Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αναδεικνύεται σε στρατηγικό πυλώνα του σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με ισχυρό αποτύπωμα στις επενδύσεις, την απασχόληση, τις εξαγωγές, την έρευνα και την καινοτομία.
Χωρίς τον Σλούκα στη Βαλένθια ο Παναθηναϊκός
Χωρίς τον Σλούκα στη Βαλένθια ο Παναθηναϊκός
Ο Έλληνας γκαρντ δεν θα ενισχύσει τους «πράσινους» στο εκτός έδρας παιχνίδι της ΕuroLeague με αντίπαλο τις «νυχτερίδες»
Σε καθεστώς διαχείρισης θα βρίσκεται ο Κώστας Σλούκας, καθώς ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποφάσισε να τον αφήσει εκτός αποστολής για την αναμέτρηση με τη Βαλένθια (24/11, 21:30).
Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού είχε επιβαρυνθεί σημαντικά από τα συνεχόμενα παιχνίδια, καθώς αγωνίστηκε συνολικά 36 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα στις αναμετρήσεις με τη Βίρτους στην Μπολόνια και τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας.
Για τον λόγο αυτό, κρίθηκε προτιμότερο να μείνει εκτός από το συγκεκριμένο παιχνίδι, ώστε να πάρει τις απαραίτητες ανάσες και να διατηρηθεί σε καλή αγωνιστική κατάσταση ενόψει της απαιτητικής συνέχειας.
Η απόφαση έχει καθαρά χαρακτήρα διαχείρισης του αγωνιστικού φορτίου του έμπειρου περιφερειακού, με στόχο να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμος για τις επόμενες σημαντικές αναμετρήσεις.
Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού είχε επιβαρυνθεί σημαντικά από τα συνεχόμενα παιχνίδια, καθώς αγωνίστηκε συνολικά 36 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα στις αναμετρήσεις με τη Βίρτους στην Μπολόνια και τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας.
Για τον λόγο αυτό, κρίθηκε προτιμότερο να μείνει εκτός από το συγκεκριμένο παιχνίδι, ώστε να πάρει τις απαραίτητες ανάσες και να διατηρηθεί σε καλή αγωνιστική κατάσταση ενόψει της απαιτητικής συνέχειας.
Η απόφαση έχει καθαρά χαρακτήρα διαχείρισης του αγωνιστικού φορτίου του έμπειρου περιφερειακού, με στόχο να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμος για τις επόμενες σημαντικές αναμετρήσεις.
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