Βίντεο και φωτογραφίες