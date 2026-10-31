«Πόλεμος» στην Premier League: Η Άστον Βίλα… σέρνει στα δικαστήρια πρώην θρύλο της Λίβερπουλ!

Στα άκρα οδηγείται η κόντρα της Άστον Βίλα με τον Τζέιμι Κάραχερ, καθώς ο αγγλικός σύλλογος ανακοίνωσε πως θα κινηθεί νομικά εναντίον του παλαίμαχου άσου της Λίβερπουλ, μετά τις προσβλητικές δηλώσεις του για την ομάδα και τους φιλάθλους της