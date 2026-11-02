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Ρεάλ Μαδρίτης: Το πλάνο του Μουρίνιο πριν από την ΑΕΚ και οι αλλαγές που έφεραν το σερί νικών
Ρεάλ Μαδρίτης: Το πλάνο του Μουρίνιο πριν από την ΑΕΚ και οι αλλαγές που έφεραν το σερί νικών
Ο Ζοσέ Μουρίνιο έχει προχωρήσει σε σημαντικές παρεμβάσεις στη Ρεάλ Μαδρίτης τον τελευταίο 1,5 μήνα, αλλάζοντας πρόσωπα και αγωνιστικούς ρόλους, με την ομάδα να μετρά έξι συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις πριν από το παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Αθήνα
Ο Πορτογάλος προπονητής απέδειξε πως δεν είναι προσκολλημένος στις αρχικές του επιλογές και αναπροσάρμοσε τη φιλοσοφία του, αναζητώντας την καλύτερη δυνατή ισορροπία. Τα αποτελέσματα τον δικαιώνουν μέχρι στιγμής, καθώς η Ρεάλ έχει δημιουργήσει ένα σερί έξι επιτυχιών, το οποίο στην κορυφαία ευρωπαϊκή σκηνή ξεπερνά μόνο η Παρί Σεν Ζερμέν με εννέα διαδοχικές νίκες. Ο ίδιος, πάντως, αποφεύγει τους πανηγυρικούς τόνους, επισημαίνοντας πως οι νίκες πολλές φορές κάνουν την εικόνα μιας ομάδας να φαίνεται καλύτερη από την πραγματική.
Ο Βαλβέρδε άλλαξε θέση για χάρη της ομάδας
Μία από τις πιο χαρακτηριστικές κινήσεις του Μουρίνιο είναι η τοποθέτηση του Φεντερίκο Βαλβέρδε στο δεξί άκρο της άμυνας. Παρότι στο ρόστερ υπάρχουν οι Ντάμφρις και Τρεντ, ο Ουρουγουανός έχει αναλάβει έναν ρόλο που δεν αποτελεί την αγαπημένη του επιλογή. Ο προπονητής του παραδέχθηκε πως δεν χαίρεται με αυτή την εξέλιξη, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι βάζει πάνω από όλα τις ανάγκες της ομάδας.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
Ο Βαλβέρδε άλλαξε θέση για χάρη της ομάδας
Μία από τις πιο χαρακτηριστικές κινήσεις του Μουρίνιο είναι η τοποθέτηση του Φεντερίκο Βαλβέρδε στο δεξί άκρο της άμυνας. Παρότι στο ρόστερ υπάρχουν οι Ντάμφρις και Τρεντ, ο Ουρουγουανός έχει αναλάβει έναν ρόλο που δεν αποτελεί την αγαπημένη του επιλογή. Ο προπονητής του παραδέχθηκε πως δεν χαίρεται με αυτή την εξέλιξη, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι βάζει πάνω από όλα τις ανάγκες της ομάδας.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
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