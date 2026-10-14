Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Αλγουαθίλ: Δεν πρόκειται να αλλάξουμε την ταυτότητα μας, όμως χρειάζεται να προσαρμοζόμαστε
Αλγουαθίλ: Δεν πρόκειται να αλλάξουμε την ταυτότητα μας, όμως χρειάζεται να προσαρμοζόμαστε
Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ μίλησε για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μαρσέιγ και τόνισε πως η ομάδα του δεν θα αλλάξει την ταυτότητα της
Στη Μασσαλία δοκιμάζεται την Πέμπτη ο Ολυμπιακός για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League και ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με τη Μαρσέιγ δήλωσε πως δεν πρόκειται για να αλλάξει η ταυτότητα της ομάδας. Ο Βάσκος προπονητής τόνισε επίσης ότι η ομάδα του χρειάζεται να προσαρμόζεται ανάλογα με τις συνθήκες του αγώνα.
Αναλυτικά ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ μίλησε:
Για τη μάχη με τη Μαρσέιγ: «Όπως πολύ σωστά είπατε, η Μαρσέιγ είναι μια ομάδα που παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο και, όταν αγωνίζεται στην έδρα της, θέλει να επιτίθεται και να εκμεταλλεύεται το πλεονέκτημα της έδρας της. Ωστόσο, και ο Ολυμπιακός είναι μια τέτοια ομάδα. Δεν πρόκειται να αλλάξουμε εντελώς την ταυτότητά μας και τον τρόπο παιχνιδιού μας. Πολλές φορές, σε παιχνίδια που κρίνονται σε πολύ μικρές λεπτομέρειες, χρειάζεται να προσαρμοζόμαστε πολλές φορές μέσα στον αγώνα. Δεν σημαίνει ότι πάντοτε μέσα στον αγώνα να είμαστε επιθετικοί ή μόνο να κλειστούμε πίσω, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν μέσα στον αγώνα πρέπει να προσαρμοστούμε ,ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή απόδοση τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Θα πρέπει, όμως, να είμαστε η πιο επιτυχημένη ομάδα σε αυτά τα δύο κομμάτια, προκειμένου να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε».
Για το αν στοιχεία όπως το πάθος, η ενέργεια και η δύναμη, που έδωσαν τη νίκη απέναντι στη Γιαγκελόνια, μπορούν να οδηγήσουν τον Ολυμπιακό σε ένα θετικό αποτέλεσμα και κόντρα στη Μαρσέιγ: «Φυσικά, το να έχεις τον έλεγχο του παιχνιδιού είναι ένας καλός τρόπος για να αντιμετωπίσεις μια μεγάλη ομάδα όπως η Μαρσέιγ. Ωστόσο, δεν νομίζω ότι αυτό ήταν το μοναδικό στοιχείο που μας έδωσε τις νίκες απέναντι στον Παναθηναϊκό και τη Γιαγκελόνια. Πέρα από το μεγάλο πάθος που δείξαμε, μας βοήθησε το γεγονός ότι καταφέραμε να διατηρήσουμε την ισορροπία στο παιχνίδι μας και να κρατήσουμε την μπάλα. Χρειάζονται η δύναμη και το πάθος, αλλά είναι ο συνδυασμός όλων αυτών των στοιχείων που σου δίνει ένα καλό αποτέλεσμα. Υπήρχαν στιγμές και στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό όπου, πέρα από το πάθος, η ενέργεια που βγάλαμε στον αγωνιστικό χώρο μάς βοήθησε να φτάσουμε στη νίκη».
Για το αν θα προχωρήσει σε πολλές ή λίγες αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό: «Ό,τι κι αν σκέφτομαι αυτή τη στιγμή, μπορεί να είναι διαφορετικό μετά τη σημερινή προπόνηση, αλλά και από όσα θα σκέφτομαι αύριο. Οι παίκτες έχουν αποκατασταθεί πολύ καλά, παρότι το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό ήταν δύσκολο. Θα περιμένουμε τη σημερινή προπόνηση για να αξιολογήσουμε την κατάστασή τους, να δούμε πόση ενέργεια και δύναμη έχουν και πόσο έτοιμοι αισθάνονται. Στη συνέχεια, θα πάρω τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις για το ποιοι είναι οι καταλληλότεροι παίκτες αυτή τη στιγμή, ώστε να διεκδικήσουμε ένα θετικό αποτέλεσμα».
Τσικίνιο: Θα κάνουμε τα πάντα για τη νίκη
Ο Τσικίνιο εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού στη συνέντευξη Τύπου για το παιχνίδι με τη Μαρσέιγ. Ο Πορτογάλος χαφ δήλωσε ότι οι Πειραιώτες πήγαν στη Μασσαλία για να πάρουν τη νίκη.
Αναλυτικά ο Τσικίνιο μίλησε:
Για την αίσθηση που έχει για το ματς και τι πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός: «Γνωρίζουμε πόσο μεγάλη είναι η ευθύνη μας κάθε φορά που φοράμε τη φανέλα του Ολυμπιακού. Είμαστε εδώ για ακόμα μία φορά, δεν υπάρχει κάποια διαφορά, θέλουμε να είμαστε όπως πρέπει και αρμόζει για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».
Για το αν έχουν δώσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση τα αποτελέσματα των προηγούμενων ετών στην Ευρώπη: «Σε οποιοδήποτε παιχνίδι είναι στόχος να κερδίζουμε και τα παιχνίδια στην Ευρώπη δεν αλλάζει κάτι. Ξέρουμε ότι είναι μεγάλη ομάδα ο αυριανός μας αντίπαλος. Είμαστε όμως και εμείς μία μεγάλη ομάδα και θα κάνουμε τα πάντα για να κερδίσουμε».
Για το αν αποτελεί έξτρα κίνητρο η απουσία του κόσμου: «Η παρουσία των φιλάθλων είναι πάντα πολύ σημαντική για εμάς. Είμαστε απογοητευμένοι που δεν θα είναι παρόντες. Τους χρειαζόμαστε πάντα στο πλευρό μας, θα κάνουμε τα πάντα αύριο για να πάρουμε τη νίκη και για αυτούς».
Αναλυτικά ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ μίλησε:
Για τη μάχη με τη Μαρσέιγ: «Όπως πολύ σωστά είπατε, η Μαρσέιγ είναι μια ομάδα που παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο και, όταν αγωνίζεται στην έδρα της, θέλει να επιτίθεται και να εκμεταλλεύεται το πλεονέκτημα της έδρας της. Ωστόσο, και ο Ολυμπιακός είναι μια τέτοια ομάδα. Δεν πρόκειται να αλλάξουμε εντελώς την ταυτότητά μας και τον τρόπο παιχνιδιού μας. Πολλές φορές, σε παιχνίδια που κρίνονται σε πολύ μικρές λεπτομέρειες, χρειάζεται να προσαρμοζόμαστε πολλές φορές μέσα στον αγώνα. Δεν σημαίνει ότι πάντοτε μέσα στον αγώνα να είμαστε επιθετικοί ή μόνο να κλειστούμε πίσω, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν μέσα στον αγώνα πρέπει να προσαρμοστούμε ,ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή απόδοση τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Θα πρέπει, όμως, να είμαστε η πιο επιτυχημένη ομάδα σε αυτά τα δύο κομμάτια, προκειμένου να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε».
Για το αν στοιχεία όπως το πάθος, η ενέργεια και η δύναμη, που έδωσαν τη νίκη απέναντι στη Γιαγκελόνια, μπορούν να οδηγήσουν τον Ολυμπιακό σε ένα θετικό αποτέλεσμα και κόντρα στη Μαρσέιγ: «Φυσικά, το να έχεις τον έλεγχο του παιχνιδιού είναι ένας καλός τρόπος για να αντιμετωπίσεις μια μεγάλη ομάδα όπως η Μαρσέιγ. Ωστόσο, δεν νομίζω ότι αυτό ήταν το μοναδικό στοιχείο που μας έδωσε τις νίκες απέναντι στον Παναθηναϊκό και τη Γιαγκελόνια. Πέρα από το μεγάλο πάθος που δείξαμε, μας βοήθησε το γεγονός ότι καταφέραμε να διατηρήσουμε την ισορροπία στο παιχνίδι μας και να κρατήσουμε την μπάλα. Χρειάζονται η δύναμη και το πάθος, αλλά είναι ο συνδυασμός όλων αυτών των στοιχείων που σου δίνει ένα καλό αποτέλεσμα. Υπήρχαν στιγμές και στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό όπου, πέρα από το πάθος, η ενέργεια που βγάλαμε στον αγωνιστικό χώρο μάς βοήθησε να φτάσουμε στη νίκη».
Για το αν θα προχωρήσει σε πολλές ή λίγες αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό: «Ό,τι κι αν σκέφτομαι αυτή τη στιγμή, μπορεί να είναι διαφορετικό μετά τη σημερινή προπόνηση, αλλά και από όσα θα σκέφτομαι αύριο. Οι παίκτες έχουν αποκατασταθεί πολύ καλά, παρότι το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό ήταν δύσκολο. Θα περιμένουμε τη σημερινή προπόνηση για να αξιολογήσουμε την κατάστασή τους, να δούμε πόση ενέργεια και δύναμη έχουν και πόσο έτοιμοι αισθάνονται. Στη συνέχεια, θα πάρω τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις για το ποιοι είναι οι καταλληλότεροι παίκτες αυτή τη στιγμή, ώστε να διεκδικήσουμε ένα θετικό αποτέλεσμα».
Τσικίνιο: Θα κάνουμε τα πάντα για τη νίκη
Ο Τσικίνιο εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού στη συνέντευξη Τύπου για το παιχνίδι με τη Μαρσέιγ. Ο Πορτογάλος χαφ δήλωσε ότι οι Πειραιώτες πήγαν στη Μασσαλία για να πάρουν τη νίκη.
Αναλυτικά ο Τσικίνιο μίλησε:
Για την αίσθηση που έχει για το ματς και τι πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός: «Γνωρίζουμε πόσο μεγάλη είναι η ευθύνη μας κάθε φορά που φοράμε τη φανέλα του Ολυμπιακού. Είμαστε εδώ για ακόμα μία φορά, δεν υπάρχει κάποια διαφορά, θέλουμε να είμαστε όπως πρέπει και αρμόζει για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».
Για το αν έχουν δώσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση τα αποτελέσματα των προηγούμενων ετών στην Ευρώπη: «Σε οποιοδήποτε παιχνίδι είναι στόχος να κερδίζουμε και τα παιχνίδια στην Ευρώπη δεν αλλάζει κάτι. Ξέρουμε ότι είναι μεγάλη ομάδα ο αυριανός μας αντίπαλος. Είμαστε όμως και εμείς μία μεγάλη ομάδα και θα κάνουμε τα πάντα για να κερδίσουμε».
Για το αν αποτελεί έξτρα κίνητρο η απουσία του κόσμου: «Η παρουσία των φιλάθλων είναι πάντα πολύ σημαντική για εμάς. Είμαστε απογοητευμένοι που δεν θα είναι παρόντες. Τους χρειαζόμαστε πάντα στο πλευρό μας, θα κάνουμε τα πάντα αύριο για να πάρουμε τη νίκη και για αυτούς».
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