Formula 1: Έγραψε ιστορία ο Κίμι Αντονέλι, παγκόσμιος πρωταθλητής στα 20 του χρόνια, ο νεότερος όλων των εποχών!

Η τρίτη θέση που του χάρισε τον τίτλο

Από τα καρτ στην κορυφή της Formula 1

Οι 10 σταθμοί της ιστορικής διαδρομής του προς τον τίτλο της Φόρμουλα Ένα

Η λίστα με τους πέντε νεότερους πρωταθλητές του αθλήματος

«Σ' ευχαριστώ πάρα πολύ, τα καταφέραμε!», είπε δακρυσμένος μέσω του ασυρμάτου της Mercedes.«Μπράβο, Κίμι! Είσαι παγκόσμιος πρωταθλητής!», του φώναξε ο μηχανικός του, Πίτερ Μπόνινγκτον, γνωστός ως «Bono», ο οποίος είχε συνεργαστεί επί χρόνια με τον Λιούις Χάμιλτον.«Είναι χαρά μου που βρίσκομαι μαζί σου σε αυτό το ταξίδι, αλλά αυτό είναι μόνο το πρώτο κεφάλαιο», πρόσθεσε ο Μπόνινγκτον, σε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς.Ο Αντονέλι στάθμευσε το μονοθέσιό του μπροστά στην πινακίδα του παγκόσμιου πρωταθλητή, μέσα στο κατάμεστο Foro Sol, υπό τους ήχους της μεξικανικής εκδοχής του μουσικού θέματος της Formula 1.Εκεί τον περίμεναν θερμές αγκαλιές από τον Λιούις Χάμιλτον και τον Μαξ Φερστάπεν, ενώ ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η συνάντηση με τον πατέρα του, Μάρκο Αντονέλι, που βρισκόταν στο πλευρό του για να ζήσει τη μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του.Ο Αντονέλι χρειάστηκε να διαχειριστεί έναν απαιτητικό αγώνα στην Πόλη του Μεξικού, ο οποίος σημαδεύτηκε από το σοβαρό ατύχημα του Βάλτερι Μπότας στον 45ο γύρο και την προσωρινή διακοπή του για περίπου 30 λεπτά.Μετά την επανεκκίνηση, ο νεαρός οδηγός της Mercedes προσπέρασε τον Σαρλ Λεκλέρ και ανέβηκε στην τρίτη θέση, την οποία διατήρησε μέχρι την καρό σημαία, παρά την πίεση και την εκ νέου εμφάνιση του αυτοκινήτου ασφαλείας στους τελευταίους γύρους.Μπροστά του, ο Μαξ Φερστάπεν κατέκτησε τη νίκη, αντέχοντας στην πίεση του Λιούις Χάμιλτον. Ωστόσο, όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στον Αντονέλι, ο οποίος με την τρίτη θέση σφράγισε και μαθηματικά την κατάκτηση του παγκόσμιου πρωταθλήματος.Γεννημένος στις 25 Αυγούστου 2006 στην Μπολόνια, ο Αντρέα Κίμι Αντονέλι θεωρούνταν από μικρή ηλικία ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.Ξεκίνησε από τα καρτ, κατακτώντας δύο συνεχόμενους ευρωπαϊκούς τίτλους το 2020 και το 2021, προτού συνεχίσει την εντυπωσιακή του πορεία στα μονοθέσια. Το 2022 αναδείχθηκε πρωταθλητής στη γερμανική και την ιταλική Formula 4, ενώ το 2023 κατέκτησε τους τίτλους στη Formula Regional Μέσης Ανατολής και Ευρώπης.Το 2025 έκανε το ντεμπούτο του στη Formula 1 με τη Mercedes, διαδεχόμενος τον Λιούις Χάμιλτον, σε μια από τις πιο απαιτητικές θέσεις του παγκόσμιου πρωταθλήματος.Μόλις στη δεύτερη σεζόν του, ο Αντονέλι κατάφερε να φτάσει στην κορυφή του κόσμου, επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες που τον συνόδευαν από τα πρώτα του βήματα.Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός 12 που επέλεξε για το μονοθέσιό του αποτελεί φόρο τιμής στον Άιρτον Σένα, τον οποίο έχει χαρακτηρίσει προσωπικό του είδωλο.Εβδομήντα τρία χρόνια μετά τον Ασκάρι, η Ιταλία έχει ξανά παγκόσμιο πρωταθλητή στη Formula 1. Και αυτή τη φορά πρόκειται για έναν 20χρονο οδηγό που όχι μόνο έφτασε στην κορυφή, αλλά έγινε ο νεότερος στην ιστορία του αθλήματος που το κατάφερε.Στη Σαγκάη της Κίνας, ο Αντονέλι κατακτά την πρώτη pole position της καριέρας του και γίνεται, σε ηλικία 19 ετών, έξι μηνών και 18 ημερών, ο νεότερος οδηγός στην ιστορία της Φόρμουλα Ένα που εκκινεί από την πρώτη θέση.Ο Ιταλός οδηγός θριαμβεύει στο κινεζικό Grand Prix και πανηγυρίζει την πρώτη νίκη του στη Φόρμουλα Ένα. Γίνεται ο δεύτερος νεότερος νικητής στην ιστορία του θεσμού, πίσω από τον Ολλανδό Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος είχε επικρατήσει στο ισπανικό Γκραν Πρι του 2016, σε ηλικία 18 ετών, επτά μηνών και 15 ημερών.Στη θρυλική πίστα του Μονακό, ο Αντονέλι πετυχαίνει την πέμπτη διαδοχική νίκη του σε Γκραν Πρι και αποκτά σημαντικό προβάδισμα στη βαθμολογία του πρωταθλήματος, με διαφορά 66 βαθμών από τον Λιούις Χάμιλτον και 68 από τον Τζορτζ Ράσελ. Ο τελευταίος, ο οποίος είχε ήδη εγκαταλείψει στον προηγούμενο αγώνα του Καναδά, τιμωρείται για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας στα πιτ και περιορίζεται στη 12η θέση.Ένα τεχνικό πρόβλημα και ποινή για έξοδο εκτός των ορίων της πίστας περιορίζουν τον Ιταλό στη 16η θέση στο βρετανικό Γκραν Πρι. Ο Αντονέλι συμπληρώνει τρεις διαδοχικούς αγώνες χωρίς νίκη, ενώ ο Ράσελ μειώνει τη μεταξύ τους διαφορά στους 25 βαθμούς.Ο Αντονέλι αντιδρά άμεσα και επιστρέφει στις νίκες στο Γκραν Πρι του Βελγίου. Παράλληλα, ευνοείται από την ατυχία του Ράσελ, ο οποίος εγκαταλείπει ήδη από τον πρώτο γύρο, έπειτα από σύγκρουση με τον Χάμιλτον.Αν και ξεκινά μόλις από τη 19η θέση, λόγω ποινής για αλλαγή κινητήρα στο μονοθέσιό του, ο Αντονέλι πραγματοποιεί εντυπωσιακή αντεπίθεση στη Μόντσα. Μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες συμπατριώτες του, που τον αποθεώνουν, κατακτά τη νίκη στο ιταλικό Γκραν Πρι και βάζει τέλος σε 60 χρόνια αναμονής για τους Ιταλούς οδηγούς στον «Ναό της Ταχύτητας».Με σύμμαχο και πάλι την τύχη, ο Αντονέλι κερδίζει ένα επεισοδιακό και χωρίς ιδιαίτερο θέαμα ισπανικό Γκραν Πρι στη Μαδρίτη. Ο εν ενεργεία παγκόσμιος πρωταθλητής, Βρετανός Λάντο Νόρις, που είχε τον πρώτο λόγο για τη νίκη, χάνει την ευκαιρία μετά την παρέμβαση του αυτοκινήτου ασφαλείας. Έτσι, ο Ιταλός αυξάνει στους 82 βαθμούς το προβάδισμά του από τον Ράσελ, ο οποίος τερματίζει μόλις πέμπτος στην πίστα Madring.Έχοντας προκαλέσει ζημιά στο μονοθέσιό του μετά από πρόσκρουση σε τοίχο στις κατατακτήριες δοκιμές, ο Αντονέλι εκκινεί από τη 16η θέση στο Γκραν Πρι του Αζερμπαϊτζάν. Αποφεύγει οριακά ένα ατύχημα που προκαλεί ο Αργεντινός Φράνκο Κολαπίντο, πραγματοποιεί ακόμη μία δυναμική αντεπίθεση και περιορίζει τις απώλειές του, τερματίζοντας πέμπτος. Τη νίκη κατακτά ο Ράσελ.Νέα ευνοϊκή εξέλιξη για τον Αντονέλι στο Γκραν Πρι του Μπαχρέιν, στη Μαλαισία. Ο Ιταλός τερματίζει δεύτερος, πίσω από τον Μαξ Φερστάπεν, αλλά εκμεταλλεύεται την εγκατάλειψη του Ράσελ, ο οποίος βρισκόταν στην τρίτη θέση λίγους γύρους πριν από το τέλος. Με αυτόν τον τρόπο, η διαφορά τους στη βαθμολογία αυξάνεται στους 84 βαθμούς, με τον Αντονέλι να αποκτά πλέον συντριπτικό προβάδισμα έναντι του ομόσταβλού του.Ο Αντονέλι κατακτά το πολυπόθητο τρόπαιο στη δεύτερη ευκαιρία που του παρουσιάζεται, καθώς τερματίζει τρίτος στο Γκραν Πρι του Μεξικού, στην Πόλη του Μεξικού, εξασφαλίζοντας τον πρώτο παγκόσμιο τίτλο της καριέρας του.Ο Τζορτζ Ράσελ ξεκίνησε τη σεζόν ως το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο, ωστόσο ο ομόσταβλός του, Κίμι Αντονέλι, ανέτρεψε όλα τα προγνωστικά με εντυπωσιακό τρόπο. Ο Ιταλός πέτυχε πέντε διαδοχικές νίκες, από την Κίνα έως το Μονακό, και εξασφάλισε το πρωτάθλημα τέσσερις αγώνες πριν από την ολοκλήρωση της σεζόν.Στη δεύτερη χρονιά του στη Φόρμουλα Ένα, έγινε ο πρώτος Ιταλός που κατακτά τον τίτλο μετά τον Αλμπέρτο Ασκάρι το 1953 και μόλις ο τρίτος στην ιστορία της χώρας του από την έναρξη του παγκόσμιου πρωταθλήματος, το 1950. Ο πρώτος ήταν ο Τζουζέπε Φαρίνα, το 1950.Παράλληλα, ο Αντονέλι κατέγραψε περισσότερες νίκες από κάθε άλλον Ιταλό οδηγό της Φόρμουλα Ένα σε μία αγωνιστική περίοδο.Ο Φέτελ κατέκτησε τον πρώτο από τους τέσσερις παγκόσμιους τίτλους του σε ηλικία 23 ετών και 134 ημερών. Πριν από τον τελευταίο αγώνα της χρονιάς, στο Άμπου Ντάμπι, βρισκόταν στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, 15 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο Φερνάντο Αλόνσο της Ferrari.Ο Γερμανός ήταν ένας από τους τέσσερις διεκδικητές του τίτλου στην εκκίνηση του αγώνα και κατάφερε να επικρατήσει στην πίστα Yas Marina, έχοντας ξεκινήσει από την pole position. Ο Αλόνσο εκκίνησε τρίτος, αλλά τερμάτισε μόλις έβδομος. Έτσι, ο Φέτελ ανέβηκε για πρώτη φορά στην κορυφή της βαθμολογίας εκείνη τη σεζόν και έγινε ο δεύτερος Γερμανός παγκόσμιος πρωταθλητής, μετά τον Μίχαελ Σουμάχερ.Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της καριέρας του σε ηλικία 23 ετών και 300 ημερών.Ο Βρετανός, ο οποίος είχε τερματίσει δεύτερος στην εντυπωσιακή πρώτη του σεζόν το 2007, εξασφάλισε το πρωτάθλημα με δραματικό τρόπο στο τελευταίο Grand Prix της χρονιάς, στη Βραζιλία. Προσπέρασε τον Τίμο Γκλοκ της Toyota στην τελευταία στροφή του τελευταίου γύρου, τερμάτισε πέμπτος και πήρε τον τίτλο με μόλις έναν βαθμό διαφορά από τον Φελίπε Μάσα της Ferrari, ο οποίος είχε κερδίσει τον αγώνα στην πατρίδα του.Ο 41χρονος σήμερα Χάμιλτον είναι ο πιο επιτυχημένος οδηγός στην ιστορία της Φόρμουλα 'Ενα, με το ρεκόρ των 106 νικών.Ο Αλόνσο κατέκτησε τον πρώτο από τους δύο παγκόσμιους τίτλους του σε ηλικία 24 ετών και 58 ημερών, βάζοντας τέλος στην πενταετή κυριαρχία του Μίχαελ Σουμάχερ.Ο Ισπανός εξασφάλισε το πρωτάθλημα με την τρίτη θέση στο Γκραν Πρι της Βραζιλίας, δύο αγώνες πριν από την ολοκλήρωση της σεζόν. Την επόμενη χρονιά επανέλαβε την επιτυχία του, ενώ συνεχίζει μέχρι σήμερα την καριέρα του με την Aston Martin, αποτελώντας στα 45 του χρόνια τον γηραιότερο εν ενεργεία οδηγό της Φόρμουλα Ένα.Ο Φερστάπεν ήταν 24 ετών και 73 ημερών όταν κατέκτησε τον πρώτο από τους τέσσερις παγκόσμιους τίτλους του, σε ένα αμφιλεγόμενο φινάλε της σεζόν στο Άμπου Ντάμπι. Ο Ολλανδός και ο Χάμιλτον είχαν φτάσει στον τελευταίο αγώνα ισόβαθμοι, με 369,5 βαθμούς.Ο Βρετανός έμοιαζε να οδεύει προς την κατάκτηση ενός ιστορικού όγδοου πρωταθλήματος, καθώς προηγούνταν στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Ωστόσο, η εμφάνιση του αυτοκινήτου ασφαλείας προς το τέλος και η επανεκκίνηση που ακολούθησε έδωσαν στον Φερστάπεν την ευκαιρία να προσπεράσει τον αντίπαλό του στον τελευταίο γύρο και να πάρει τη νίκη και τον τίτλο.Το περιστατικό με το αυτοκίνητο ασφαλείας παραμένει μία από τις μεγαλύτερες διαμάχες στην ιστορία του αθλήματος. Η απόφαση του διευθυντή αγώνα, Μάικλ Μάσι, να τροποποιήσει την καθιερωμένη διαδικασία προκάλεσε την επίσημη διαμαρτυρία της Mercedes. Ο Αυστραλός απομακρύνθηκε στη συνέχεια από τη συγκεκριμένη θέση.