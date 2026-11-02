Ρεάλ Μαδρίτης: Το πλάνο του Μουρίνιο πριν από την ΑΕΚ και οι αλλαγές που έφεραν το σερί νικών
SPORTS

Ρεάλ Μαδρίτης: Το πλάνο του Μουρίνιο πριν από την ΑΕΚ και οι αλλαγές που έφεραν το σερί νικών

Ο Ζοσέ Μουρίνιο έχει προχωρήσει σε σημαντικές παρεμβάσεις στη Ρεάλ Μαδρίτης τον τελευταίο 1,5 μήνα, αλλάζοντας πρόσωπα και αγωνιστικούς ρόλους, με την ομάδα να μετρά έξι συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις πριν από το παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Αθήνα

Ρεάλ Μαδρίτης: Το πλάνο του Μουρίνιο πριν από την ΑΕΚ και οι αλλαγές που έφεραν το σερί νικών
Ο Πορτογάλος προπονητής απέδειξε πως δεν είναι προσκολλημένος στις αρχικές του επιλογές και αναπροσάρμοσε τη φιλοσοφία του, αναζητώντας την καλύτερη δυνατή ισορροπία. Τα αποτελέσματα τον δικαιώνουν μέχρι στιγμής, καθώς η Ρεάλ έχει δημιουργήσει ένα σερί έξι επιτυχιών, το οποίο στην κορυφαία ευρωπαϊκή σκηνή ξεπερνά μόνο η Παρί Σεν Ζερμέν με εννέα διαδοχικές νίκες. Ο ίδιος, πάντως, αποφεύγει τους πανηγυρικούς τόνους, επισημαίνοντας πως οι νίκες πολλές φορές κάνουν την εικόνα μιας ομάδας να φαίνεται καλύτερη από την πραγματική.

Ο Βαλβέρδε άλλαξε θέση για χάρη της ομάδας

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές κινήσεις του Μουρίνιο είναι η τοποθέτηση του Φεντερίκο Βαλβέρδε στο δεξί άκρο της άμυνας. Παρότι στο ρόστερ υπάρχουν οι Ντάμφρις και Τρεντ, ο Ουρουγουανός έχει αναλάβει έναν ρόλο που δεν αποτελεί την αγαπημένη του επιλογή. Ο προπονητής του παραδέχθηκε πως δεν χαίρεται με αυτή την εξέλιξη, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι βάζει πάνω από όλα τις ανάγκες της ομάδας.

Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης