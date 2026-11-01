Πλήγμα για τον ΠΑΟΚ: Ένα μήνα εκτός δράσης ο Πέλκας, χάνει το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
SPORTS
Δημήτρης Πέλκας ΠΑΟΚ Ολυμπιακός

Πλήγμα για τον ΠΑΟΚ: Ένα μήνα εκτός δράσης ο Πέλκας, χάνει το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Ο διεθνής άσος του ΠΑΟΚ έκανε καθαρισμό στο γόνατό του

Πλήγμα για τον ΠΑΟΚ: Ένα μήνα εκτός δράσης ο Πέλκας, χάνει το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
Ένα μήνα εκτός δράσης θα μείνει ο Δημήτρης Πέλκας.

Ο διεθνής άσος του ΠΑΟΚ, όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ,  έκανε καθαρισμό στο γόνατο του λόγω προβλήματος που «κληρονόμησε» από το παιχνίδι με την Καλαμάτα.

Θα χάσει εκτός από τον Ολυμπιακό και την Κηφισιά που ακολουθεί μετά τη διακοπή και θα προσπαθήσει να προλάβει το ντέρμπι με την ΑΕΚ. 

Θυμίζουμε ότι και ο Κένι με την κόκκινη κάρτα που δέχτηκε στο ματς με τον Αστέρα Τρίπολης θα χάσει και αυτός το ντέρμπι της Κυριακής (8/11) με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη.

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