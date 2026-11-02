Ρεάλ Μαδρίτης: Το πλάνο του Μουρίνιο πριν από την ΑΕΚ και οι αλλαγές που έφεραν το σερί νικών

Ο Πορτογάλος προπονητής απέδειξε πως δεν είναι προσκολλημένος στις αρχικές του επιλογές και αναπροσάρμοσε τη φιλοσοφία του, αναζητώντας την καλύτερη δυνατή ισορροπία. Τα αποτελέσματα τον δικαιώνουν μέχρι στιγμής, καθώς η Ρεάλ έχει δημιουργήσει ένα σερί έξι επιτυχιών, το οποίο στην κορυφαία ευρωπαϊκή σκηνή ξεπερνά μόνο η Παρί Σεν Ζερμέν με εννέα διαδοχικές νίκες. Ο ίδιος, πάντως, αποφεύγει τους πανηγυρικούς τόνους, επισημαίνοντας πως οι νίκες πολλές φορές κάνουν την εικόνα μιας ομάδας να φαίνεται καλύτερη από την πραγματική.Μία από τις πιο χαρακτηριστικές κινήσεις του Μουρίνιο είναι η τοποθέτηση του Φεντερίκο Βαλβέρδε στο δεξί άκρο της άμυνας. Παρότι στο ρόστερ υπάρχουν οι Ντάμφρις και Τρεντ, ο Ουρουγουανός έχει αναλάβει έναν ρόλο που δεν αποτελεί την αγαπημένη του επιλογή. Ο προπονητής του παραδέχθηκε πως δεν χαίρεται με αυτή την εξέλιξη, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι βάζει πάνω από όλα τις ανάγκες της ομάδας.