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Ποδοσφαιριστές στην Αλγερία αρνήθηκαν να κάνουν χειραψία με γυναίκα διαιτητή, βίντεο
Ποδοσφαιριστές στην Αλγερία αρνήθηκαν να κάνουν χειραψία με γυναίκα διαιτητή, βίντεο
Έντονες συζητήσεις και αντιδράσεις στα social media έχει προκαλέσει ένα περιστατικό πριν από ποδοσφαιρικό αγώνα στην Αλγερία, όταν αρκετοί ποδοσφαιριστές απέφυγαν να κάνουν την καθιερωμένη χειραψία με γυναίκα διαιτητή
Ένα περιστατικό πριν από την έναρξη ποδοσφαιρικής αναμέτρησης στην Αλγερία έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις στα social media, με πρωταγωνίστρια μία γυναίκα διαιτητή.
Το συμβάν σημειώθηκε πριν από τη σέντρα του αγώνα ανάμεσα στη Μουλουτία Αλγέρι και την Ολιμπίκ Ακμπού, ο οποίος διεξήχθη την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Αλγερίας.
Στο επίκεντρο βρέθηκε η Ζίκρα Χαουία, η οποία είχε οριστεί ως τέταρτη διαιτητής της αναμέτρησης. Κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης προαγωνιστικής διαδικασίας, αρκετοί ποδοσφαιριστές πέρασαν μπροστά της χωρίς να της δώσουν το χέρι, σε αντίθεση με ό,τι έκαναν με τα υπόλοιπα μέλη της διαιτητικής ομάδας.
Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι παίκτες επέλεξαν να χαιρετήσουν τη γυναίκα διαιτητή ακουμπώντας τη γροθιά τους στη δική της, αποφεύγοντας την παραδοσιακή χειραψία.
Η συγκεκριμένη εικόνα καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο δεν άργησε να γίνει viral, συγκεντρώνοντας πλήθος σχολίων και αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Πολλοί χρήστες αναρωτήθηκαν για τους λόγους που οδήγησαν τους ποδοσφαιριστές σε αυτή την επιλογή, με ορισμένους να συνδέουν τη συμπεριφορά τους με θρησκευτικές ή πολιτισμικές πεποιθήσεις που ενδέχεται να επηρεάζουν τη σωματική επαφή μεταξύ ανδρών και γυναικών.
Το συμβάν σημειώθηκε πριν από τη σέντρα του αγώνα ανάμεσα στη Μουλουτία Αλγέρι και την Ολιμπίκ Ακμπού, ο οποίος διεξήχθη την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Αλγερίας.
في دوري #الجزائر.. بعض لاعبي فريق #المولودية و فريق #اقبو رفضوا مصافحة حكمة المباراة https://t.co/X9rqM8AWhv— الديربي / ALDERBY (@ALDERBYSHOW) November 20, 2026
Στο επίκεντρο βρέθηκε η Ζίκρα Χαουία, η οποία είχε οριστεί ως τέταρτη διαιτητής της αναμέτρησης. Κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης προαγωνιστικής διαδικασίας, αρκετοί ποδοσφαιριστές πέρασαν μπροστά της χωρίς να της δώσουν το χέρι, σε αντίθεση με ό,τι έκαναν με τα υπόλοιπα μέλη της διαιτητικής ομάδας.
Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι παίκτες επέλεξαν να χαιρετήσουν τη γυναίκα διαιτητή ακουμπώντας τη γροθιά τους στη δική της, αποφεύγοντας την παραδοσιακή χειραψία.
Η συγκεκριμένη εικόνα καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο δεν άργησε να γίνει viral, συγκεντρώνοντας πλήθος σχολίων και αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Πολλοί χρήστες αναρωτήθηκαν για τους λόγους που οδήγησαν τους ποδοσφαιριστές σε αυτή την επιλογή, με ορισμένους να συνδέουν τη συμπεριφορά τους με θρησκευτικές ή πολιτισμικές πεποιθήσεις που ενδέχεται να επηρεάζουν τη σωματική επαφή μεταξύ ανδρών και γυναικών.
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