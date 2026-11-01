Formula 1: Ιστορική pole position για τον Χάμιλτον στο Μεξικό, η πρώτη με τη Ferrari μετά από τρία χρόνια αναμονής, βίντεο

Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής άφησε πίσω του Ράσελ και Λεκλέρ - Μια ανάσα από τον τίτλο ο Αντονέλι





Ο Χάμιλτον σημείωσε χρόνο 1:16.514, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον συμπατριώτη του Τζορτζ Ράσελ με Mercedes, ο οποίος ήταν μόλις εννέα χιλιοστά του δευτερολέπτου πιο αργός.









Την τρίτη θέση κατέκτησε ο ομόσταβλός του στη Ferrari, Σαρλ Λεκλέρ, ολοκληρώνοντας μια ιδιαίτερα επιτυχημένη διαδικασία κατατακτήριων για την ιταλική ομάδα.







Η επίδοση του Χάμιλτον έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς πρόκειται για την πρώτη του pole position από το Γκραν Πρι της Ουγγαρίας το 2023, όταν ακόμη αγωνιζόταν με τη Mercedes. Παράλληλα, είναι η πρώτη φορά που κατακτά την κορυφή των κατατακτήριων με τα χρώματα της Scuderia, η οποία είχε να πανηγυρίσει αντίστοιχη επιτυχία από το Γκραν Πρι της Ουγγαρίας, τον Αύγουστο του 2025.



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Μάχη μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο για την pole position Η διαδικασία των κατατακτήριων εξελίχθηκε σε μια ιδιαίτερα αμφίρροπη μάχη, με τις Ferrari, Mercedes και Red Bull να διεκδικούν την πρώτη θέση μέχρι την τελευταία προσπάθεια.



Ο Λεκλέρ είχε σημειώσει προσωρινά τον καλύτερο χρόνο στην τρίτη περίοδο (Q3), ωστόσο ο Ράσελ κατάφερε να τον ξεπεράσει με επίδοση 1:16.523.



Η απάντηση του Χάμιλτον ήρθε αμέσως μετά, καθώς ο Βρετανός ολοκλήρωσε τον τελευταίο γρήγορο γύρο του σε 1:16.514, εξασφαλίζοντας την pole position με διαφορά μόλις 0,009 δευτερολέπτων.



Την πρώτη του pole position με τη Ferrari και την 105η της καριέρας του πανηγύρισε ο Λιούις Χάμιλτον , ο οποίος ήταν ο ταχύτερος στις κατατακτήριες δοκιμές του Γκραν Πρι του Μεξικού , το Σάββατο (31/10). Ο 41χρονος Βρετανός, επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 , επέστρεψε στην κορυφή των κατατακτήριων έπειτα από περισσότερα από τρία χρόνια, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση της εκκίνησης στην πίστα «Autódromo Hermanos Rodríguez» της Πόλης του Μεξικού.Ο Χάμιλτον σημείωσε χρόνο 1:16.514, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον συμπατριώτη του Τζορτζ Ράσελ με Mercedes, ο οποίος ήταν μόλις εννέα χιλιοστά του δευτερολέπτου πιο αργός.Η επίδοση του Χάμιλτον έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς πρόκειται για την πρώτη του pole position από το Γκραν Πρι της Ουγγαρίας το 2023, όταν ακόμη αγωνιζόταν με τη Mercedes. Παράλληλα, είναι η πρώτη φορά που κατακτά την κορυφή των κατατακτήριων με τα χρώματα της Scuderia, η οποία είχε να πανηγυρίσει αντίστοιχη επιτυχία από το Γκραν Πρι της Ουγγαρίας, τον Αύγουστο του 2025.Η διαδικασία των κατατακτήριων εξελίχθηκε σε μια ιδιαίτερα αμφίρροπη μάχη, με τις Ferrari, Mercedes και Red Bull να διεκδικούν την πρώτη θέση μέχρι την τελευταία προσπάθεια.Ο Λεκλέρ είχε σημειώσει προσωρινά τον καλύτερο χρόνο στην τρίτη περίοδο (Q3), ωστόσο ο Ράσελ κατάφερε να τον ξεπεράσει με επίδοση 1:16.523.Η απάντηση του Χάμιλτον ήρθε αμέσως μετά, καθώς ο Βρετανός ολοκλήρωσε τον τελευταίο γρήγορο γύρο του σε 1:16.514, εξασφαλίζοντας την pole position με διαφορά μόλις 0,009 δευτερολέπτων.





Με τη συγκεκριμένη επίδοση, ο Χάμιλτον διεύρυνε το απόλυτο ρεκόρ του στη Formula 1, φτάνοντας τις 105 pole positions, ενώ έγινε ο γηραιότερος οδηγός που κατακτά την πρώτη θέση στις κατατακτήριες από το 1982.







Τέταρτος στην εκκίνηση ο Αντονέλι, μια ανάσα από τον παγκόσμιο τίτλο Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η παρουσία του Κίμι Αντονέλι, ο οποίος βρίσκεται πολύ κοντά στην κατάκτηση του πρώτου παγκόσμιου πρωταθλήματος της καριέρας του.



Ο 20χρονος Ιταλός οδηγός της Mercedes σημείωσε τον πέμπτο καλύτερο χρόνο, ωστόσο θα εκκινήσει από την τέταρτη θέση, καθώς επωφελείται από την ποινή μίας θέσης που επιβλήθηκε στον Μαξ Φερστάπεν.



Ο Ολλανδός της Red Bull είχε καταταγεί τέταρτος, αλλά τιμωρήθηκε για το περιστατικό με τον Νεοζηλανδό Λίαμ Λόσον της Racing Bulls κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δοκιμών της Παρασκευής. Αντίστοιχη ποινή επιβλήθηκε και στον Λόσον.



Ο Αντονέλι, που προηγείται στη βαθμολογία του παγκοσμίου πρωταθλήματος, έχει την ευκαιρία να εξασφαλίσει μαθηματικά τον τίτλο στον αγώνα της Κυριακής (1/11), ακόμη και αν τερματίσει στην ένατη θέση, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του βασικού του αντιπάλου, Τζορτζ Ράσελ.



Εφόσον τα καταφέρει, θα γίνει ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής στην ιστορία της Formula 1.







Έκτος ο Νόρις, έκπληξη με τον αποκλεισμό του Πιάστρι Ο εν ενεργεία παγκόσμιος πρωταθλητής, Λάντο Νόρις, δεν κατάφερε να διεκδικήσει την pole position με τη McLaren και περιορίστηκε στην έκτη θέση των κατατακτήριων, μπροστά από τον Γάλλο Ισάκ Χατζάρ της Red Bull.



Ο Λίαμ Λόσον σημείωσε τον όγδοο χρόνο, αλλά λόγω της ποινής του θα εκκινήσει ένατος, με τον Βρετανό Άρβιντ Λίντμπλαντ της Racing Bulls να ανεβαίνει στην όγδοη θέση. Τη δεκάδα συμπλήρωσε ο Γάλλος Πιέρ Γκασλί με Alpine.



Η μεγαλύτερη έκπληξη των κατατακτήριων ήταν ο πρόωρος αποκλεισμός του Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος δεν κατάφερε να προκριθεί στην τρίτη περίοδο (Q3).



Ο Αυστραλός οδηγός της McLaren κατέλαβε μόλις τη 13η θέση, μένοντας εκτός της τελικής δεκάδας για πρώτη φορά μετά το Γκραν Πρι του Μεξικού το 2024.



Εκτός ο Οκόν, στη θέση του ο Χιρακάουα Απών από τις κατατακτήριες, όπως και από την τρίτη περίοδο των ελεύθερων δοκιμών νωρίτερα το Σάββατο, ήταν ο Εστεμπάν Οκόν.



Η Haas αποφάσισε να θέσει τον Γάλλο οδηγό εκτός δράσης για το υπόλοιπο αγωνιστικό τριήμερο στο Μεξικό, δίνοντας τη θέση του στον Ιάπωνα εφεδρικό οδηγό της ομάδας, Ρίο Χιρακάουα.



Ο Χιρακάουα αντιμετώπισε δυσκολίες στην πρώτη του συμμετοχή σε κατατακτήριες δοκιμές της Formula 1 και ολοκλήρωσε τη διαδικασία στη 19η θέση.



Ο αγώνας του Γκραν Πρι του Μεξικού θα διεξαχθεί την Κυριακή 1 Νοεμβρίου, στις 22:00 ώρα Ελλάδας, με τον Χάμιλτον να έχει την ευκαιρία να μετατρέψει την πρώτη του pole position με τη Ferrari σε μια σημαντική αγωνιστική επιτυχία.