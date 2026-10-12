Λίσι: «Είμαι ο κύριος υπεύθυνος για την ήττα»
Λίσι: «Είμαι ο κύριος υπεύθυνος για την ήττα»
Ο προπονητής του ΠΑΟΚ ανέλαβε την ευθύνη για την εντός έδρας ήττα από την Καλαμάτα στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League - Ο Ιταλός χαρακτήρισε μη αποδεκτή τη σημερινή εμφάνιση της ομάδας του στη συνέντευξη Τύπου
Ο ΠΑΟΚ δεν έκανε καλή εμφάνιση κόντρα στην Καλαμάτα, με αποτέλεσμα να γνωρίσει την ήττα με 3-1 για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Μετά το τέλος του αγώνα ο Αλέσιο Λίσι σχολίασε την εικόνα της ομάδας του και ανέλαβε την ευθύνη για το αρνητικό αποτέλεσμα απέναντι στην ομάδα της Μεσσηνίας.
Ο προπονητής του ΠΑΟΚ είπε: «Στο πρώτο ημίχρονο πήγαν όλα άσχημα. Το μόνο θετικό ήταν ότι ισοφαρίσαμε το σκορ. Στο δεύτερο ημίχρονο κάπως το διορθώσαμε στο ξεκίνημα, αλλά υπήρχαν δύο κομβικές στιγμές. Είμαι ο κύριος υπεύθυνος για απόψε και δεν υπάρχουν πολλά να πούμε».
Για το πως αλλάζει η εικόνα του «δικεφάλου» τόνισε: «Μονάχα δουλεύοντας και να δείξουμε το πρόσωπο που είχαμε πριν τη διακοπή των εθνικών ομάδων».
«Αυτό που έγινε σήμερα δεν είναι αποδεκτό»
Λίγο αργότερα στη συνέντευξη Τύπου ο Ιταλός τεχνικός πήρε και πάλι την ευθύνη ωστόσο χαρακτήρισε μη αποδεκτή την εμφάνιση του πρώτου ημιχρόνου.
Για το αν μετάνιωσε για κάτι που έκανε κατά τη διάρκεια της διακοπής: «Δεν μετανιώνω για κάτι. Δεν ξέρουμε τι θα συνέβαινε αν δεν έδινα το ρεπό. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να πω ότι είμαι εγώ ο υπεύθυνος για τη σημερινή εικόνα. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια δεν είναι αποδεκτή η σημερινή εικόνα».
Για το αν δεν υπολόγισε σωστά στην Καλαμάτα κυρίως πνευματικά και το ότι έχασε την ευκαιρία να βρεθεί στην κορυφή: «Συμφωνώ με αυτά που λέτε. Οι αντίπαλοι έκαναν κάτι πολύ διαφορετικό και δεν καταφέραμε να τους διαβάσουμε. Η ομάδα δεν έδειξε πολλά από τα στοιχεία που έδειχνε πριν τη διακοπή, αυτό είναι το λάθος μου. Δεν ελέγξαμε σωστά την περασμένη εβδομάδα. Απαράδεκτη η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου, είμαι πολύ νευριασμένος με τη σημερινή εικόνα και πολύ θυμωμένος με τον εαυτό μου».
Για το αν ήταν το σχέδιο του να παίζει με βαθιές μπαλιές στον Εντιαγέ: «Δεν συμφωνώ ότι παίξαμε με πολλές μπαλιές στον Σερίφ. Δεν είχαμε το βάθος μέσα στο γήπεδο για να παίξουμε καλύτερα. Ίσως στα δέκα τελευταία λεπτά του αγώνα παίξαμε με βαθιές μπαλιές, αλλά δεν ήταν αυτό το πλάνο μας».
Για την αλλαγή του Μιχαηλίδη: «Ο λόγος ήταν για μικρές ενοχλήσεις που είχε. Μου ζήτησε να τον αλλάξω στο 37' αλλά τον είπα να κάνει υπομονή μέχρι το ημίχρονο».
Για το τι πρέπει να αλλάξει: «Σίγουρα θα κάτσουμε να σκεφτούμε πολλά πράγματα για την εβδομάδα που πέρασε, ώστε να επαναφέρουμε την εικόνα που είχαμε στα τελευταία ματς».
Για τον Ελουστόντο και τις αποδοκιμασίες: «Δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Αν κάποιος αισθάνεται στο γήπεδο τότε μπορεί να το κάνει. Ο Αρίτζ είναι ένας έμπειρος παίκτης με μεγάλη καριέρα, οπότε μπόρεσε να αγωνιστεί με αυτό. Θα πρέπει να τον βοηθήσουμε, δεν ήταν το καλύτερο του ματς. Αν πει όμως κάποιος ότι χάσαμε εξαιτίας αυτού είναι λάθος προσέγγιση του ματς. Όλοι μαζί χάνουμε και σήμερα φταίω εγώ».
Για τον Βάργκας που φαινόταν να παίζει μόνος του: «Είχαμε μιλήσει για αυτόν, είναι ο καλύτερος τους παίκτης. Θα πρέπει να αναλύσουμε τις στιγμές που έκανε πρόβλημα σε μας. Ήταν 3-4 στιγμές που πρέπει να αναλύσουμε τι πήγε λάθος».
Μετά το τέλος του αγώνα ο Αλέσιο Λίσι σχολίασε την εικόνα της ομάδας του και ανέλαβε την ευθύνη για το αρνητικό αποτέλεσμα απέναντι στην ομάδα της Μεσσηνίας.
Ο προπονητής του ΠΑΟΚ είπε: «Στο πρώτο ημίχρονο πήγαν όλα άσχημα. Το μόνο θετικό ήταν ότι ισοφαρίσαμε το σκορ. Στο δεύτερο ημίχρονο κάπως το διορθώσαμε στο ξεκίνημα, αλλά υπήρχαν δύο κομβικές στιγμές. Είμαι ο κύριος υπεύθυνος για απόψε και δεν υπάρχουν πολλά να πούμε».
Για το πως αλλάζει η εικόνα του «δικεφάλου» τόνισε: «Μονάχα δουλεύοντας και να δείξουμε το πρόσωπο που είχαμε πριν τη διακοπή των εθνικών ομάδων».
«Αυτό που έγινε σήμερα δεν είναι αποδεκτό»
Λίγο αργότερα στη συνέντευξη Τύπου ο Ιταλός τεχνικός πήρε και πάλι την ευθύνη ωστόσο χαρακτήρισε μη αποδεκτή την εμφάνιση του πρώτου ημιχρόνου.
Για το αν μετάνιωσε για κάτι που έκανε κατά τη διάρκεια της διακοπής: «Δεν μετανιώνω για κάτι. Δεν ξέρουμε τι θα συνέβαινε αν δεν έδινα το ρεπό. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να πω ότι είμαι εγώ ο υπεύθυνος για τη σημερινή εικόνα. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια δεν είναι αποδεκτή η σημερινή εικόνα».
Για το αν δεν υπολόγισε σωστά στην Καλαμάτα κυρίως πνευματικά και το ότι έχασε την ευκαιρία να βρεθεί στην κορυφή: «Συμφωνώ με αυτά που λέτε. Οι αντίπαλοι έκαναν κάτι πολύ διαφορετικό και δεν καταφέραμε να τους διαβάσουμε. Η ομάδα δεν έδειξε πολλά από τα στοιχεία που έδειχνε πριν τη διακοπή, αυτό είναι το λάθος μου. Δεν ελέγξαμε σωστά την περασμένη εβδομάδα. Απαράδεκτη η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου, είμαι πολύ νευριασμένος με τη σημερινή εικόνα και πολύ θυμωμένος με τον εαυτό μου».
Για το αν ήταν το σχέδιο του να παίζει με βαθιές μπαλιές στον Εντιαγέ: «Δεν συμφωνώ ότι παίξαμε με πολλές μπαλιές στον Σερίφ. Δεν είχαμε το βάθος μέσα στο γήπεδο για να παίξουμε καλύτερα. Ίσως στα δέκα τελευταία λεπτά του αγώνα παίξαμε με βαθιές μπαλιές, αλλά δεν ήταν αυτό το πλάνο μας».
Για την αλλαγή του Μιχαηλίδη: «Ο λόγος ήταν για μικρές ενοχλήσεις που είχε. Μου ζήτησε να τον αλλάξω στο 37' αλλά τον είπα να κάνει υπομονή μέχρι το ημίχρονο».
Για το τι πρέπει να αλλάξει: «Σίγουρα θα κάτσουμε να σκεφτούμε πολλά πράγματα για την εβδομάδα που πέρασε, ώστε να επαναφέρουμε την εικόνα που είχαμε στα τελευταία ματς».
Για τον Ελουστόντο και τις αποδοκιμασίες: «Δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Αν κάποιος αισθάνεται στο γήπεδο τότε μπορεί να το κάνει. Ο Αρίτζ είναι ένας έμπειρος παίκτης με μεγάλη καριέρα, οπότε μπόρεσε να αγωνιστεί με αυτό. Θα πρέπει να τον βοηθήσουμε, δεν ήταν το καλύτερο του ματς. Αν πει όμως κάποιος ότι χάσαμε εξαιτίας αυτού είναι λάθος προσέγγιση του ματς. Όλοι μαζί χάνουμε και σήμερα φταίω εγώ».
Για τον Βάργκας που φαινόταν να παίζει μόνος του: «Είχαμε μιλήσει για αυτόν, είναι ο καλύτερος τους παίκτης. Θα πρέπει να αναλύσουμε τις στιγμές που έκανε πρόβλημα σε μας. Ήταν 3-4 στιγμές που πρέπει να αναλύσουμε τι πήγε λάθος».
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