Stoiximan Super League 1: Η βαθμολογία μετά στο σπουδαίο διπλό της Καλαμάτας στην Τούμπα
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Super Leaue 1 ΠΑΟΚ Καλαμάτα

Stoiximan Super League 1: Η βαθμολογία μετά στο σπουδαίο διπλό της Καλαμάτας στην Τούμπα

Η «Μαύρη Θύελλα» άλωσε την Τούμπα με τον ΠΑΟΚ να χάνει την ευκαιρία να βρεθεί στην κορυφή και να κατρακυλά στην 4η θέση - Στην 10η θέση η ομάδα της Μεσσηνίας

Stoiximan Super League 1: Η βαθμολογία μετά στο σπουδαίο διπλό της Καλαμάτας στην Τούμπα
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Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Καλαμάτα έφυγε με το διπλό από την Τούμπα με τον ΠΑΟΚ να χάνει τεράστια ευκαιρία για να βρεθεί στην κορυφή της βαθμολογίας (σε ισοβαθμία με τον Παναθηναϊκό) της Super League 1.

Αυτή ήταν η δεύτερη φετινή ήττα για τον Δικέφαλο (είχε χάσει 3-1 στο ΟΑΚΑ από τον Παναθηναϊκό) και η πρώτη εκτός έδρας νίκη για τη Μαύρη Θύελλα στη φετινή σεζόν που της επέτρεψε να φτάσει στους 7 βαθμούς και να βρεθεί στην 10η θέση της βαθμολογίας ατενίζοντας με πολύ μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον της.

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής
Σάββατο (10/10)
Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος 2-1 
ΑΕΚ-ΟΦΗ 3-0 

Κυριακή (11/10)
Κηφισιά - Παναιτωλικός 2-0
Ηρακλής-Λεβαδειακός 2-0
Άρης-Βόλος 3-2
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 1-0

Δευτέρα 12/10
ΠΑΟΚ-Καλαμάτα 1-3

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 6 αγώνες)
1. Παναθηναϊκός 15 
2. ΑΕΚ 14
3. Ολυμπιακός 13 
4. ΠΑΟΚ 12 
5. Άρης 10
6. ΟΦΗ 10 
7. Ηρακλής 9 
8. Παναιτωλικός 9 
9. Κηφισιά 8
10. Καλαμάτα 7
11. Αστέρας Τρίπολης 5 
12. Ατρόμητος 2
13. Λεβαδειακός 1 
14. Βόλος -1
**Από τον Βόλο έχουν αφαιρεθεί τρεις βαθμοί

Η επόμενη αγωνιστική (7η)
Σάββατο 17 Οκτωβρίου
Λεβαδειακός – Βόλος Elabet (5μμ)

Κυριακή 17 Οκτωβρίου
16:00, Καλαμάτα – ΟΦΗ
17:00, Παναιτωλικός – Ολυμπιακός
17:30, Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης
20:00, Κηφισιά – Αρης
21:00, ΠΑΟΚ – Ηρακλής
Ατρόμητος - ΑΕΚ (ο αγώνας αναβλήθηκε μετά από αίτημα της ΑΕΚ λόγω των ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων)
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