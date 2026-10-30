Μέσι: Τέλος στα σενάρια επιστροφής στη Νιούελς Ολντ Μπόις - Παραμένει στην Ίντερ Μαϊάμι μέχρι το 2028, δείτε βίντεο
SPORTS
Νιούελς Ολντ Μπόις Λιονέλ Μέσι Ίντερ Μαϊάμι

Μέσι: Τέλος στα σενάρια επιστροφής στη Νιούελς Ολντ Μπόις - Παραμένει στην Ίντερ Μαϊάμι μέχρι το 2028, δείτε βίντεο

Ο Αργεντινός σταρ δεν σκέφτεται το ενδεχόμενο επιστροφής του στην ομάδα που τον ανέδειξε, καθώς θέλει να τιμήσει το συμβόλαιό του με την Ίντερ Μαϊάμι

Μέσι: Τέλος στα σενάρια επιστροφής στη Νιούελς Ολντ Μπόις - Παραμένει στην Ίντερ Μαϊάμι μέχρι το 2028, δείτε βίντεο
Το όνειρο των φίλων της Νιούελς Ολντ Μπόις να δουν τον Λιονέλ Μέσι να επιστρέφει στην ομάδα από την οποία ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή φαίνεται πως θα περιμένει.

Τις τελευταίες ώρες είχαν κυκλοφορήσει έντονα σενάρια στην Αργεντινή που ήθελαν τον 39χρονο σούπερ σταρ να εξετάζει το ενδεχόμενο επαναπατρισμού, προκειμένου να φορέσει ξανά τη φανέλα της Νιούελς και να κλείσει εκεί την τεράστια καριέρα του.

Ωστόσο, τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα δεν φαίνεται να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, καθώς ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο έσπευσε να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από το μέλλον του Αργεντινού.



Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις για την επιστροφή του Μέσι στη Νιούελς Ολντ Μπόις, παρά τη φημολογία που αναπτύχθηκε. Αντίθετα, ο «Pulga» είναι απόλυτα ικανοποιημένος από την παρουσία του στην Ίντερ Μαϊάμι, όπως και η οικογένειά του.

Μάλιστα, πρόθεση του Αργεντινού είναι να τιμήσει το συμβόλαιο που έχει υπογράψει με την αμερικανική ομάδα, το οποίο έχει ισχύ μέχρι το 2028, χωρίς να αποκλείεται να παραμείνει στο MLS και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

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