Λίσι: «Είμαι ο κύριος υπεύθυνος για την ήττα»

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ ανέλαβε την ευθύνη για την εντός έδρας ήττα από την Καλαμάτα στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League - Ο Ιταλός χαρακτήρισε μη αποδεκτή τη σημερινή εμφάνιση της ομάδας του στη συνέντευξη Τύπου