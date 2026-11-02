Φόρμουλα 1: Σφοδρό ατύχημα του Μπότας στο Γκραν Πρι του Μεξικού, διακόπηκε για μισή ώρα ο αγώνας, βίντεο

Έσπασε η μπροστινή αριστερή ανάρτηση της Cadillac και ο Φινλανδός οδηγός προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα στις μπαριέρες - Βγήκε μόνος του από το μονοθέσιο





Το ατύχημα συνέβη στον 45ο γύρο, όταν έσπασε η μπροστινή αριστερή ανάρτηση του μονοθεσίου του Φινλανδού οδηγού, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο και να καταλήξει με σφοδρότητα στις προστατευτικές μπαριέρες της πίστας.



















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Τη στιγμή της διακοπής, επικεφαλής του αγώνα ήταν ο Μαξ Φερστάπεν, με τον Σαρλ Λεκλέρ στη δεύτερη θέση, τον Λιούις Χάμιλτον στην τρίτη και τον Κίμι Αντονέλι στην τέταρτη.



Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στο Γκραν Πρι του Μεξικού στη Φόρμουλα 1 , την Κυριακή (1/11), όταν ο Βάλτερι Μπότας έχασε τον έλεγχο της Cadillac και προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα στις προστατευτικές μπαριέρες. Η σύγκρουση προκάλεσε την προσωρινή διακοπή του αγώνα με κόκκινη σημαία, ενώ η αγωνιστική δράση συνεχίστηκε έπειτα από περίπου 30 λεπτά.Το ατύχημα συνέβη στον 45ο γύρο, όταν έσπασε η μπροστινή αριστερή ανάρτηση του μονοθεσίου του Φινλανδού οδηγού, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο και να καταλήξει με σφοδρότητα στις προστατευτικές μπαριέρες της πίστας.Η Cadillac υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ η σύγκρουση προκάλεσε φθορές και στα προστατευτικά της πίστας.Παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος, ο Μπότας κατάφερε να βγει μόνος του από το μονοθέσιο και μεταφέρθηκε προληπτικά στο ιατρικό κέντρο της πίστας για εξετάσεις.Αρχικά, η διεύθυνση του αγώνα έδωσε εντολή για την είσοδο του αυτοκινήτου ασφαλείας. Ωστόσο, στον 46ο γύρο αποφασίστηκε η διακοπή με κόκκινη σημαία, προκειμένου να απομακρυνθεί η κατεστραμμένη Cadillac και να επισκευαστούν οι μπαριέρες.Τη στιγμή της διακοπής, επικεφαλής του αγώνα ήταν ο Μαξ Φερστάπεν, με τον Σαρλ Λεκλέρ στη δεύτερη θέση, τον Λιούις Χάμιλτον στην τρίτη και τον Κίμι Αντονέλι στην τέταρτη.

Οι οδηγοί επέστρεψαν στα πιτ, ενώ τα συνεργεία της πίστας εργάστηκαν για την αποκατάσταση των ζημιών.







Περίπου μισή ώρα αργότερα, ο αγώνας επανεκκίνησε, με τον Φερστάπεν να διατηρεί την πρώτη θέση. Ο Χάμιλτον κατάφερε να προσπεράσει τον Λεκλέρ και να ανέβει δεύτερος, ενώ στη συνέχεια ο Αντονέλι πέρασε επίσης τον Μονεγάσκο οδηγό της Ferrari, ανεβαίνοντας στην τρίτη θέση.



Η μάχη συνεχίστηκε με τον Φερστάπεν στην κορυφή, τον Χάμιλτον να τον καταδιώκει και τον Αντονέλι να διεκδικεί ένα ακόμη σημαντικό αποτέλεσμα στη μάχη του παγκόσμιου πρωταθλήματος.