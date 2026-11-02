Μητσοτάκης: «Οι εκλογές δεν θα γίνουν... 2 Μαΐου» - Σε ετοιμότητα ο μηχανισμός της ΝΔ, έρχονται κινήσεις επαναπροσέγγισης ψηφοφόρων
Μητσοτάκης: «Οι εκλογές δεν θα γίνουν... 2 Μαΐου» - Σε ετοιμότητα ο μηχανισμός της ΝΔ, έρχονται κινήσεις επαναπροσέγγισης ψηφοφόρων
Χαριτολογώντας, ο πρωθυπουργός απέκλεισε να γίνουν οι εκλογές την Κυριακή του Πάσχα - Ξεκινούν περιοδείες από υπουργικά κλιμάκια- «Τα μέλη και τα στελέχη της παράταξης είναι η μεγάλη μας δύναμη», είπε ο Μητσοτάκης - Βίντεο και φωτογραφίες
Κινήσεις επανασυσπείρωσης δυσαρεστημένων ψηφοφόρων σχεδιάζει η ΝΔ, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να θέτει το κόμμα σε εκλογική ετοιμότητα, κατά την πρώτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας μετά το συνέδριο. Ανοιχτή παραμένει η ημερομηνία των εκλογών. «Οι εκλογές δεν θα γίνουν στις 2 Μαΐου» δήλωσε χαριτολογώντας ο πρωθυπουργός, μετά το τέλος της συνεδρίασης, διευκρινίζοντας ότι είναι η Κυριακή του Πάσχα. Εντός της συνεδρίασης, σύμφωνα με πληροφορίες, είπε ότι δεν έχει ακόμη αποφασίσει πότε ακριβώς θα διεξαχθούν.
Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκονται οι δυσαρεστημένοι και οι αποστασιοποιημένοι ψηφοφόροι. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ειδική αναφορά έγινε στους αγρότες, στους οποίους η ΝΔ είχε ισχυρή παρουσία. Παράλληλα, θα εξεταστεί ποιες εκκρεμότητες των υπουργείων, που δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος, μπορούν να λυθούν.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το επόμενο διάστημα και με ορίζοντα το τέλος Ιανουαρίου, υπουργικά κλιμάκια αναμένεται να «σαρώσουν» τουλάχιστον μία φορά όλη τη χώρα, πριν το κόμμα περάσει σε εκλογικό σχεδιασμό.
Κορυφαίο στέλεχος σημείωσε ότι υπάρχει ανάγκη κινητοποίησης, προκειμένου τα στελέχη της ΝΔ να αισθανθούν ότι μετέχουν ενεργά στον κομματικό και πολιτικό γίγνεσθαι. Η κινητοποίηση, πρόσθεσε, πρέπει να γίνει με οργανωμένο και συγκροτημένο τρόπο, για να περάσει το μήνυμα ότι το κόμμα τους «αγκαλιάζει» και ακούει τα παράπονά τους, που μπορεί να είναι δικαιολογημένα. Τα στελέχη ήδη καταγράφουν άτομα σε τοπικό επίπεδο, που θα μπορούσαν να κινητοποιηθούν. Από τα μέλη έχουν ζητηθεί προτάσεις, έως τις 15 Δεκεμβρίου, προκειμένου να συμμετάσχουν στην εκπόνηση του προγράμματος. Σύμφωνα με το ίδιο στέλεχος, η ΝΔ πάντως δεν θα βιαστεί να συγκροτήσει τα ψηφοδέλτια.
«Τα μέλη και τα στελέχη της παράταξης είναι η μεγάλη μας δύναμη» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας στα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΝΔ, ο γραμματέας της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης παρουσίασε τον απολογισμό του εξαμήνου και τον σχεδιασμό για την ανανέωση των οργάνων, τα ψηφοδέλτια και τη συμμετοχή της βάσης στο πρόγραμμα.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκονται οι δυσαρεστημένοι και οι αποστασιοποιημένοι ψηφοφόροι. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ειδική αναφορά έγινε στους αγρότες, στους οποίους η ΝΔ είχε ισχυρή παρουσία. Παράλληλα, θα εξεταστεί ποιες εκκρεμότητες των υπουργείων, που δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος, μπορούν να λυθούν.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το επόμενο διάστημα και με ορίζοντα το τέλος Ιανουαρίου, υπουργικά κλιμάκια αναμένεται να «σαρώσουν» τουλάχιστον μία φορά όλη τη χώρα, πριν το κόμμα περάσει σε εκλογικό σχεδιασμό.
Κορυφαίο στέλεχος σημείωσε ότι υπάρχει ανάγκη κινητοποίησης, προκειμένου τα στελέχη της ΝΔ να αισθανθούν ότι μετέχουν ενεργά στον κομματικό και πολιτικό γίγνεσθαι. Η κινητοποίηση, πρόσθεσε, πρέπει να γίνει με οργανωμένο και συγκροτημένο τρόπο, για να περάσει το μήνυμα ότι το κόμμα τους «αγκαλιάζει» και ακούει τα παράπονά τους, που μπορεί να είναι δικαιολογημένα. Τα στελέχη ήδη καταγράφουν άτομα σε τοπικό επίπεδο, που θα μπορούσαν να κινητοποιηθούν. Από τα μέλη έχουν ζητηθεί προτάσεις, έως τις 15 Δεκεμβρίου, προκειμένου να συμμετάσχουν στην εκπόνηση του προγράμματος. Σύμφωνα με το ίδιο στέλεχος, η ΝΔ πάντως δεν θα βιαστεί να συγκροτήσει τα ψηφοδέλτια.
«Τα μέλη και τα στελέχη της παράταξης είναι η μεγάλη μας δύναμη» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας στα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΝΔ, ο γραμματέας της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης παρουσίασε τον απολογισμό του εξαμήνου και τον σχεδιασμό για την ανανέωση των οργάνων, τα ψηφοδέλτια και τη συμμετοχή της βάσης στο πρόγραμμα.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
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