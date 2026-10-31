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«Πόλεμος» στην Premier League: Η Άστον Βίλα… σέρνει στα δικαστήρια πρώην θρύλο της Λίβερπουλ!
«Πόλεμος» στην Premier League: Η Άστον Βίλα… σέρνει στα δικαστήρια πρώην θρύλο της Λίβερπουλ!
Στα άκρα οδηγείται η κόντρα της Άστον Βίλα με τον Τζέιμι Κάραχερ, καθώς ο αγγλικός σύλλογος ανακοίνωσε πως θα κινηθεί νομικά εναντίον του παλαίμαχου άσου της Λίβερπουλ, μετά τις προσβλητικές δηλώσεις του για την ομάδα και τους φιλάθλους της
Η ένταση ανάμεσα στις δύο πλευρές ξέσπασε έπειτα από όσα είπε ο Κάραχερ, σχετικά με το μέλλον του Ουνάι Έμερι, τον οποίο ο πρώην αμυντικός θεωρεί ιδανικό υποψήφιο για την προπονητή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σε περίπτωση που αποχωρήσει ο Μάικλ Κάρικ.
Τα όσα δήλωσε προκάλεσαν την έντονη αντίδραση των φίλων της Άστον Βίλα στα social media, με τον άλλοτε αρχηγό της Λίβερπουλ να ρίχνει ακόμη περισσότερο… λάδι στη φωτιά με νέες δηλώσεις του.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Τα όσα δήλωσε προκάλεσαν την έντονη αντίδραση των φίλων της Άστον Βίλα στα social media, με τον άλλοτε αρχηγό της Λίβερπουλ να ρίχνει ακόμη περισσότερο… λάδι στη φωτιά με νέες δηλώσεις του.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
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