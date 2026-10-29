Ο Αντετοκούνμπο με double double οδήγησε τους Χιτ στην πρώτη νίκη της σεζόν, 129-117 τους Χοκς, βίντεο

Ο Έλληνας σούπερ σταρ είχε 24 πόντους και 18 ριμπάουντ, βάζοντας τέλος στο σερί τεσσάρων ηττών του Μαϊάμι





Ο Αντετοκούνμπο ήταν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 24 πόντους, 18 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ, σε 30 λεπτά συμμετοχής.











Δυνατό ξεκίνημα και προβάδισμα 13 πόντων στο ημίχρονο Οι Χιτ μπήκαν αποφασισμένοι στην αναμέτρηση και κατάφεραν από νωρίς να επιβάλουν τον ρυθμό τους απέναντι στους Χοκς.



Με αποτελεσματικότητα στην επίθεση, οι φιλοξενούμενοι έκλεισαν το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 34-25, αποκτώντας διαφορά εννέα πόντων.



Η ομάδα του Μαϊάμι συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στη δεύτερη περίοδο, την οποία κέρδισε με επιμέρους σκορ 35-31, ανεβάζοντας το προβάδισμά της στους 13 πόντους.



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Άντεξαν στην αντεπίθεση των Χοκς και έφτασαν στη νίκη Στο τρίτο δωδεκάλεπτο, οι Χοκς προσπάθησαν να επιστρέψουν στη διεκδίκηση της νίκης, ανεβάζοντας την πίεσή τους στους φιλοξενούμενους.



Ωστόσο, οι Χιτ βρήκαν τις απαραίτητες λύσεις τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση, διατηρώντας τον έλεγχο του αγώνα και τη διψήφια διαφορά τους.



Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με το Μαϊάμι να προηγείται 97-85, έχοντας προβάδισμα 12 πόντων.



Με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο , οι Μαϊάμι Χιτ πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη στη φετινή σεζόν του NBA, επικρατώντας εκτός έδρας των Ατλάντα Χοκς με 129-117. Ο Έλληνας σούπερ σταρ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, καταγράφοντας double double με 24 πόντους και 18 ριμπάουντ, οδηγώντας τη νέα του ομάδα στο πρώτο θετικό αποτέλεσμα της εποχής του και βάζοντας τέλος στο αρνητικό σερί τεσσάρων ηττών.Ο Αντετοκούνμπο ήταν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 24 πόντους, 18 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ, σε 30 λεπτά συμμετοχής.Ο Έλληνας διεθνής ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικός κοντά στο καλάθι, έχοντας 11/16 δίποντα, ενώ από τη γραμμή των ελεύθερων βολών μέτρησε 2/5.Οι Χιτ μπήκαν αποφασισμένοι στην αναμέτρηση και κατάφεραν από νωρίς να επιβάλουν τον ρυθμό τους απέναντι στους Χοκς.Με αποτελεσματικότητα στην επίθεση, οι φιλοξενούμενοι έκλεισαν το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 34-25, αποκτώντας διαφορά εννέα πόντων.Η ομάδα του Μαϊάμι συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στη δεύτερη περίοδο, την οποία κέρδισε με επιμέρους σκορ 35-31, ανεβάζοντας το προβάδισμά της στους 13 πόντους.Έτσι, οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια με τους Χιτ μπροστά 69-56.Στο τρίτο δωδεκάλεπτο, οι Χοκς προσπάθησαν να επιστρέψουν στη διεκδίκηση της νίκης, ανεβάζοντας την πίεσή τους στους φιλοξενούμενους.Ωστόσο, οι Χιτ βρήκαν τις απαραίτητες λύσεις τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση, διατηρώντας τον έλεγχο του αγώνα και τη διψήφια διαφορά τους.Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με το Μαϊάμι να προηγείται 97-85, έχοντας προβάδισμα 12 πόντων.

Οι γηπεδούχοι δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια και στο τελευταίο δωδεκάλεπτο επιχείρησαν να ανατρέψουν την κατάσταση, ασκώντας έντονη πίεση στους Χιτ.



Οι φιλοξενούμενοι, όμως, αντέδρασαν και πάλι, δεν επέτρεψαν στην Ατλάντα να ολοκληρώσει την ανατροπή και έφτασαν τελικά στη νίκη με 129-117.



Πρώτη νίκη για το Μαϊάμι, στο 1-4 το ρεκόρ του Με τη νίκη στην Ατλάντα, οι Μαϊάμι Χιτ έσπασαν το αρνητικό σερί των τεσσάρων ηττών με το οποίο είχαν ξεκινήσει τη φετινή αγωνιστική περίοδο.



Η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο βελτίωσε το ρεκόρ της σε 1-4, καταγράφοντας την πρώτη της επιτυχία στη νέα εποχή με τον Έλληνα σούπερ σταρ στο δυναμικό της.



Από την άλλη πλευρά, οι Ατλάντα Χοκς γνώρισαν την τρίτη ήττα τους στις πρώτες πέντε αναμετρήσεις της σεζόν, υποχωρώντας στο 2-3.



Τα δωδεκάλεπτα: 25-34, 56-69, 85-97, 117-129.